Partidos de hoy en Lidom: tres encuentros previstos para este miércoles mientras persiste la amenaza de lluvia

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tiene programados tres partidos para este miércoles 28 de octubre, luego de que las lluvias obligaran a suspender toda la jornada del martes y afectaran otros encuentros de la temporada 2026-2027.

Los tres compromisos están pautados para comenzar a las 7:30 de la noche, aunque su celebración dependerá de las condiciones meteorológicas y del estado de los terrenos.

En Santo Domingo, las Estrellas Orientales visitarán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un enfrentamiento entre los dos primeros equipos de la tabla de posiciones.

Mientras tanto, en Santiago, los Leones del Escogido se medirán ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, donde los aguiluchos buscarán conseguir su segunda victoria consecutiva y mejorar su posición en el torneo.

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La jornada se completará en La Romana, donde los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli. Los taurinos intentarán poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Las lluvias afectan el calendario de LIDOM

Las precipitaciones de los últimos días han provocado varias suspensiones y obligado a la liga a realizar ajustes en su calendario.

Este martes 27 de octubre, los tres encuentros programados fueron pospuestos debido a las condiciones climáticas.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey debían recibir a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao tenían previsto enfrentar a los Leones del Escogido en el Estadio Julián Javier, mientras que en San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales recibirían a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Tetelo Vargas.

Sin embargo, ninguno de los tres partidos pudo celebrarse.

A estas suspensiones se suma el encuentro entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas, que debía disputarse el miércoles 21 de octubre en el Estadio Cibao, pero fue detenido por las lluvias durante la segunda entrada.

El partido fue reprogramado para el lunes 26 de octubre, cuando volvió a suspenderse debido a las condiciones meteorológicas y al mal estado del terreno.

De esta manera, el enfrentamiento entre Estrellas y Águilas ha sido suspendido en dos ocasiones, mientras la liga continúa acumulando compromisos pendientes de celebración.

La LIDOM informó que las nuevas fechas de los encuentros pospuestos serán anunciadas oportunamente.

Las lluvias continuarán este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que una vaguada, combinada con el viento del sureste, continuará generando aguaceros de distintas intensidades, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este miércoles las alertas amarillas a cuatro provincias y el Distrito Nacional, mientras mantiene otras 17 provincias bajo alerta verde.

Aunque las alertas han disminuido, las condiciones meteorológicas podrían continuar afectando las actividades al aire libre, incluidos los encuentros del béisbol profesional dominicano.

Así están las posiciones de LIDOM

Las Estrellas Orientales se mantienen en el primer lugar con récord de 5-2 y una racha de tres victorias consecutivas, seguidas por los Tigres del Licey, con marca de 5-3.

Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido comparten la tercera posición con récord de 4-4, aunque los escarlatas llegan con tres triunfos consecutivos.

En el quinto puesto se encuentran los Toros del Este, con marca de 3-5 y cuatro derrotas seguidas, mientras las Águilas Cibaeñas ocupan el último lugar con 2-5, aunque vienen de ganar su compromiso más reciente.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más