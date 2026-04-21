Los Atlanta Hawks dieron el golpe este lunes en el Madison Square Garden al vencer a los New York Knicks por 107 a 106 e igualar 1-1 esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que los Cavaliers vencieron nuevamente a los Raptors y lideran 2-0 su llave.

A última hora, en el tercer partido de este lunes, los Minnesota Timberwolves derrotaron de visita a los Denver Nuggets.

Resultados de la NBA Playoffs del lunes 20 de abril

Los equipos visitantes lograron arrebatar dos victorias cruciales para empatar sus respectivas series, mientras que Cleveland mantuvo su dominio en casa.

Cleveland Cavaliers 115 – 105 Toronto Raptors : Los Cavaliers lideran la serie 2-0 tras una actuación destacada de Donovan Mitchell con 30 puntos.

New York Knicks 106 – 107 Atlanta Hawks : Los Hawks empataron la serie (1-1) gracias a 32 puntos de CJ McCollum en el Madison Square Garden.

Denver Nuggets 114 – 119 Minnesota Timberwolves: Minnesota igualó la serie (1-1) con 30 puntos de Anthony Edwards.

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Juegos de la NBA Playoffs de este martes 21 de abril

Hoy se juegan los segundos partidos de estas series de primera ronda.c-cb="" data-ved="2ahUKEwiU0sTs4f6TAxXwJ0QIHYzMFmQQ-q4QegQICRAA" data-processed="true" data-complete="true">

Partido Hora (ET) Estado de la Serie Philadelphia 76ers en Boston Celtics 7:00 PM Boston lidera 1-0 Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs 8:00 PM San Antonio lidera 1-0 Houston Rockets en Los Angeles Lakers 10:30 PM Lakers lideran 1-0

NBA Playoffs: Tabla de posiciones

Conferencia Este (Final)

Pos. Equipo Récord (G-P) Estado en Playoffs 1 Detroit Pistons 60 – 22 Serie 0-1 vs. Magic 2 Boston Celtics 56 – 26 Serie 1-0 vs. 76ers 3 New York Knicks 53 – 29 Serie 1-1 vs. Hawks 4 Cleveland Cavaliers 52 – 30 Serie 2-0 vs. Raptors 5 Toronto Raptors 46 – 36 Serie 0-2 vs. Cavaliers 6 Atlanta Hawks 46 – 36 Serie 1-1 vs. Knicks 7 Philadelphia 76ers 45 – 37 Serie 0-1 vs. Celtics 8 Orlando Magic 45 – 37 Serie 1-0 vs. Pistons

Conferencia Oeste

Pos. Equipo Récord (G-P) Estado en Playoffs 1 Oklahoma City Thunder 64 – 18 Serie 1-0 vs. Suns 2 San Antonio Spurs 62 – 20 Serie 1-0 vs. Trail Blazers 3 Denver Nuggets 54 – 28 Serie 1-1 vs. Timberwolves 4 Los Angeles Lakers 53 – 29 Serie 1-0 vs. Rockets 5 Houston Rockets 52 – 30 Serie 0-1 vs. Lakers 6 Minnesota Timberwolves 49 – 33 Serie 1-1 vs. Nuggets 7 Portland Trail Blazers 42 – 40 Serie 0-1 vs. Spurs 8 Phoenix Suns 45 – 37 Serie 0-1 vs. Thunder

Los Hawks silencian el Madison Square Garden

Los New York Knicks sufrieron una dolorosa derrota 107-106 frente a los Atlanta Hawks en su propia casa, el Madison Square Garden.

CJ McCollum lideró una espectacular remontada de Atlanta, que estuvo abajo hasta por 14 puntos, con 32 puntos, tres rebotes y seis asistencias.

"Solo vine a competir", dijo McCollum. "Ahora es cuando inicia la serie, vamos de regreso a casa y en eso nos debemos concentrar".

El tercer juego de la eliminatoria se disputará el jueves en el State Farm Arena, en Atlanta (estado de Georgia).

"Somos un equipo joven. Hoy no jugamos en nuestro mejor nivel pero generamos suficientes oportunidades", agregó McCollum.

Mikal Bridges tuvo la oportunidad de ganar el partido para los Knicks con un tiro sobre la bocina luego de que McCollum fallara dos libres, pero su lanzamiento se quedó corto.

Los Knicks se mostraron como dominadores los primeros tres cuartos hasta que en el último período no lograron afinar la puntería y apenas sumaron 15 unidades contra 28 de los sorprendentes Hawks, que le quitaron a New York la ventaja de la localía con este triunfo.

Cleveland aumenta la ventaja sobre Toronto

Donovan Mitchell y James Harden se combinaron para anotar 58 puntos en la victoria de Cleveland Cavaliers por 115-105 sobre Toronto Raptors este lunes, resultado que les permite tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que ya habían ganado con autoridad el sábado por 126-113, volvieron a mostrarse demasiado fuertes para Toronto, al ganar en la jornada de principio a fin en el Rocket Arena, en Cleveland.

Mitchell terminó con 30 puntos, incluidos cuatro triples, mientras que Harden aportó 28 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Evan Mobley también tuvo una gran noche para Cleveland, con 25 puntos, producto de 11 aciertos en 13 lanzamientos.

La victoria de los Cavs confirmó que la sociedad ofensiva entre Mitchell y el veterano Harden, de 36 años, que llegó al equipo vía traspaso en febrero, está floreciendo en el momento justo para Cleveland.

"Él lleva haciéndolo un poco más tiempo que yo, pero los dos llevamos mucho tiempo en esto, solo tratando de encontrar formas de ganar", dijo Mitchell sobre Harden.

"Ya sea pasando, tomando rebotes, consiguiendo paradas defensivas… cuando tienes a dos tipos que persiguen lo mismo, sin duda ayuda", añadió Mitchell.

La anotación de Toronto estuvo liderada por Scottie Barnes, con 26 puntos, mientras que RJ Barrett sumó 22.

Minnesota detiene a Jokic y los Nuggets

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 119-114 a los Denver Nuggets y empataron la serie (1-1), en un verdadero clásico de los playoffs de la NBA disputado en el Ball Arena en Denver, Colorado.

El partido cambió de líder en 15 ocasiones, los Nuggets alcanzaron una ventaja máxima de 19 mientras que los Timberwolves llegaron a ocho.

Anthony Edwards, principal figura de Minnesota, terminó el partido con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes.

"Lo logramos como equipo y con una estupenda comunicación", mencionó Edwards. "Estamos 1-1 y ahora vamos a casa, esperamos que nuestros aficionados hagan sentir la presión, estaremos listos".

Tan parejo fue el partido que los dos primeros cuartos terminaron con marcador de 39-25, uno para cada equipo.

El francés Rudy Gobert se convirtió en una pieza clave en defensa al ganar el duelo en la recta final del partido frente al serbio y candidato al Jugador Más Valioso (MVP), Nikola Jokic.

Jokic y su principal aliado, Jamal Murray, se combinaron para dos canastas en 14 intentos durante el cuarto período.

La serie por la primera ronda continuará en el Target Center de Mineápolis, donde se disputarán los dos próximos partidos.

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