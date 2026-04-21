Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras de 430 pies al jardín central, extendió su racha de hits a 11 juegos consecutivos y Dylan Cease ponchó a 12 bateadores en cinco entradas para llevarse su primera victoria con Toronto, en la paliza de los Azulejos de Toronto 5-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles el lunes por la noche en Anaheim, en el primer juego de una serie de tres partidos.
Cease (1-0) permitió dos carreras, cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas, y tomó el liderato de las Grandes Ligas en ponches con 44. Salió del juego tras lanzar 110 pitcheos, 69 de ellos strikes. Jeff Hoffman ponchó a tres bateadores en la novena entrada para conseguir su tercer salvamento.
Guerrero, que finalizó con línea de 3-4 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, abrió la tercera entrada con una base por bolas de Davis Schneider y luego despachó el jonrón de dos carreras que puso a Toronto al frente 2-1.
En la sexta, abrió con un sencillo y finalmente anotó con un elevado de sacrificio de Lenyn Sosa para poner el marcador 3-2.
Nathan Lukes, saliendo del banco, impulsó dos carreras con sendos batazos en la séptima y la novena entradas para cerrar el marcador 5-2.
Eloy Jiménez conectó dos hits para los visitantes, que ganaron su segundo juego consecutivo.
Por Los Ángeles, Nolan Schanuel conectó un doble, anotó una carrera e impulsó otra, mientras que Zach Neto conectó un sencillo, recibió una base por bolas, robó dos bases y anotó una carrera.
Los Angelinos se poncharon 18 veces y sufrieron su tercera derrota consecutiva. Reid Detmers (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en poco más de seis entradas.
Resultados MLB del lunes 20 de abril 2026
|Liga
|Visitante
|Local
|Resultado Final
|Amer.
|Tigres de Detroit
|6
|Medias Rojas de Boston
|8
|Ganó Boston
|Amer.
|Astros de Houston
|9
|Guardianes de Cleveland
|2
|Ganó Houston
|Inter.
|Rojos de Cincinnati
|6
|Rays de Tampa Bay
|1
|Ganó Cincinnati
|Nac.
|Cardenales de San Luis
|3
|Marlins de Miami
|5
|Ganó Miami
|Nac.
|Bravos de Atlanta
|9
|Nacionales de Washington
|4
|Ganó Atlanta
|Inter.
|Filis de Filadelfia
|1
|Cachorros de Chicago
|5
|Ganó Chicago
|Amer.
|Orioles de Baltimore
|7
|Reales de Kansas City
|5
|Ganó Baltimore (12 entradas)
|Nac.
|Dodgers de Los Ángeles
|12
|Rockies de Colorado
|3
|Ganó Los Ángeles
|Amer.
|Azulejos de Toronto
|5
|Angelinos de Los Ángeles
|2
|Ganó Toronto
|Amer.
|Atléticos
|6
|Marineros de Seattle
|4
|Ganó Atléticos
Taveras y Basallo protagonizan épica remontada de Baltimore
En Kansas City, los dominicanos Leody Taveras y Samuel Basallo fueron los grandes artífices de la victoria de los Orioles de Baltimore 7-5 sobre los Reales de Kansas City en 12 entradas. El triunfo le propinó a Kansas City su octava derrota consecutiva.
Con Baltimore a un strike de perder en la novena entrada, Basallo empató el juego 1-1 con un sencillo productor que remolcó a Dylan Beavers.
Fue apenas el segundo hit de los Orioles en el partido. Basallo luego abrió la duodécima entrada con un sencillo ante Alex Lange (0-1) y, más adelante en esa misma entrada, Taveras conectó el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas para impulsar una racha de cinco carreras que resultó decisiva. Baltimore resistió el 5-4 en la parte baja de la duodécima para llevarse el triunfo.
Los Astros rompen su mala racha en Cleveland
En Cleveland, Isaac Paredes conectó sus primeros dos jonrones de la temporada y Christian Walker también salió del cuadro para impulsar a los Astros de Houston a una victoria 9-2 sobre los Guardianes de Cleveland, apenas su tercera victoria en 15 juegos.
Walker conectó un batazo de dos carreras al jardín izquierdo-central en la primera entrada para abrir el marcador, y rompió una sequía de 0-15 al terminar 3-5 con tres carreras anotadas. Paredes rompió el empate 2-2 con un jonrón solitario en la cuarta entrada que desató una racha de cuatro anotaciones.
Los Bravos ganan su sexto juego seguido; Acuña sale lesionado
En Washington, Matt Olson impulsó tres carreras y Bryce Elder ponchó a seis en 6 entradas para guiar a los Bravos de Atlanta a una victoria 9-4 sobre los Nacionales de Washington, su sexto triunfo consecutivo.
Drake Baldwin aportó dos carreras impulsadas, mientras que Ozzie Albies, Michael Harris II, Dominic Smith y Eli White sumaron una impulsada cada uno.
La nota de preocupación para Atlanta fue la salida anticipada de Ronald Acuña Jr., quien recibió dos golpes de pelota por parte del abridor de Washington Jake Irvin.
El primero lo alcanzó en la cuarta entrada con un pitcheo de 92 millas por hora; el segundo, en la sexta, con uno de 91 millas que aparentemente le pegó en la mano izquierda. Acuña salió del juego de inmediato y los rayos X resultaron negativos, aunque quedó en estatus de día a día.
Los Dodgers se desquitan con paliza en Colorado
En Denver, Max Muncy fue 4-4 con dos jonrones y cuatro carreras anotadas, y Dalton Rushing también conectó dos cuadrangulares —con lo que acumula siete en sus últimos siete juegos— para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria 12-3 sobre los Rockies de Colorado y dividir la serie de cuatro juegos en Coors Field.
Justin Wrobleski (3-0) permitió una carrera y ocho hits en siete entradas. Miguel Rojas conectó su primer jonrón de la temporada y alcanzó el hit número 1000 de su carrera con un sencillo en la cuarta entrada.
Los Tigres frenan a los Medias Rojas en Boston
En Boston, Tarik Skubal ponchó a 10 bateadores y los Tigres de Detroit pusieron fin a una racha de nueve derrotas consecutivas en carretera con una victoria 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.
Los dominicanos en la jornada del lunes
Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) fue sin duda el dominicano más brillante de la noche. Su jonrón de 430 pies, su racha de 11 juegos con hit y su línea de 3-4 con dos impulsadas y dos anotadas lo consolidan como uno de los bateadores más en forma de la Liga Americana.
Leody Taveras (Orioles) escribió una de las páginas más emotivas de la velada al conectar el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas en la duodécima entrada, en el momento de mayor presión del partido. El jardinero central de San Pedro de Macorís fue el héroe de una remontada que parecía imposible.
Samuel Basallo (Orioles), el receptor de La Romana, fue el detonante de esa misma remontada. Con Baltimore a un strike de la derrota en la novena entrada, Basallo empató el juego con un sencillo productor y luego abrió la duodécima con otro imparable para preparar el terreno del grand slam de Taveras.
Lenyn Sosa (Blue Jays), nacido en San Cristóbal, aportó un elevado de sacrificio clave en la sexta entrada que devolvió la ventaja a Toronto en el momento en que el partido estaba empatado 2-2.
Tabla de posiciones
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|División Este
|Yanquis de Nueva York
|13
|9
|.591
|—
|Rays de Tampa Bay
|12
|10
|.545
|1.0
|Orioles de Baltimore
|11
|12
|.478
|2.5
|Medias Rojas de Boston
|9
|13
|.409
|4.0
|Azulejos de Toronto
|9
|13
|.409
|4.0
|División Central
|Guardianes de Cleveland
|13
|11
|.542
|—
|Tigres de Detroit
|12
|11
|.522
|0.5
|Mellizos de Minnesota
|11
|11
|.500
|1.0
|Medias Blancas de Chicago
|8
|14
|.364
|4.0
|Reales de Kansas City
|7
|16
|.304
|5.5
|División Oeste
|Atléticos de Oakland
|12
|11
|.522
|—
|Astros de Houston
|11
|11
|.500
|0.5
|Angelinos de Los Ángeles
|11
|13
|.458
|1.5
|Marineros de Seattle
|10
|14
|.417
|2.5
|Rangers de Texas
|9
|15
|.375
|3.5
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|División Este
|Bravos de Atlanta
|16
|7
|.696
|—
|Marlins de Miami
|11
|12
|.478
|5.0
|Nacionales de Washington
|10
|13
|.435
|6.0
|Filis de Filadelfia
|8
|14
|.364
|7.5
|Mets de Nueva York
|7
|15
|.318
|8.5
|División Central
|Rojos de Cincinnati
|15
|8
|.652
|—
|Cachorros de Chicago
|13
|9
|.591
|1.5
|Piratas de Pittsburgh
|13
|9
|.591
|1.5
|Cardenales de San Luis
|13
|9
|.591
|1.5
|Cerveceros de Milwaukee
|12
|9
|.571
|2.0
|División Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|16
|6
|.727
|—
|Padres de San Diego
|15
|7
|.682
|1.0
|Diamondbacks de Arizona
|13
|9
|.591
|3.0
|Gigantes de San Francisco
|9
|13
|.409
|7.0
|Rockies de Colorado
|9
|14
|.391
|7.5
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