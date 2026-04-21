Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras de 430 pies al jardín central, extendió su racha de hits a 11 juegos consecutivos y Dylan Cease ponchó a 12 bateadores en cinco entradas para llevarse su primera victoria con Toronto, en la paliza de los Azulejos de Toronto 5-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles el lunes por la noche en Anaheim, en el primer juego de una serie de tres partidos.

Cease (1-0) permitió dos carreras, cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas, y tomó el liderato de las Grandes Ligas en ponches con 44. Salió del juego tras lanzar 110 pitcheos, 69 de ellos strikes. Jeff Hoffman ponchó a tres bateadores en la novena entrada para conseguir su tercer salvamento.

Guerrero, que finalizó con línea de 3-4 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, abrió la tercera entrada con una base por bolas de Davis Schneider y luego despachó el jonrón de dos carreras que puso a Toronto al frente 2-1.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la sexta, abrió con un sencillo y finalmente anotó con un elevado de sacrificio de Lenyn Sosa para poner el marcador 3-2.

Nathan Lukes, saliendo del banco, impulsó dos carreras con sendos batazos en la séptima y la novena entradas para cerrar el marcador 5-2.

Eloy Jiménez conectó dos hits para los visitantes, que ganaron su segundo juego consecutivo.

Por Los Ángeles, Nolan Schanuel conectó un doble, anotó una carrera e impulsó otra, mientras que Zach Neto conectó un sencillo, recibió una base por bolas, robó dos bases y anotó una carrera.

Los Angelinos se poncharon 18 veces y sufrieron su tercera derrota consecutiva. Reid Detmers (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en poco más de seis entradas.

Resultados MLB del lunes 20 de abril 2026

Liga Visitante Local Resultado Final Amer. Tigres de Detroit 6 Medias Rojas de Boston 8 Ganó Boston Amer. Astros de Houston 9 Guardianes de Cleveland 2 Ganó Houston Inter. Rojos de Cincinnati 6 Rays de Tampa Bay 1 Ganó Cincinnati Nac. Cardenales de San Luis 3 Marlins de Miami 5 Ganó Miami Nac. Bravos de Atlanta 9 Nacionales de Washington 4 Ganó Atlanta Inter. Filis de Filadelfia 1 Cachorros de Chicago 5 Ganó Chicago Amer. Orioles de Baltimore 7 Reales de Kansas City 5 Ganó Baltimore (12 entradas) Nac. Dodgers de Los Ángeles 12 Rockies de Colorado 3 Ganó Los Ángeles Amer. Azulejos de Toronto 5 Angelinos de Los Ángeles 2 Ganó Toronto Amer. Atléticos 6 Marineros de Seattle 4 Ganó Atléticos

Taveras y Basallo protagonizan épica remontada de Baltimore

En Kansas City, los dominicanos Leody Taveras y Samuel Basallo fueron los grandes artífices de la victoria de los Orioles de Baltimore 7-5 sobre los Reales de Kansas City en 12 entradas. El triunfo le propinó a Kansas City su octava derrota consecutiva.

Con Baltimore a un strike de perder en la novena entrada, Basallo empató el juego 1-1 con un sencillo productor que remolcó a Dylan Beavers.

Fue apenas el segundo hit de los Orioles en el partido. Basallo luego abrió la duodécima entrada con un sencillo ante Alex Lange (0-1) y, más adelante en esa misma entrada, Taveras conectó el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas para impulsar una racha de cinco carreras que resultó decisiva. Baltimore resistió el 5-4 en la parte baja de la duodécima para llevarse el triunfo.

Los Astros rompen su mala racha en Cleveland

En Cleveland, Isaac Paredes conectó sus primeros dos jonrones de la temporada y Christian Walker también salió del cuadro para impulsar a los Astros de Houston a una victoria 9-2 sobre los Guardianes de Cleveland, apenas su tercera victoria en 15 juegos.

Walker conectó un batazo de dos carreras al jardín izquierdo-central en la primera entrada para abrir el marcador, y rompió una sequía de 0-15 al terminar 3-5 con tres carreras anotadas. Paredes rompió el empate 2-2 con un jonrón solitario en la cuarta entrada que desató una racha de cuatro anotaciones.

Los Bravos ganan su sexto juego seguido; Acuña sale lesionado

En Washington, Matt Olson impulsó tres carreras y Bryce Elder ponchó a seis en 6 entradas para guiar a los Bravos de Atlanta a una victoria 9-4 sobre los Nacionales de Washington, su sexto triunfo consecutivo.

Drake Baldwin aportó dos carreras impulsadas, mientras que Ozzie Albies, Michael Harris II, Dominic Smith y Eli White sumaron una impulsada cada uno.

La nota de preocupación para Atlanta fue la salida anticipada de Ronald Acuña Jr., quien recibió dos golpes de pelota por parte del abridor de Washington Jake Irvin.

El primero lo alcanzó en la cuarta entrada con un pitcheo de 92 millas por hora; el segundo, en la sexta, con uno de 91 millas que aparentemente le pegó en la mano izquierda. Acuña salió del juego de inmediato y los rayos X resultaron negativos, aunque quedó en estatus de día a día.

Los Dodgers se desquitan con paliza en Colorado

En Denver, Max Muncy fue 4-4 con dos jonrones y cuatro carreras anotadas, y Dalton Rushing también conectó dos cuadrangulares —con lo que acumula siete en sus últimos siete juegos— para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria 12-3 sobre los Rockies de Colorado y dividir la serie de cuatro juegos en Coors Field.

Justin Wrobleski (3-0) permitió una carrera y ocho hits en siete entradas. Miguel Rojas conectó su primer jonrón de la temporada y alcanzó el hit número 1000 de su carrera con un sencillo en la cuarta entrada.

Los Tigres frenan a los Medias Rojas en Boston

En Boston, Tarik Skubal ponchó a 10 bateadores y los Tigres de Detroit pusieron fin a una racha de nueve derrotas consecutivas en carretera con una victoria 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

Los dominicanos en la jornada del lunes

Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) fue sin duda el dominicano más brillante de la noche. Su jonrón de 430 pies, su racha de 11 juegos con hit y su línea de 3-4 con dos impulsadas y dos anotadas lo consolidan como uno de los bateadores más en forma de la Liga Americana.

Leody Taveras (Orioles) escribió una de las páginas más emotivas de la velada al conectar el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas en la duodécima entrada, en el momento de mayor presión del partido. El jardinero central de San Pedro de Macorís fue el héroe de una remontada que parecía imposible.

Samuel Basallo (Orioles), el receptor de La Romana, fue el detonante de esa misma remontada. Con Baltimore a un strike de la derrota en la novena entrada, Basallo empató el juego con un sencillo productor y luego abrió la duodécima con otro imparable para preparar el terreno del grand slam de Taveras.

Lenyn Sosa (Blue Jays), nacido en San Cristóbal, aportó un elevado de sacrificio clave en la sexta entrada que devolvió la ventaja a Toronto en el momento en que el partido estaba empatado 2-2.

Tabla de posiciones

Liga Americana

Equipo G P PCT JD División Este Yanquis de Nueva York 13 9 .591 — Rays de Tampa Bay 12 10 .545 1.0 Orioles de Baltimore 11 12 .478 2.5 Medias Rojas de Boston 9 13 .409 4.0 Azulejos de Toronto 9 13 .409 4.0 División Central Guardianes de Cleveland 13 11 .542 — Tigres de Detroit 12 11 .522 0.5 Mellizos de Minnesota 11 11 .500 1.0 Medias Blancas de Chicago 8 14 .364 4.0 Reales de Kansas City 7 16 .304 5.5 División Oeste Atléticos de Oakland 12 11 .522 — Astros de Houston 11 11 .500 0.5 Angelinos de Los Ángeles 11 13 .458 1.5 Marineros de Seattle 10 14 .417 2.5 Rangers de Texas 9 15 .375 3.5

Liga Nacional

Equipo G P PCT JD División Este Bravos de Atlanta 16 7 .696 — Marlins de Miami 11 12 .478 5.0 Nacionales de Washington 10 13 .435 6.0 Filis de Filadelfia 8 14 .364 7.5 Mets de Nueva York 7 15 .318 8.5 División Central Rojos de Cincinnati 15 8 .652 — Cachorros de Chicago 13 9 .591 1.5 Piratas de Pittsburgh 13 9 .591 1.5 Cardenales de San Luis 13 9 .591 1.5 Cerveceros de Milwaukee 12 9 .571 2.0 División Oeste Dodgers de Los Ángeles 16 6 .727 — Padres de San Diego 15 7 .682 1.0 Diamondbacks de Arizona 13 9 .591 3.0 Gigantes de San Francisco 9 13 .409 7.0 Rockies de Colorado 9 14 .391 7.5

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más