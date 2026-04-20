Los Yanquis de Nueva York completaron una barrida de tres juegos ante los Reales de Kansas City con una victoria por 7-0 el domingo, en lo que fue la actuación más destacada de la jornada de las Grandes Ligas.
Aaron Judge y Ben Rice conectaron jonrones consecutivos contra Cole Ragans en las dos primeras entradas, y Nueva York extendió su dominio histórico sobre Kansas City a diez victorias consecutivas en temporada regular.
El batazo de Judge, de 425 pies sobre la red del Monument Park, fue un jonrón de dos carreras con una curva en el primer lanzamiento de la primera entrada, tras una base por bolas a Rice.
Fue el noveno cuadrangular del capitán de los Yanquis, solo superado por los diez de Yordan Álvarez en toda la liga, y el sexto en sus últimos ocho juegos.
Rice, quien bateó como primer bate por primera vez esta temporada, respondió en la segunda entrada con su octavo jonrón del año —el cuarto en cuatro juegos consecutivos— al mandar una recta en cuenta de 0-1 a las gradas del jardín derecho para poner el marcador 4-0.
Austin Wells aportó un elevado de sacrificio en la primera entrada, y Trent Grisham cerró la ofensiva con un jonrón de tres carreras en la quinta para fijar el marcador definitivo de 7-0.
Resultados MLB – 19 de Abril, 2026
|Visitante
|Carreras
|Local
|Carreras
|Liga
|Reales de Kansas City
|0
|Yanquis de Nueva York
|7
|Americana
|Gigantes de San Francisco
|0
|Nacionales de Washington
|3
|Nacional
|Rayos de Tampa Bay
|3
|Piratas de Pittsburgh
|6
|Interliga
|Orioles de Baltimore
|4
|Guardianes de Cleveland
|8
|Americana
|Cerveceros de Milwaukee
|3
|Marlins de Miami
|5
|Nacional
|Rojos de Cincinnati
|7
|Mellizos de Minnesota
|4
|Interliga
|Cardenales de San Luis
|7
|Astros de Houston
|5
|Interliga
|Mets de Nueva York
|1
|Cachorros de Chicago
|2
|Nacional
|Esquivadores de Los Ángeles
|6
|Rockies de Colorado
|9
|Nacional
|Medias Blancas de Chicago
|7
|Atléticos de Oakland
|4
|Americana
|Padres de San Diego
|2
|Angelinos de Los Ángeles
|1
|Interliga
|Azulejos de Toronto
|10
|Diamondbacks de Arizona
|4
|Interliga
|Rangers de Texas
|2
|Marineros de Seattle
|5
|Americana
|Tigres de Detroit
|6
|Medias Rojas de Boston
|2
|Americana
|Bravos de Atlanta
|4
|Filis de Filadelfia
|2
|Nacional
Tablas de posiciones de la MLB
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|Este
|Rayos de Tampa Bay
|12
|9
|.571
|—
|Yanquis de Nueva York
|12
|9
|.571
|—
|Orioles de Baltimore
|10
|12
|.455
|2.5
|Azulejos de Toronto
|10
|12
|.455
|2.5
|Medias Rojas de Boston
|8
|13
|.381
|4.0
|Central
|Guardianes de Cleveland
|13
|8
|.619
|—
|Tigres de Detroit
|11
|11
|.500
|2.5
|Reales de Kansas City
|9
|13
|.409
|4.5
|Mellizos de Minnesota
|7
|14
|.333
|6.0
|Medias Blancas de Chicago
|6
|16
|.273
|7.5
|Oeste
|Marineros de Seattle
|13
|9
|.591
|—
|Vigilantes de Texas
|12
|10
|.545
|1.0
|Angelinos de Los Ángeles
|11
|11
|.500
|2.0
|Astros de Houston
|9
|13
|.409
|4.0
|Atléticos de Oakland
|8
|14
|.364
|5.0
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|Este
|Bravos de Atlanta
|14
|7
|.667
|—
|Filis de Filadelfia
|12
|9
|.571
|2.0
|Marlins de Miami
|11
|11
|.500
|3.5
|Nacionales de Washington
|10
|11
|.476
|4.0
|Mets de Nueva York
|7
|14
|.333
|7.0
|Central
|Rojos de Cincinnati
|13
|8
|.619
|—
|Piratas de Pittsburgh
|13
|8
|.619
|—
|Cachorros de Chicago
|11
|11
|.500
|2.5
|Cardenales de San Luis
|11
|11
|.500
|2.5
|Cerveceros de Milwaukee
|10
|11
|.476
|3.0
|Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|15
|6
|.714
|—
|Padres de San Diego
|14
|8
|.636
|1.5
|Diamondbacks de Arizona
|11
|11
|.500
|4.5
|Gigantes de San Francisco
|9
|13
|.409
|6.5
|Rockies de Colorado
|7
|14
|.333
|8.0
El resto de la jornada
Piratas 6, Rays 3. Bryan Reynolds impulsó tres carreras y Mitch Keller lanzó siete entradas dominantes para que los Piratas de Pittsburgh derrotaran a los Rays de Tampa Bay por 6-3.
Keller fue el pilar del triunfo en una actuación que consolidó a Pittsburgh en la cima de su división.
Bravos 4, Filis 2. Michael Harris II lideró la ofensiva de Atlanta para que los Bravos barrieran en tres juegos a los Filis de Filadelfia con una victoria por 4-2.
Filadelfia acumula ya cinco derrotas consecutivas y fue barrida en casa, lo que profundiza la crisis de un equipo que llegó a la temporada como uno de los favoritos de la Liga Nacional.
Rojos 7, Mellizos 4 (10 entradas). TJ Friedl conectó un doble de tres carreras en la novena entrada para forzar la prórroga y los Rojos de Cincinnati completaron una barrida de tres juegos ante los Mellizos de Minnesota al ganar 7-4 en diez entradas.
Cincinnati demostró carácter al remontar en los momentos decisivos.
Cachorros 2, Mets 1 (10 entradas). Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio en la décima entrada para que los Cachorros de Chicago derrotaran a los Mets de Nueva York por 2-1 y les propinaran su undécima derrota consecutiva.
Marineros 5, Rangers 2. Bryan Woo lanzó siete sólidas entradas y los Marineros de Seattle conectaron tres jonrones para vencer a los Rangers de Texas por 5-2 y llevarse la serie.
Seattle se consolida como uno de los equipos más consistentes de la Liga Americana.
Medias Blancas 7, Atléticos 4. Munetaka Murakami conectó su octavo jonrón de la temporada y los Medias Blancas de Chicago se fueron profundo cuatro veces para respaldar a Noah Schultz (primera victoria) en un triunfo por 7-4 sobre los Atléticos de Oakland.
Tigres 6, Medias Rojas 2. Dillon Dingler pegó un jonrón de tres carreras durante una entrada de cuatro anotaciones en la quinta para que los Tigres de Detroit vencieran a los Medias Rojas de Boston por 6-2.
El abridor de Boston, Garrett Crochet, siguió mostrando problemas de efectividad.
Nacionales 3, Gigantes 0. Washington blanqueó a San Francisco por 3-0 en el cierre de la serie, dejando a los Gigantes sin anotar en el juego final.
La ofensiva de San Francisco no encontró respuestas ante el pitcheo de los Nacionales.
Los dominicanos destacados en la jornada
La jornada del domingo también dejó actuaciones destacadas de peloteros de la República Dominicana en distintos escenarios de las Grandes Ligas.
Reynaldo López fue el abridor ganador de los Bravos de Atlanta en la victoria por 4-2 sobre los Filis. El lanzador dominicano respaldó la barrida de Atlanta con una salida efectiva que le permitió al equipo mantener el control del juego desde el inicio, consolidando su rol como uno de los brazos más confiables de la rotación de los Bravos en este arranque de temporada.
En Seattle, Randy Arozarena formó parte del ataque de los Marineros en la victoria por 5-2 sobre Texas. El jardinero, que viene de una racha positiva en las últimas semanas, contribuyó a la ofensiva que respaldó los siete sólidos innings de Bryan Woo en el T-Mobile Park.
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