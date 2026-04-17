Los Chicago Cubs ganaron este viernes 12-4 a los Mets de New York que ven extenderse la pesadilla y ya suman nueve derrotas seguidas, la racha más larga desde una caída de 11 juegos que encajaron hace más de dos décadas: entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2004.

Los Mets han sido superados en el marcador por 56-16 durante esta racha de nueve derrotas, y gran parte de la explicación tiene nombre propio: Juan Soto.

El dominicano, de 27 años y candidato perenne al MVP, se lesionó el 3 de abril con una distensión en el gemelo derecho mientras corría las bases en San Francisco frente a los Giants, y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con fecha retroactiva al 4 de abril. La recuperación avanza, pero con cautela.

Hoy, el receptor venezolano Moisés Ballesteros, de 22 años y considerado el mejor prospecto de la organización de los Cubs, fue el protagonista del partido desde el primer inning.

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Con dos corredores en base, Ballesteros conectó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo frente al lanzador Kodai Senga, que coronó una apertura de cuatro anotaciones para Chicago.

Senga (0-3) no pudo recuperarse del golpe inicial. El japonés permitió siete carreras —seis limpias— en seis hits y tres bases por bolas, con tres ponches en apenas 3 entradas. En sus dos últimas aperturas ha cedido 14 carreras (13 limpias), la mayor cantidad en un lapso de dos salidas en sus cuatro años de carrera en las Grandes Ligas.

Los Mets intentaron reaccionar, pero fue insuficiente

La novena de Nueva York respondió con tres carreras en la segunda entrada contra Edward Cabrera (2-0). Marcus Semien conectó un doble productor y Tyrone Taylor remató con un sencillo de dos carreras, aunque fue puesto out al intentar convertir el hit en doble. Sin embargo, la reacción duró poco.

Nico Hoerner apagó cualquier esperanza de remontada con un jonrón de dos carreras en la parte baja de esa misma entrada. El segunda base bateó de 3-5 y elevó su promedio a .342, consolidándose como uno de los bates más calientes de Chicago.

Chicago no paró de anotar

Ian Happ anotó por un error del primera base Brett Baty en la cuarta entrada, y los Cubs sellaron el partido en la séptima con tres carreras más: Matt Shaw conectó un doble productor, anotó por un lanzamiento descontrolado y Dansby Swanson cerró la entrada con un elevado de sacrificio para poner el marcador 10-3.

Happ añadió un jonrón de dos carreras en la octava —su quinto cuadrangular del año— para fijar el marcador definitivo de 12-4. Cabrera, por su parte, trabajó seis entradas sólidas: permitió tres carreras, ocho hits y dos bases por bolas, con cuatro ponches.

La crisis de los Mets se profundiza sin Soto

Soto comenzó su programa de carrera esta semana (el martes 15 de abril), un paso clave en el proceso de rehabilitación. Sin embargo, aún debe alcanzar velocidad máxima y completar sesiones de bateo antes de poder ser activado.

«Solo queremos asegurarnos de que esté completamente sano, especialmente cuando hablamos de un gemelo», declaró el manager, Carlos Mendoza.

El objetivo del cuerpo técnico es que Soto regrese durante la próxima serie en casa de los Mets, que arranca la semana próxima, aunque no se descarta que necesite un período de rehabilitación en ligas menores antes de reincorporarse al equipo.

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