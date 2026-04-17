Trout entra en la historia del Yankee Stadium

La actuación más destacada de la noche fue la de Mike Trout, quien conectó un jonrón por cuarto partido consecutivo en el Yankee Stadium para coronar una serie descomunal.

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El toletero de los Ángeles terminó la serie de cuatro juegos con cinco cuadrangulares, convirtiéndose en el cuarto jugador en lograr esa marca contra los Yanquis. Los otros tres fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990).

Jo Adell sumó su cuarto grand slam de carrera en la octava entrada, y el exyanqui Oswald Peraza conectó un jonrón en la primera, lo que le dio a los Angelinos un total de 32 cuadrangulares en la Liga Americana, la mayor cantidad del circuito.

Aaron Judge y Giancarlo Stanton habían puesto a Nueva York arriba 3-2 con jonrones propios, pero los Yanquis no pudieron sostener la ventaja y cayeron 11-4, su séptima derrota en nueve juegos.

Los Padres, imparables: ocho victorias seguidas

Los Padres de San Diego siguen siendo el equipo sensación de las Grandes Ligas. Con el respaldo de Fernando Tatis Jr., quien impulsó dos carreras, y la labor de Walker Buehler en el montículo, San Diego venció 5-2 a los Marineros de Seattle para extender su racha a ocho victorias consecutivas y once en los últimos doce juegos.

Buehler (1-1) limitó a Seattle a dos carreras y cinco hits en poco más de cinco entradas, mientras que Mason Miller cerró el partido con tres ponches en la novena para su sexto salvamento.

El abridor de los Marineros, Luis Castillo (0-1), permitió siete hits y cuatro carreras en 5 entradas. Con este resultado, los Padres cerraron una marca de 7-0 en casa en lo que va de temporada.

Messick, a un out de la inmortalidad

El novato de los Guardians de Cleveland, Parker Messick, protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la noche. El zurdo mantuvo un juego sin hits hasta la novena entrada, cuando Leody Taveras abrió con un sencillo que inició una remontada de dos carreras de los Orioles de Baltimore.

Messick (3-0), en su undécima aparición en las Grandes Ligas, igualó su récord personal con nueve ponches y solo había permitido dos corredores en base en las primeras ocho entradas.

Tras el sencillo de Blaze Alexander, Messick fue retirado del juego habiendo completado más de ocho entradas. Cade Smith permitió dos hits y dos carreras heredadas, pero se le atribuyó su cuarto salvamento. Cleveland se impuso 4-2 y rompió una racha de dos derrotas consecutivas.

Detroit remonta y extiende su racha a seis victorias

Los Tigres de Detroit completaron una épica remontada de tres carreras en la novena entrada para vencer 10-9 a los Reales de Kansas City y extender su racha ganadora a seis juegos. El sencillo de Colt Keith al jardín derecho, precedido por el doble de dos carreras de Riley Greene con dos outs, definió el partido ante Lucas Erceg (0-1). Greene conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras que Dillon Dingler aportó un jonrón de dos carreras.

Los Rays, seis en fila con drama en la novena

Tampa Bay venció 5-3 a los Medias Blancas de Chicago en una novena entrada de infarto para extender su racha ganadora a seis juegos.

Tras el jonrón de Everson Pereira que puso a Chicago arriba en la octava, Junior Caminero empató el partido con un cuadrangular solitario en la novena. Luego, Hunter Feduccia y Taylor Walls recibieron bases por bolas con las bases llenas para darle la victoria a los Rays.

Los dominicanos en la jornada del 16 de abril

José Ramírez conduce a los Guardians

El antesalista de los Guardians de Cleveland, José Ramírez, fue la figura dominicana de la noche. El barranquillero —criado en Baní, República Dominicana— conectó un jonrón de dos carreras que resultó clave en la victoria 4-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Ramírez atraviesa un inicio de temporada sólido y sigue siendo el motor ofensivo de Cleveland. Su compañero George Valera, también dominicano, aportó un hit productor de carrera en el mismo partido, en lo que fue una noche de doble presencia quisqueyana en el lineup de los Guardians.

Fernando Tatis Jr. lidera la racha de los Padres

Fernando Tatis Jr. impulsó dos carreras en la victoria 5-2 sobre los Marineros de Seattle, contribuyendo directamente a la racha de ocho victorias consecutivas de los Padres.

Tatis sigue consolidándose como uno de los líderes ofensivos del equipo en este arranque de temporada.

Junior Caminero empata el partido para los Rays

El joven tercera base de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, oriundo de Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, conectó un jonrón solitario en la novena entrada que empató el partido ante los Medias Blancas y abrió la puerta para la victoria de Tampa Bay.

Caminero también sumó dos hits en el juego, junto a sus compañeros Yandy Díaz y Nick Fortes, quienes también conectaron par de imparables cada uno.

Yandy Díaz, sólido en el lineup de Tampa Bay

El primera base cubano-dominicano Yandy Díaz aportó dos hits en la victoria de los Rays, siendo parte de un lineup que acumuló 14 corredores en base durante el partido, en contraste con los siete que dejó en circulación Chicago.