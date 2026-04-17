La jornada del jueves en las Grandes Ligas estuvo dominada por actuaciones históricas: Mike Trout cerró una serie monumental en el Yankee Stadium con cinco jonrones en cuatro juegos, los Padres de San Diego extendieron su racha ganadora a ocho partidos y el novato Parker Messick estuvo a punto de lograr un juego sin hits ante los Orioles de Baltimore.
Los peloteros dominicanos tuvieron una noche de protagonismo colectivo en varios estadios del país.
Resultados de la MLB del jueves 16 de abril 2026
|Local
|Visitante
|Resultado Final
|Liga/Categoría
|Piratas de Pittsburgh
|Nacionales de Washington
|7 – 8
|Nacional
|Rojos de Cincinnati
|Gigantes de San Francisco
|0 – 3
|Nacional
|Tigres de Detroit
|Reales de Kansas City
|10 – 9
|Americana
|Yanquis de Nueva York
|Angelinos de Los Ángeles
|4 – 11
|Americana
|Medias Blancas de Chicago
|Rays de Tampa Bay
|3 – 5
|Americana
|Guardianes de Cleveland
|Orioles de Baltimore
|4 – 2
|Americana
|Atléticos de Oakland
|Rangers de Texas
|6 – 9
|Americana
|Cerveceros de Milwaukee
|Azulejos de Toronto
|2 – 1
|Interliga
|Astros de Houston
|Rockies de Colorado
|2 – 3
|Interliga
|Padres de San Diego
|Marineros de Seattle
|5 – 2
|Interliga
Tabla de posiciones de la MLB
Liga Americana
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|DIF
|Este
|Rayos de Tampa Bay
|11
|7
|.611
|—
|Yanquis de Nueva York
|10
|9
|.526
|1.5
|Orioles de Baltimore
|9
|10
|.474
|2.5
|Medias Rojas de Boston
|7
|11
|.389
|4.0
|Azulejos de Toronto
|7
|11
|.389
|4.0
|Central
|Mellizos de Minnesota
|11
|8
|.579
|—
|Guardianes de Cleveland
|11
|9
|.550
|0.5
|Tigres de Detroit
|10
|9
|.526
|1.0
|Reales de Kansas City
|7
|12
|.368
|4.0
|Medias Blancas de Chicago
|6
|13
|.316
|5.0
|Oeste
|Vigilantes de Texas
|10
|9
|.526
|—
|Atléticos de Oakland
|10
|9
|.526
|—
|Ángeles de Los Ángeles
|10
|10
|.500
|0.5
|Marineros de Seattle
|8
|12
|.400
|2.5
|Astros de Houston
|8
|12
|.400
|2.5
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|DIF
|Este
|Bravos de Atlanta
|12
|7
|.632
|—
|Marlins de Miami
|9
|10
|.474
|3.0
|Nacionales de Washington
|9
|10
|.474
|3.0
|Filis de Filadelfia
|8
|10
|.444
|3.5
|Mets de Nueva York
|7
|12
|.368
|5.0
|Central
|Rojos de Cincinnati
|11
|8
|.579
|—
|Cardenales de San Luis
|10
|8
|.556
|0.5
|Cerveceros de Milwaukee
|10
|8
|.556
|0.5
|Cachorros de Chicago
|9
|9
|.500
|1.5
|Piratas de Pittsburgh
|10
|8
|.556
|0.5
|Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|14
|4
|.778
|—
|Padres de San Diego
|13
|6
|.684
|1.5
|Diamondbacks de Arizona
|11
|8
|.579
|3.5
|Gigantes de San Francisco
|7
|12
|.368
|7.5
|Rockies de Colorado
|7
|12
|.368
|7.5
- Duelo de Carreras: Los Angelinos de Los Ángeles vencieron cómodamente a los Yanquis con un marcador de 11-4.
- Extra-innings: Los Nacionales de Washington derrotaron a los Piratas 8-7 en un partido que se decidió en 10 entradas.
- Blanqueada: Los Gigantes de San Francisco lograron silenciar los bates de los Rojos, ganando 3-0.
Trout entra en la historia del Yankee Stadium
La actuación más destacada de la noche fue la de Mike Trout, quien conectó un jonrón por cuarto partido consecutivo en el Yankee Stadium para coronar una serie descomunal.
El toletero de los Ángeles terminó la serie de cuatro juegos con cinco cuadrangulares, convirtiéndose en el cuarto jugador en lograr esa marca contra los Yanquis. Los otros tres fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990).
Jo Adell sumó su cuarto grand slam de carrera en la octava entrada, y el exyanqui Oswald Peraza conectó un jonrón en la primera, lo que le dio a los Angelinos un total de 32 cuadrangulares en la Liga Americana, la mayor cantidad del circuito.
Aaron Judge y Giancarlo Stanton habían puesto a Nueva York arriba 3-2 con jonrones propios, pero los Yanquis no pudieron sostener la ventaja y cayeron 11-4, su séptima derrota en nueve juegos.
Los Padres, imparables: ocho victorias seguidas
Los Padres de San Diego siguen siendo el equipo sensación de las Grandes Ligas. Con el respaldo de Fernando Tatis Jr., quien impulsó dos carreras, y la labor de Walker Buehler en el montículo, San Diego venció 5-2 a los Marineros de Seattle para extender su racha a ocho victorias consecutivas y once en los últimos doce juegos.
Buehler (1-1) limitó a Seattle a dos carreras y cinco hits en poco más de cinco entradas, mientras que Mason Miller cerró el partido con tres ponches en la novena para su sexto salvamento.
El abridor de los Marineros, Luis Castillo (0-1), permitió siete hits y cuatro carreras en 5 entradas. Con este resultado, los Padres cerraron una marca de 7-0 en casa en lo que va de temporada.
Messick, a un out de la inmortalidad
El novato de los Guardians de Cleveland, Parker Messick, protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la noche. El zurdo mantuvo un juego sin hits hasta la novena entrada, cuando Leody Taveras abrió con un sencillo que inició una remontada de dos carreras de los Orioles de Baltimore.
Messick (3-0), en su undécima aparición en las Grandes Ligas, igualó su récord personal con nueve ponches y solo había permitido dos corredores en base en las primeras ocho entradas.
Tras el sencillo de Blaze Alexander, Messick fue retirado del juego habiendo completado más de ocho entradas. Cade Smith permitió dos hits y dos carreras heredadas, pero se le atribuyó su cuarto salvamento. Cleveland se impuso 4-2 y rompió una racha de dos derrotas consecutivas.
Detroit remonta y extiende su racha a seis victorias
Los Tigres de Detroit completaron una épica remontada de tres carreras en la novena entrada para vencer 10-9 a los Reales de Kansas City y extender su racha ganadora a seis juegos. El sencillo de Colt Keith al jardín derecho, precedido por el doble de dos carreras de Riley Greene con dos outs, definió el partido ante Lucas Erceg (0-1). Greene conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras que Dillon Dingler aportó un jonrón de dos carreras.
Los Rays, seis en fila con drama en la novena
Tampa Bay venció 5-3 a los Medias Blancas de Chicago en una novena entrada de infarto para extender su racha ganadora a seis juegos.
Tras el jonrón de Everson Pereira que puso a Chicago arriba en la octava, Junior Caminero empató el partido con un cuadrangular solitario en la novena. Luego, Hunter Feduccia y Taylor Walls recibieron bases por bolas con las bases llenas para darle la victoria a los Rays.
Los dominicanos en la jornada del 16 de abril
José Ramírez conduce a los Guardians
El antesalista de los Guardians de Cleveland, José Ramírez, fue la figura dominicana de la noche. El barranquillero —criado en Baní, República Dominicana— conectó un jonrón de dos carreras que resultó clave en la victoria 4-2 sobre los Orioles de Baltimore.
Ramírez atraviesa un inicio de temporada sólido y sigue siendo el motor ofensivo de Cleveland. Su compañero George Valera, también dominicano, aportó un hit productor de carrera en el mismo partido, en lo que fue una noche de doble presencia quisqueyana en el lineup de los Guardians.
Fernando Tatis Jr. lidera la racha de los Padres
Fernando Tatis Jr. impulsó dos carreras en la victoria 5-2 sobre los Marineros de Seattle, contribuyendo directamente a la racha de ocho victorias consecutivas de los Padres.
Tatis sigue consolidándose como uno de los líderes ofensivos del equipo en este arranque de temporada.
Junior Caminero empata el partido para los Rays
El joven tercera base de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, oriundo de Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, conectó un jonrón solitario en la novena entrada que empató el partido ante los Medias Blancas y abrió la puerta para la victoria de Tampa Bay.
Caminero también sumó dos hits en el juego, junto a sus compañeros Yandy Díaz y Nick Fortes, quienes también conectaron par de imparables cada uno.
Yandy Díaz, sólido en el lineup de Tampa Bay
El primera base cubano-dominicano Yandy Díaz aportó dos hits en la victoria de los Rays, siendo parte de un lineup que acumuló 14 corredores en base durante el partido, en contraste con los siete que dejó en circulación Chicago.
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