La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, encabezaron este jueves el acto de entrega de las obras de remodelación total del Pabellón de Gimnasia ubicado en el Parque del Este.

Esta intervención, como parte del proceso de preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, garantiza instalaciones de clase mundial para los atletas.

El ministro Bisonó destacó que: “Estamos cumpliendo con el cronograma establecido, entregando cada instalación en el tiempo previsto y con los estándares que exige un evento de esta magnitud. Nuestro compromiso es que el país llegue a Santo Domingo 2026 con obras listas, funcionales y a la altura de sus atletas”.

El funcionario enfatizó que desde el MIVHED han cumplido con construir, recuperar y dignificar estas instalaciones. “A partir de ahora, corresponde a las autoridades deportivas, las federaciones y los propios atletas asumir el compromiso de su cuidado, mantenimiento y uso responsable, para que este legado perdure en el tiempo para las familias dominicanas”, sentenció.

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En tanto, el ministro de Deporte, Kelvin Cruz, validó la edificación y ratificó que el espacio cumple los requerimientos para los atletas y que, a solo 99 días del inicio de los JCC, el cronograma de entrega lleva buen ritmo. “Vamos a recibir 36 países que integran a Centro Caribe Sport y más de seis mil atletas que estarán aquí haciendo gala de sus capacidades deportivas. Estamos preparados para tener una buena competición”, dijo.

Igualmente, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José P. Monegro, señaló: “Hoy estamos recibiendo este Pabellón de Gimnasia, uno de los más impresionantes de Centroamérica y el Caribe, igualmente que todos los demás que hemos recibido”.

Detalles del pabellón

La obra abarcó una intervención integral de 10,785.48 metros cuadrados de remodelación, optimizando cada rincón para el flujo de atletas y espectadores. Entre los puntos clave destacan un área de competencia con espacio de cerca de dos mil 800 metros cuadrados equipado con iluminación especializada de 1500 LUX, diseñada para transmisiones televisivas y precisión técnica. Además, un área de calentamiento con una extensión en superficie de mil 500 metros cuadrados, que permite a los deportistas prepararse en condiciones óptimas.

El renovado Pabellón de Gimnasia dispone de una capacidad de aforo de 3,623 personas, con gradas modernas, palcos VIP y áreas exclusivas para la prensa. Su diseño lo hace un complejo integral para el deporte. Más allá de la pista de competencia, cuenta con una oferta de servicios 360 grados que incluye áreas de salud, zonas médicas especializadas y áreas de masaje para la recuperación de los atletas. Igualmente, gimnasios diferenciados para niños y adultos, áreas de árbitros y vestidores de última generación.

Entre las facilidades para el público, el recinto dispone de Cafetería, Snack Bar y baños inclusivos adaptados para personas con discapacidad. En cuanto a la tecnología y seguridad, dispone de instalación de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, redes de data de alta velocidad y una renovación total de los sistemas eléctricos y sanitarios. La inversión en esta renovación total ascendió a unos RD$260.3 millones de pesos.

Esta entrega reafirma el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el deporte y del ministro Ito Bisonó con el éxito de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Pabellón de Gimnasia no solo servirá como sede oficial durante el evento deportivo, sino que queda como un legado tangible para el desarrollo del talento joven en Santo Domingo Este.

En el acto participaron la gobernadora de la Provincia de Santo Domingo, Lucrecia de los Santos; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldi Bautista; el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (FEDOGIM), Edwin Rodríguez; junto a otras autoridades del sector deportivo y gubernamental.