El astro LeBron James advirtió este jueves que Kevin Durant no es la única amenaza de los Houston Rockets a la que los diezmados Los Angeles Lakers deban prestar atención en el duelo de primera ronda de los playoffs de la NBA.

La serie, que comienza el sábado en Los Ángeles, se ha presentado como una renovación de una rivalidad que se remonta a 2008 e incluye tres enfrentamientos en las Finales de la liga de baloncesto de Norteamérica.

Para hoy, viernes 17 de abril de 2026, la cartelera de la NBA presenta los dos partidos finales del torneo Play-In 2026 . Estos encuentros determinarán quiénes ocuparán el octavo y último puesto para los playoffs en cada conferencia.

Partidos de hoy Play-In de la NBA – Viernes, 17 de abril

Partido Hora (ET) Transmisión (EE.UU./Latam) Detalles Charlotte Hornets vs. Orlando Magic 7:30 PM Prime Video / ESPN El ganador asegura el 8º puesto del Este y enfrentará a los Detroit Pistons. Golden State Warriors vs. Phoenix Suns 10:00 PM Prime Video / ESPN El ganador asegura el 8º puesto del Oeste y enfrentará a los Oklahoma City Thunder.

Cartelera de Playoffs de la NBA – Sábado, 18 de abril

Toronto Raptors (5) vs. Cleveland Cavaliers (4) Hora: 1:00 PM ET Sede: Rocket Arena, Cleveland

Minnesota Timberwolves (6) vs. Denver Nuggets (3) Hora: 3:30 PM ET Sede: Ball Arena, Denver

Atlanta Hawks (6) vs. New York Knicks (3) Hora: 6:00 PM ET Sede: Madison Square Garden, Nueva York

Houston Rockets (5) vs. Los Angeles Lakers (4) Hora: 8:30 PM ET Sede: Crypto.com Arena, Los Ángeles



Detalles clave de Playoffs de la NBA

Inicio de Postemporada: Tras concluir el torneo Play-In este viernes 17 de abril, estos cuatro partidos marcan el "Game 1″ de sus respectivas series.

Otras Series: Los equipos con las mejores siembras (Pistons, Celtics, Thunder y Spurs) comenzarán sus series el domingo 19 de abril.

En las Finales de 2012, los Miami Heat de James derrotaron a los Oklahoma City Thunder de Durant.

Cinco años después, los Golden State Warriors de Durant vencieron a los Cleveland Cavaliers de James en la serie por el campeonato y repitieron la hazaña la temporada siguiente.

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James ha expresado desde hace tiempo su admiración por Durant, su compañero en dos equipos olímpicos de Estados Unidos que conquistaron la medalla de oro.

Pero el veterano de 41 años dijo que los Lakers no pueden permitirse ignorar a los compañeros de Durant.

"Sabemos que él es la cabeza de la serpiente", dijo James. "Pero son los Houston Rockets y tienen muy buenos jugadores en su equipo".

"Todo el que sale a la cancha es una amenaza, y tenemos que estar preparados para eso", añadió la estrella de los Lakers, quien destacó a Alperen Sengun, Amen Thompson y Jabari Smith.

"Más responsabilidad" para LeBron

La agresividad de los Rockets podría ser particularmente difícil de contrarrestar para los Lakers, que no contarán con dos piezas ofensivas clave, Luka Doncic y Austin Reaves, por lesión.

Doncic ha buscado tratamiento en Europa en un intento de acelerar su regreso de una distensión en el bíceps femoral y Reaves también se perdió el tramo final de la temporada regular por una lesión en un músculo oblicuo. La fecha de regreso de ambos es incierta.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, reconoció que eso supone aún más responsabilidad sobre los hombros de James, aunque advirtió que la estrella está preparada para asumir el reto.

"Vamos a necesitar que genere juego. Vamos a necesitar que anote", dijo Redick. "Vamos a necesitar que defienda y rebotee".

Durant, que llegó a Houston procedente de Phoenix el pasado julio como parte de un traspaso monumental entre siete equipos, también restó importancia a cualquier duelo individual con James.

"Siempre es genial jugar contra grandes jugadores", dijo Durant.

"Por supuesto, desde afuera, para la gente casual que no vive esto con nosotros todos los días, sí, el emparejamiento es definitivamente divertido", apuntó.

"Dos grandes jugadores que han estado en la liga durante mucho tiempo. Pero todos los que están involucrados en esta serie saben que es mucho más profundo que eso".

Wembanyama ansioso por jugar los playoffs de la NBA

El pívot francés Victor Wembanyama, cuyo fulgurante ascenso de fenómeno adolescente a superestrella ha convertido a los San Antonio Spurs en candidatos al título de la NBA, está saboreando su primera oportunidad de gloria en los playoffs, que se inician mañanal sábado.

"Este momento es para lo que trabajas durante todo el año, pero también durante toda tu carrera", dijo Wemby.

Los Spurs enfrentarán en la primera ronda de la Conferencia Oeste a los Portland Trail Blazers, en su aparición inicial en playoffs en siete años para los cinco veces campeones de la Liga.

El francés, de 22 años, ha sido la fuerza motriz de ese resurgimiento que vio a los Spurs asegurarse el segundo puesto del Oeste detrás del vigente campeón, Oklahoma City Thunder.

Elegido en el primer lugar en el draft de 2023 con 19 años, Wembanyama disfrutó de una deslumbrante campaña de novato en unos Spurs aún en apuros, que terminaron con 22 victorias y 60 derrotas.

Una sobresaliente temporada de segundo año (2024-2025) se vio interrumpida prematuramente por coágulos de sangre en un hombro.

El aterrador diagnóstico fue otro golpe más para unos Spurs que habían visto a su veterano entrenador, Gregg Popovich, hacerse a un lado tras sufrir un derrame cerebral.

"Significa mucho, volver desde un lugar terrible", dijo Wembanyama, que en su tercera campaña en la NBA se ha situado sin discusión entre la élite.

Jugador de élite

Promedió el máximo de su carrera, 25 puntos por partido, y un récord de la liga de 3,1 tapones para ayudar a unos Spurs que habían logrado 34 victorias en la pasada temporada a acumular 62 triunfos en esta.

Claro favorito al premio al Jugador Defensivo del Año y en la conversación por el de Jugador Más Valioso, Wembanyama ha estado apoyado esta temporada por el base All-Star De’Aaron Fox y el explosivo escolta Stephon Castle.

Fox es el único miembro de su quinteto titular con experiencia previa en playoffs, pero los suplentes Harrison Barnes y Luke Kornet han ganado títulos de la NBA, Barnes con Golden State en 2015 y Kornet con Boston en 2024.

El propio Wembanyama no es ajeno a los partidos de alto voltaje.

Comparó la expectativa que se respira en San Antonio por los playoffs con la de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Francia se colgó la plata ante su afición en una final perdida contra un equipo de Estados Unidos repleto de superestrellas de la NBA.

"Se nota, seguro", dijo Wembanyama a los periodistas tras el entrenamiento del miércoles. "Todo el mundo está un poco más concentrado. Todo el mundo está un poco más implicado".

Wemby, que se perdió varios partidos por una contusión en una costilla en los últimos días de la temporada regular, afirma que está "muy cerca" de su mejor condición física.

"Siempre hay algo", dijo. "En términos de forma de temporada regular, estoy muy cerca", añadió.

Los Spurs parten como claros favoritos en la serie que comienza este domingo contra los Trail Blazers, cuyo entrenador, el brasileño Tiago Splitter, ganó un título de la NBA con San Antonio en 2014.

Wembanyama dice que intenta mantenerse concentrado en la primera tarea, pero admite que es tentador pensar en un posible campeonato.

"No puedo evitar soñar con ello, pero tenemos que mantener los pies en la tierra, estar en el momento", afirmó.

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