Orlando Magic sorprendió el domingo al vencer a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, en el juego inicial de su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que Boston Celtics, San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder ganaron sin despeinarse.

Resultados de los Juegos de la NBA de domingo 19 de abril, 2026

Visitante Puntuación Local Resultado de la Serie Philadelphia 76ers 91 – 123 Boston Celtics BOS lidera 1-0 Phoenix Suns 84 – 119 Oklahoma City Thunder OKC lidera 1-0 Orlando Magic 112 – 101 Detroit Pistons ORL lidera 1-0 Portland Trail Blazers 98 – 111 San Antonio Spurs SA lidera 1-0

Hitos destacados:

Victor Wembanyama (Spurs) anotó 35 puntos en su debut en playoffs, estableciendo un récord de franquicia para un estreno en postemporada.

Jayson Tatum (Celtics) regresó con fuerza tras su lesión, sumando 25 puntos y 11 rebotes en la victoria ante Philadelphia.

Los Magic sorprendieron a los Pistons en Detroit, rompiendo el factor cancha del primer clasificado del Este.

Clasificaciones y Cruces de la NBA este 20 de abril, 2026

Conferencia Este

Detroit Pistons (60-22) — Pierde 0-1 vs. Orlando Boston Celtics (56-26) — Lidera 1-0 vs. Philadelphia New York Knicks (53-29) — Lidera 1-0 vs. Atlanta Cleveland Cavaliers (52-30) — Lidera 1-0 vs. Toronto Toronto Raptors (46-36) — Pierde 0-1 vs. Cleveland Atlanta Hawks (46-36) — Pierde 0-1 vs. New York Philadelphia 76ers (45-37) — Pierde 0-1 vs. Boston Orlando Magic (45-37) — Lidera 1-0 vs. Detroit

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder (64-18) — Lidera 1-0 vs. Phoenix San Antonio Spurs (62-20) — Lidera 1-0 vs. Portland Denver Nuggets (54-28) — Lidera 1-0 vs. Minnesota Los Angeles Lakers (53-29) — Lidera 1-0 vs. Houston Houston Rockets (52-30) — Pierde 0-1 vs. LA Lakers Minnesota Timberwolves (49-33) — Pierde 0-1 vs. Denver Portland Trail Blazers (42-40) — Pierde 0-1 vs. San Antonio Phoenix Suns (45-37) — Pierde 0-1 vs. Oklahoma City

– Orlando da un golpe en la mesa –

Octavos del Este y llegados a los playoffs tras superar a Charlotte Hornets en el play-in, los Orlando Magic dieron el golpe al vencer a los sólidos líderes de esa conferencia, los Pistons, en el Little Caesars Arena de Detroit por 112 a 101.

Paolo Banchero anotó 23 puntos y el alemán Franz Wagner sumó 11 de sus 19 en el último cuarto, para que Orlando respondiera a una fenomenal actuación de 39 puntos de la estrella de los Pistons, Cade Cunningham.

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Detroit llegó a ir perdiendo por hasta 13 en el primer cuarto y por 11 al inicio del tercero.

Un triple de Cunningham empató el marcador cuando quedaban 7:04 minutos en el tercer cuarto, pero el Magic volvió a despegarse.

"Me gustó nuestra compostura durante todo el partido, nuestra energía", dijo Wagner luego de que Orlando propinara a los Pistons su undécima derrota consecutiva en casa en postemporada, una racha que se remonta a 2008.

– Wembanyama debuta con 35 puntos –

El prodigio francés Victor Wembanyama, de 22 años, debutó este domingo en los playoffs de la NBA con 35 puntos en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Portland Trail Blazers por 111 a 98.

Wemby había sido confirmado más temprano finalista al galardón de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, junto al al canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), vigente MVP, y al serbio Nikola Jokic (Nuggets), ya elegido en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024).

El pívot francés, de 2,24 metros de altura, también figura entre los tres finalistas al trofeo de Defensor del año, que parece tener prácticamente en el bolsillo.

Se regaló en su debut en la postemporada una memorable actuación con 35 puntos, además de cinco rebotes, ante su público en el Frost Bank Center, en San Anotnio.

"Estuvimos sólidos esta noche, pero el trabajo no está hecho", destacó Wembanyama.

Los Spurs, cinco veces campeones de la NBA, disputan sus primeros playoffs desde 2019, se adelantaron así 1-0 en esta serie de primera ronda y serán locales nuevamente el martes en el Juego 2.

– El Thunder, en modo campeón –

El campeón vigente de la NBA, Oklahoma City Thunder, que terminó con el mejor récord en la temporada regular con 64 victorias y solo 18 derrotas, demostró el domingo que es serio candidato a revalidar el título.

Vapuleó 119 a 84 a los Phoenix Suns, octavos del Oeste, en el Paycom Center, en Oklahoma City, con 25 puntos de su estrella, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP (jugador más valioso) de la NBA y de las Finales, secundado por 22 unidades de Jalen Williams.

"Realizamos una gran actuación defensiva", dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, que agregó: "creo que mis jugadores compitieron muy bien, estuvieron conectados, se comunicaron de maravilla, se cubrieron unos a otros. No fue perfecto, pero nos respaldamos mutuamente".

El campeón dominó todo el partido y ya al descanso le sacaba 21 puntos a los Suns (65-44), que nunca ofrecieron resistencia pese a los 23 puntos anotados por Devin Booker.

El miércoles, nuevamente en el Paycom Center, se llevará a cabo el segundo juego de esta serie del Oeste.

– Tatum y Brown imparables para los Sixers –

Jayson Tatum y Jaylen Brown se combinaron para 51 puntos en la aplastante victoria de los Boston Celtics sobre los Philadelphia 76ers por 123-91.

El indomable dúo aprovechó al máximo los graves problemas de puntería de los Sixers para conseguir la mayor diferencia de puntos en la historia de los Celtics en un primer partido de playoffs.

Tatum lideró la ofensiva, al anotar 21 puntos en la primera mitad.

Tras el descanso, fue el turno de Brown, que sumó 16 puntos en el tercer cuarto para liquidar el partido.

Ambos jugadores se quedaron en el banquillo durante la mayor parte del último parcial, descansando para el juego del martes, también en el TD Garden de Boston.

En una de las rivalidades clásicas de la NBA, Boston ha ganado sus últimas seis series de postemporada contra los Sixers, una racha que se remonta a las finales de la Conferencia Este de 1985.

Tatum no mostró secuelas de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió hace casi un año y demostró por qué su regreso ha convertido a los pujantes Celtics en la apuesta de muchos expertos para ganar el título de la NBA de este año.

Terminó con 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias.

"Es una sensación increíble. Sabes, no hace mucho tiempo, ni siquiera estaba seguro de si iba a poder jugar esta temporada, y mucho menos de tener la oportunidad de jugar en los playoffs", dijo Tatum.

"Hoy probablemente fue el día en que me sentí más emocionado, relajado y agradecido en (…) mis nueve años en los playoffs", agregó.

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