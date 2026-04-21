El seleccionado masculino U-19 se coronó campeón en el Campeonato Juvenil del Caribe de Tenis de Mesa que se celebra en el remodelado Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.

La representación masculina U-19, integrada por Ramón Vila, Rafael Cabrera, Alexander Tejada y Daniel del Rosario, se alzó con el oro al derrotar al equipo de Puerto Rico, conformado por Matthew Cao, Ángel Meléndez, José Rivera y Sebastián Pedraza, que logró la plata.

Cosecha de otras medallas y puntos

Las preseas de bronce la ganaron Santa Lucía, con los atletas Leshon Francis, Manie Eleuthere y Khamani Harris, así como Trinidad y Tobago, conformado por los tenimesistas Malik GoPaul, Josiah Joseph, Jonathan Cottoy y Raees Elahie.

El Campeonato Juvenil contiúa este martes, desde las 10:00 de la mañana, con los enfrentamientos directos en sencillos y dobles, tanto en masculino como en femenino.

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En los primeros resultados temprano del domingo, el equipo femenino U-19, así como el U-15 en ambas ramas, obtuvieron una medalla de plata cada uno.

El equipo U-15 masculino logró el segundo puesto al concluir con récord de 2-1 en el todos contra todos al sumar cinco puntos. La tropa criolla cayó 2-3 ante Puerto Rico, pero sumó victorias consecutivas por 3-0 ante Jamaica y Barbados.

El equipo U-15 femenino terminó en el segundo peldaño con tres puntos, mientras que el oro recayó sobre Puerto Rico, con cuatro tantos, y el bronce para Jamaica, con dos unidades.

La representación femenino dominicana U19, integrada por Arianna Estrella, Dafne Sosa, Yesmeily Guerrero y Dafne Sosa, concluyó con un total de cinco puntos al caer 1-3 ante Puerto Rico y doblegar 3-2 a Trinidad & Tobago, así como 3-0 a Jamaica.

El oro lo ganó Puerto Rico, que superó 3-1 a la República Dominicana, 3-0 a Jamaica y 3-0 a Trinidad & Tobago. El bronce correspondió a Jamaica, que finalizó con cuatro puntos.

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