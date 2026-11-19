La jornada del miércoles 18 de noviembre de 2026 en la NBA estuvo marcada por el final de la racha ganadora de Los Angeles Lakers, la cuarta derrota de Oklahoma City Thunder en cinco partidos y la remontada de Denver Nuggets frente a Boston Celtics.

Los Utah Jazz sorprendieron a los Lakers con una victoria 109-97 en el Crypto.com Arena, resultado que puso fin a la cadena de nueve triunfos consecutivos del conjunto angelino. Keyonte George lideró a Utah con 30 puntos y 10 asistencias, mientras Luka Doncic anotó 29 tantos para los derrotados.

Atlanta Hawks también protagonizó una de las sorpresas de la noche al imponerse 117-112 a Oklahoma City, que atraviesa un período complicado después de un comienzo de temporada dominante.

En otro de los encuentros destacados, Denver remontó una desventaja de 17 puntos y derrotó 105-101 a Boston, con Nikola Jokic y Jamal Murray como principales figuras.

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La jornada incluyó además la victoria de Miami sobre Milwaukee por 137-130, en el primer enfrentamiento de Giannis Antetokounmpo contra los Bucks desde su salida de esa franquicia.

Resultados de la NBA del miércoles 18 de noviembre de 2026

Partido Resultado Milwaukee Bucks – Miami Heat 130-137 Houston Rockets – Indiana Pacers 119-104 Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 124-121 Philadelphia 76ers – Orlando Magic 121-116 Chicago Bulls – Brooklyn Nets 137-107 Washington Wizards – Toronto Raptors 103-99 Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 117-112 Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 122-109 Golden State Warriors – Dallas Mavericks . 94-116 Boston Celtics – Denver Nuggets 101-105 Utah Jazz – Los Angeles Lakers 109-97 Phoenix Suns – Sacramento Kings 128-107

Utah termina con nueve victorias consecutivas de los Lakers

Los Utah Jazz derrotaron 109-97 a Los Angeles Lakers y pusieron fin a la racha de nueve triunfos consecutivos del conjunto angelino, que sufrió su tercera derrota de la temporada.

Keyonte George encabezó a Utah con 30 puntos y 10 asistencias, mientras el novato Ace Bailey aportó 19 puntos y ocho rebotes. Mo Bamba también contribuyó con 16 rebotes.

Luka Doncic fue el principal anotador de los Lakers con 29 puntos, siete asistencias y cinco rebotes, pero tuvo una noche poco efectiva en los lanzamientos: encestó 10 de 28 tiros de campo y dos de 12 intentos de tres puntos. Además, cometió nueve pérdidas de balón.

Los Jazz limitaron a los Lakers a un 38 % de acierto en tiros de campo y provocaron 18 pérdidas de balón.

La derrota llegó apenas un día después de que Los Angeles remontara 18 puntos ante Charlotte y consiguiera su novena victoria consecutiva. Pese al revés, los Lakers conservaron el liderato de la Conferencia Oeste, con marca de 13-3.

Utah, que había conseguido apenas dos victorias en sus primeros 14 encuentros, sumó su tercer triunfo de la campaña.

Atlanta agrava la crisis de Oklahoma City

Los Atlanta Hawks derrotaron 117-112 a los Oklahoma City Thunder y les propinaron su cuarta derrota en los últimos cinco partidos.

Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 28 puntos, mientras Nickeil Alexander-Walker agregó 19. Jalen Johnson consiguió 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, para completar un triple-doble.

Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de Oklahoma City con 34 puntos. Jared McCain aportó 18 y el pívot Isaiah Hartenstein capturó 17 rebotes.

El encuentro también marcó el regreso a Oklahoma City de Lu Dort y Aaron Wiggins, quienes anteriormente habían formado parte de los Thunder y ahora juegan con Atlanta. Dort anotó 16 puntos y Wiggins sumó 14.

El novato español Aday Mara volvió a ser titular con Oklahoma City y terminó con 10 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y un tapón en casi 27 minutos de juego.

Los Thunder, afectados por varias ausencias debido a lesiones, quedaron con registro de 9-6, el mismo que Atlanta.

Denver remonta 17 puntos y derrota a Boston

Los Denver Nuggets vencieron 105-101 a los Boston Celtics después de remontar una desventaja de 17 puntos.

Nikola Jokic lideró a Denver con 24 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, mientras Jamal Murray aportó 21 tantos, siete rebotes y cuatro robos.

Los Celtics llegaron a dominar el encuentro por 17 puntos, pero Denver reaccionó en la segunda mitad y consiguió completar la remontada.

Jayson Tatum fue el máximo anotador de Boston con 24 puntos y ocho rebotes. Sin embargo, protagonizó una acción determinante en los últimos segundos.

Después de que Murray anotara una canasta para colocar a Denver tres puntos arriba, Tatum lanzó el balón hacia un árbitro y recibió una falta técnica. Murray convirtió el tiro libre correspondiente y prácticamente aseguró la victoria de los Nuggets.

Denver mejoró su registro a 8-5, mientras Boston quedó con marca de 11-4.

Giannis gana a Milwaukee en su primer enfrentamiento contra los Bucks

Los Miami Heat derrotaron 137-130 a los Milwaukee Bucks en el primer partido de Giannis Antetokounmpo contra la franquicia con la que desarrolló su carrera antes de incorporarse a Miami.

El jugador griego consiguió 27 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias, quedándose a una asistencia del triple-doble.

Bam Adebayo aportó 26 puntos, mientras Davion Mitchell agregó 24 para Miami, que consiguió su sexta victoria consecutiva.

Por Milwaukee, Kyle Kuzma encabezó la ofensiva con 26 puntos.

Los Heat llegaron a dominar por 30 puntos y resistieron una reacción de los Bucks durante el último cuarto para asegurar el triunfo.

Washington rompe una racha de ocho derrotas

Los Washington Wizards vencieron 103-99 a los Toronto Raptors y terminaron con una cadena de ocho derrotas consecutivas.

Anthony Davis consiguió 25 puntos y 14 rebotes, mientras el novato AJ Dybantsa estableció marcas personales con 23 puntos y 12 rebotes.

La victoria permitió a Washington salir de una prolongada secuencia negativa y conseguir un resultado importante como visitante.

Memphis, Chicago y Phoenix también celebran

Los Memphis Grizzlies derrotaron 124-121 a los Cleveland Cavaliers y consiguieron su octava victoria consecutiva como visitantes. Cam Spencer lideró a Memphis con 26 puntos, mientras Donovan Mitchell anotó 34 para Cleveland.

Con ese resultado, los Grizzlies se convirtieron en el primer equipo desde Los Angeles Lakers de la temporada 2020-2021 que gana sus primeros ocho partidos como visitante en una campaña.

Los Chicago Bulls vencieron 137-107 a los Brooklyn Nets y establecieron un récord de franquicia al encestar 15 triples durante la primera mitad.

Los Phoenix Suns, por su parte, derrotaron 128-107 a los Sacramento Kings y alcanzaron un registro de siete victorias y siete derrotas.

Los Houston Rockets también consiguieron una victoria como visitantes al superar 119-104 a los Indiana Pacers, con Kevin Durant como uno de sus principales anotadores.

Los Philadelphia 76ers derrotaron 121-116 a los Orlando Magic después de remontar una desventaja de 17 puntos. Joel Embiid anotó 26 puntos y VJ Edgecombe consiguió 24.

Finalmente, los Dallas Mavericks vencieron 116-94 a los Golden State Warriors, mientras los Detroit Pistons superaron 122-109 a los New Orleans Pelicans.

NBA: partidos de este jueves 19 de noviembre de 2026

La NBA tiene programados cuatro encuentros para este jueves, todos previstos para comenzar a las 9:00 de la noche, hora de República Dominicana.

Estos son los partidos de la jornada:

Partido Hora (RD) Portland Trail Blazers vs. Milwaukee Bucks 9:00 p. m. Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies 9:00 p. m. LA Clippers vs. San Antonio Spurs 9:00 p. m. New York Knicks vs. Minnesota Timberwolves . 9:00 p. m.

Entre los enfrentamientos más atractivos figura el de Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies, que pondrá a prueba a dos equipos de la Conferencia Oeste.

También sobresale el partido entre New York Knicks y Minnesota Timberwolves, mientras los San Antonio Spurs recibirán a Los Angeles Clippers.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden consultar la programación de CDN Deportes para conocer los partidos seleccionados para transmisión por televisión.

Otra alternativa es NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la NBA, sujeto a las condiciones de disponibilidad y restricciones territoriales aplicables.