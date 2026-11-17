Los Gigantes del Cibao consiguieron una dramática victoria 9-8 sobre las Águilas Cibaeñas, en un partido que se extendió hasta la undécima entrada, la noche del martes 17 de noviembre, en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El conjunto francomacorisano tuvo que recuperarse de una desventaja de cinco carreras y responder a las oportunidades en que las Águilas retomaron el control del marcador, hasta conseguir dejar en el terreno a sus rivales en el undécimo episodio.

Las Águilas Cibaeñas llegaron a tener ventaja de 6-1 en el cuarto episodio, impulsadas por un cuadrangular de tres carreras de Leody Taveras. Sin embargo, los Gigantes fabricaron cinco anotaciones en la quinta entrada para igualar el encuentro.

Taveras volvió a castigar al pitcheo contrario con otro jonrón en la octava entrada y posteriormente produjo la carrera que puso a las Águilas delante en el décimo episodio, pero los locales consiguieron responder.

Las Águilas tomaron ventaja desde el inicio

El conjunto amarillo comenzó atacando temprano y fabricó dos carreras en la primera entrada, gracias a una ofensiva en la que participaron Luis Liberato y Adael Amador.

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Amador conectó un doble al jardín central que permitió anotar a Liberato y ampliar la ventaja de las Águilas.

En el segundo episodio, los visitantes sumaron otra carrera mediante un sencillo de Luis Liberato, que permitió a Raynel Delgado llegar al plato y colocar el marcador 3-0.

Los Gigantes respondieron en la parte baja de esa misma entrada, cuando Deyvison De los Santos conectó un sencillo al jardín central que permitió anotar a Agustín Ramírez, en una jugada que también incluyó un error defensivo de Leody Taveras.

La ofensiva de las Águilas volvió a hacerse sentir en el cuarto episodio, cuando Taveras conectó su primer cuadrangular de la noche, un batazo de tres carreras entre los jardines izquierdo y central que llevó al plato a Ryan Ritter y Mason McCoy.

Con ese batazo, el conjunto aguilucho amplió su ventaja a 6-1, colocándose en una posición favorable para conseguir el triunfo.

Gigantes reaccionaron con cinco carreras en el quinto episodio

Cuando las Águilas parecían tener el control del encuentro, los Gigantes del Cibao protagonizaron una importante reacción ofensiva en la parte baja de la quinta entrada.

La remontada comenzó con un cuadrangular de Noelvi Marte, su quinto de la temporada, que encontró a Pablo Reyes y Carlos Jorge en circulación y acercó a los Gigantes 6-4.

Posteriormente, Roldy Brito conectó un doble al jardín izquierdo que permitió anotar a Marcell Ozuna y Nomar Mazara, igualando el marcador 6-6.

Las cinco carreras del episodio devolvieron a los locales a la pelea y dejaron sin efecto la amplia ventaja que las Águilas habían construido durante las primeras cuatro entradas.

El partido permaneció empatado durante los siguientes dos episodios, hasta que nuevamente apareció el bate de Leody Taveras.

Leody Taveras conectó dos jonrones y produjo cinco carreras

El jardinero de las Águilas fue una de las figuras ofensivas más destacadas del encuentro, al conectar dos cuadrangulares y producir cinco carreras.

Su segundo vuelacercas llegó en la parte alta del octavo episodio, con un batazo solitario entre los jardines derecho y central que devolvió la ventaja a las Águilas 7-6.

Sin embargo, los Gigantes volvieron a responder en la parte baja de esa entrada.

Con dos outs, Pascanel Ferreras conectó un sencillo al jardín izquierdo y posteriormente Hendry Méndez, quien ingresó como bateador emergente, disparó un triple al jardín derecho que permitió anotar a Ferreras y establecer el empate 7-7.

La igualdad se mantuvo durante la novena entrada y obligó a disputar episodios adicionales.

Gigantes consiguieron la victoria en la undécima entrada

Las emociones continuaron en el décimo episodio, cuando las Águilas retomaron la ventaja gracias a un doble de Leody Taveras, que permitió anotar a Alfredo Reyes y colocar el marcador 8-7.

En esa misma jugada, Mason McCoy fue puesto fuera en el plato, luego de una acción defensiva que fue revisada mediante un reto de los Gigantes.

El conjunto local volvió a responder en la parte baja del décimo episodio y consiguió empatar el encuentro 8-8, extendiendo el partido a una undécima entrada.

En el cierre del undécimo, los Gigantes comenzaron con Eddinson Paulino como corredor automático en segunda base. Posteriormente, Yonatán Henríquez conectó un sencillo mediante un toque por tercera base, que permitió a Paulino avanzar hasta la antesala.

Los Gigantes terminaron produciendo la novena carrera para sellar la victoria 9-8 y dejar en el terreno a las Águilas Cibaeñas.

Pitcheo y posiciones tras el encuentro

El relevista Hansel Robles (2-1) se acreditó la victoria, mientras que Luis Peña (0-1) cargó con la derrota.

Las Águilas terminaron con ocho carreras, 15 imparables y un error, mientras que los Gigantes registraron nueve anotaciones, 13 hits y un error defensivo.

Con el resultado, los Gigantes del Cibao colocaron su récord en 12 victorias y 12 derrotas, alcanzando la marca de .500 en la temporada regular.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas quedaron con registro de 9 triunfos y 15 derrotas, después de un encuentro en el que tuvieron varias oportunidades de asegurar la victoria, pero no consiguieron preservar sus ventajas.