La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continúa este martes 17 de noviembre de 2026 con una cartelera de tres partidos, en la que los seis equipos buscarán mejorar sus posiciones en la tabla de clasificación del campeonato 2026-2027.

La jornada comenzará a las 7:00 de la noche, cuando las Águilas Cibaeñas visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Posteriormente, a las 7:15 de la noche, los Toros del Este enfrentarán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que los Tigres del Licey visitarán a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los encuentros se disputarán con los Leones del Escogido en el primer lugar, con récord de 16 victorias y ocho derrotas, seguidos por el Licey (14-10) y las Estrellas Orientales (12-12).

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Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao: 7:00 p. m.

Las Águilas Cibaeñas visitarán a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, en un enfrentamiento importante para ambos conjuntos en su intento de mejorar sus posiciones.

Los Gigantes ocupan el cuarto lugar de la clasificación, con 11 victorias y 12 derrotas, mientras que las Águilas se encuentran en la quinta posición, con registro de 9-14.

El conjunto amarillo llega después de perder 3-2 ante las Estrellas Orientales durante la jornada del lunes, cuando ambos equipos completaron un partido que había sido suspendido desde el pasado 21 de octubre por las lluvias.

Águilas y Gigantes también tienen pendiente otro enfrentamiento, suspendido el domingo 15 de noviembre en el Estadio Cibao, cuando los Gigantes dominaban 4-0 en la parte baja de la tercera entrada.

El partido de este martes corresponde a un compromiso diferente, programado originalmente en el calendario de la liga.

Toros del Este vs. Leones del Escogido: 7:15 p. m.

Los Leones del Escogido recibirán a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, en un duelo entre el primero y el último lugar de la clasificación.

Los escarlatas llegan con marca de 16-8, manteniendo una ventaja de dos juegos sobre los Tigres del Licey.

En su presentación más reciente, el Escogido derrotó 4-2 al Licey, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Junior Lake, quien alcanzó los 40 jonrones de por vida en Lidom.

Por su parte, los Toros del Este ocupan la última posición, con registro de nueve victorias y 15 derrotas, después de caer 6-5 ante las Estrellas Orientales durante la jornada del domingo.

El conjunto romanense intentará recuperarse frente al líder del campeonato y reducir la diferencia que lo separa de los puestos clasificatorios.

Tigres del Licey vs. Estrellas Orientales: 7:30 p. m.

El tercer encuentro de la jornada enfrentará a los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los azules llegan en la segunda posición, con 14 victorias y 10 derrotas, mientras que las Estrellas ocupan el tercer lugar, con marca de 12-12.

El conjunto oriental atraviesa un buen momento, después de conseguir tres victorias consecutivas, la más reciente el lunes frente a las Águilas Cibaeñas.

Ese triunfo permitió a las Estrellas alcanzar nuevamente el promedio de .500 y despegarse de los Gigantes del Cibao en la lucha por el tercer puesto.

Los Tigres del Licey, en cambio, buscarán recuperarse después de perder dos encuentros consecutivos frente a los Leones del Escogido.

Para este compromiso, el Licey tiene anunciado como lanzador abridor al derecho Mike Clevinger, quien registra efectividad de 3.00.

Así llegan los equipos a la jornada

Los Leones del Escogido encabezan la clasificación con marca de 16-8, seguidos por los Tigres del Licey (14-10), a dos juegos de distancia.

Las Estrellas Orientales (12-12) ocupan el tercer lugar, a cuatro juegos de los líderes, mientras que los Gigantes del Cibao (11-12) permanecen en la cuarta posición, a cuatro juegos y medio.

En el quinto puesto se encuentran las Águilas Cibaeñas (9-14), a seis juegos y medio, seguidas por los Toros del Este (9-15), que ocupan la última posición, a siete encuentros del primer lugar.

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. DIF: diferencia respecto al primer lugar. PCT: porcentaje de victorias.

Los resultados de este martes podrían producir nuevos movimientos en la clasificación, especialmente entre los equipos que disputan los puestos intermedios del campeonato.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más