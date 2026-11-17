La selección de República Dominicana afrontará este martes en territorio extranjero una exigente prueba internacional frente a Uruguay, en un amistoso que le permitirá evaluar su nivel competitivo y avanzar en su preparación para los compromisos de los primeros meses de 2027, cuando buscará un lugar en la Copa Oro.

El encuentro, que se disputará en el campus Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, también representa para la Celeste la oportunidad de cerrar con un triunfo un 2026 de resultados irregulares, marcado por su eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Para el conjunto dominicano, dirigido por el argentino Marcelo Neveleff, el partido supone una oportunidad de mostrar sus progresos ante un rival de mayor tradición futbolística y con jugadores de amplia experiencia en el ámbito internacional.

Entre las principales figuras de la convocatoria dominicana sobresale el delantero Mariano Díaz Mejía, del Alavés, quien conquistó dos títulos de la Liga de Campeones de la UEFA y el Mundial de Clubes durante su etapa en el Real Madrid.

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La selección también contará con jugadores como Pablo Rosario, Dorny Romero, Heinz Morschel, Edarlyn Reyes y Luiyi De Lucas, dentro de un grupo que buscará aprovechar el amistoso para fortalecer su funcionamiento colectivo. República Dominicana no tendrá al lateral Júnior Firpo, ausente por lesión.

El partido será el primer amistoso de esta fecha FIFA para los dominicanos, que tienen en el calendario del próximo año el objetivo de competir por una plaza en la Copa Oro.

Uruguay busca cerrar el año con una victoria

Del lado uruguayo, el equipo intentará despedir 2026 con otro resultado positivo. La Celeste llega después de conseguir tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones, una de ellas frente a Argentina en La Bombonera de Buenos Aires.

El seleccionador Diego Forlán no contará con Joaquín Piquerez, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, liberados de la convocatoria para reincorporarse a sus respectivos clubes.

La ausencia de De Arrascaeta abre la posibilidad de que Rodrigo Zalazar o Rodrigo Aguirre ocupen su lugar en el equipo titular. También podría entrar Federico Valverde desde el inicio, después de comenzar en el banquillo el encuentro ante Argentina.

En la portería, Santiago Mele apunta a sustituir a Cristopher Fiermarin. En defensa, José María Giménez, Juan Rodríguez y Santiago Mouriño figuran entre las opciones para integrar la alineación.

El amistoso se disputará en el campus Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, a unos 130 kilómetros de Montevideo y cerca de Punta del Este. El estadio tiene capacidad para alrededor de 30.000 espectadores.

Alineaciones probables

Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Seleccionador: Diego Forlán.

República Dominicana: Xavier Valdez; Jéremy Báez, Edgar Pujol, Luiyi De Lucas, Juan Carlos Familia-Castillo; Daniel Leonardo Flores, Pablo Rosario; Dorny Romero, Heinz Morschel, Edarlyn Reyes y Mariano Díaz.

Seleccionador: Marcelo Neveleff.

Hora: 20:30, hora local (23:30 GMT).

Estadio: Campus Domingo Burgueño Miguel, Maldonado, Uruguay.

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