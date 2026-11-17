La jornada de ayer lunes 16 en la NBA dejó ocho partidos, con triunfos de Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Memphis Grizzlies y Philadelphia 76ers, entre otros.

New Orleans Pelicans sorprendió a Golden State Warriors y Phoenix Suns derrotó a Denver Nuggets.

Miami extendió a cinco su cadena de victorias consecutivas al imponerse 128-110 a Houston Rockets. Orlando, por su parte, terminó con la racha de seis triunfos de Boston Celtics al vencerlo 115-105.

Memphis superó a Washington con una destacada actuación de Cameron Boozer, autor de 29 puntos, mientras Philadelphia derrotó a Brooklyn por 135-123.

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Resultados de la NBA del lunes 16 de noviembre de 2026

Partido Resultado Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 115-126 Orlando Magic – Boston Celtics 115-105 Memphis Grizzlies – Washington Wizards 136-120 Houston Rockets – Miami Heat 110-128 Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 135-123 Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves . 98-106 Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 94-115 Phoenix Suns – Denver Nuggets 117-105

Cleveland vence a Chicago y Mitchell lidera el ataque

Los Cleveland Cavaliers derrotaron 126-115 a los Chicago Bulls en uno de los encuentros de la jornada. Donovan Mitchell encabezó la ofensiva de Cleveland con 39 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. Su producción fue determinante para que los Cavaliers consiguieran la victoria.

Miami vence a Houston y suma cinco triunfos consecutivos

Los Miami Heat derrotaron 128-110 a los Houston Rockets y prolongaron a cinco su cadena de victorias consecutivas.

Miami tomó el control desde el primer cuarto, que terminó con ventaja de 29-15, y mantuvo la diferencia durante el resto del encuentro.

El triunfo permitió al equipo de Miami mejorar su registro de la temporada a ocho victorias y seis derrotas.

Memphis derrota a Washington con 29 puntos de Cameron Boozer

Los Memphis Grizzlies superaron 136-120 a los Washington Wizards, en un encuentro marcado por la actuación de Cameron Boozer.

El jugador consiguió 29 puntos, siete rebotes y siete asistencias, además de encestar siete triples, para establecer una nueva marca personal de anotación.

Zach Edey aportó 23 puntos y 10 rebotes para Memphis.

Los Grizzlies remontaron una desventaja de 12 puntos y resolvieron el partido con un tercer cuarto dominante, en el que superaron a Washington 42-18.

Philadelphia derrota a Brooklyn

Los Philadelphia 76ers vencieron 135-123 a los Brooklyn Nets y consiguieron una victoria en un partido de alta producción ofensiva.

Joel Embiid encabezó el ataque de Philadelphia con 37 puntos. Los 76ers consiguieron mantener la ventaja y cerrar el encuentro con una diferencia de 12 tantos.

Orlando termina la racha ganadora de Boston

Los Orlando Magic derrotaron 115-105 a los Boston Celtics y pusieron fin a una cadena de seis victorias consecutivas del conjunto de Massachusetts.

Desmond Bane lideró a Orlando con 24 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias. Franz Wagner agregó 21 puntos.

Boston tuvo en Jayson Tatum a su principal anotador, con 24 puntos y 12 rebotes.

Minnesota supera a Portland y Phoenix vence a Denver

Los Minnesota Timberwolves derrotaron 106-98 a los Portland Trail Blazers en otro de los encuentros de la jornada.

En otro partido, los Phoenix Suns vencieron 117-105 a los Denver Nuggets y consiguieron el triunfo como visitantes.

New Orleans sorprende a Golden State

Los New Orleans Pelicans derrotaron 115-94 a los Golden State Warriors, después de dominar el primer cuarto con un parcial de 35-11.

Saddiq Bey lideró a los ganadores con 23 puntos, mientras Jeremiah Fears registró 19 tantos, 10 rebotes y 10 asistencias, para conseguir el primer triple-doble de su carrera.

New Orleans llegó a disfrutar de una ventaja de 31 puntos y controló el encuentro ante Golden State.

NBA: partidos de este martes 17 de noviembre de 2026

La NBA tiene programados cinco encuentros para este martes. Estos son los partidos y sus horarios, expresados en la hora de la República Dominicana.

Partido Hora (RD) New York Knicks vs. Toronto Raptors 8:30 p. m. Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves . 9:00 p. m. Detroit Pistons vs. San Antonio Spurs 9:00 p. m. Utah Jazz vs. LA Clippers 11:30 p. m. Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers 12:00 a. m. (miércoles 18)

Entre los enfrentamientos de mayor interés figura el de Charlotte Hornets frente a Los Angeles Lakers, que cerrará la cartelera correspondiente a la fecha del martes, aunque comenzará pasada la medianoche en República Dominicana.

También sobresalen los partidos entre Detroit Pistons y San Antonio Spurs, y New York Knicks frente a Toronto Raptors.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden consultar la programación de CDN Deportes para conocer los partidos seleccionados para transmisión en la televisión dominicana.

Otra alternativa es NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la liga, sujeto a las condiciones de disponibilidad y restricciones territoriales aplicables.

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