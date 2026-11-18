Los Leones del Escogido consiguieron una dramática victoria 11-10 sobre los Toros del Este la noche del martes 17 de noviembre, luego de que un lanzamiento desviado del relevista Lucas Sims permitiera anotar la carrera decisiva en la novena entrada, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, los escarlatas mejoraron su récord a 17 victorias y ocho derrotas, mientras que los Toros quedaron con marca de 9-16 en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El partido estuvo caracterizado por constantes cambios en la pizarra. Los Leones tomaron ventaja temprano, los Toros protagonizaron una remontada de cinco carreras en el sexto episodio y los locales respondieron para recuperar el control del encuentro.

El Escogido abrió el marcador con tres anotaciones en la primera entrada, incluyendo un sencillo productor de José Marmolejos, quien posteriormente anotó en una jugada de doble matanza.

Los escarlatas ampliaron su ventaja con una carrera en el tercer episodio, pero los Toros reaccionaron con cuatro anotaciones en el cuarto, incluyendo un doble de Pedro Severino que impulsó dos carreras.

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En el quinto capítulo, el Escogido volvió a tomar distancia al fabricar tres carreras, con aportes ofensivos de Orlando Calixte, Jonathan Guzmán y José Marmolejos, para colocar el marcador 7-4.

Toros remontaron, pero Escogido respondió

La ofensiva de los Toros despertó en la sexta entrada con un ataque de cinco carreras, que les permitió darle la vuelta al marcador y colocarse arriba 9-7.

Durante ese episodio, Gilberto Celestino y Bryan de la Cruz conectaron sencillos productores, mientras que George Valera disparó un doble remolcador de dos anotaciones que completó la remontada.

Sin embargo, los Leones igualaron las acciones en el cierre del séptimo episodio gracias a un jonrón de dos carreras de José Marmolejos, su quinto de la temporada, con Jonathan Guzmán en circulación.

Los Toros volvieron a tomar ventaja con una anotación en el octavo episodio, colocando el marcador 10-9, pero el Escogido respondió con dos carreras en el cierre del noveno.

La anotación que decidió el partido llegó cuando Darlin Moquete cruzó el plato aprovechando un lanzamiento desviado de Lucas Sims, mientras Sócrates Brito consumía su turno al bate.

El relevista Robinson Martínez (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Lucas Sims (1-2) cargó con la derrota.

En total, los Leones conectaron 13 imparables, frente a 12 de los Toros, en un encuentro en el que ambos equipos combinaron 21 carreras.