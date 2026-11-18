La jornada del martes 17 de noviembre en la NBA dejó cinco partidos, con victorias de New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Utah Jazz y Los Angeles Lakers.

Detroit acabó con la racha de 12 triunfos consecutivos de San Antonio, que no perdía desde el 23 de octubre. Los Lakers protagonizaron otra de las grandes actuaciones de la noche al remontar una desventaja de 18 puntos y derrotar a Charlotte en tiempo extra.

Utah también destacó al vencer a Los Angeles Clippers por 132-107, mientras Minnesota se impuso por un punto a Portland en los últimos segundos.

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Resultados de la NBA del martes 17 de noviembre de 2026

Partido Resultado New York Knicks – Toronto Raptors 111-102 Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves . 105-106 Detroit Pistons – San Antonio Spurs 105-93 Utah Jazz – LA Clippers 132-107 Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 114-118 (prórroga)

Detroit fulmina la racha de 12 victorias de San Antonio

Los Detroit Pistons derrotaron 105-93 a los San Antonio Spurs y pusieron fin a la racha de 12 victorias consecutivas del conjunto texano, que había perdido por última vez el 23 de octubre.

Cade Cunningham encabezó a Detroit con 27 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras Daniss Jenkins aportó 25 puntos, 21 de ellos en la segunda mitad. Ausar Thompson completó una destacada actuación con 14 puntos, 12 asistencias, nueve rebotes y cinco robos.

Victor Wembanyama terminó con 25 puntos y 18 rebotes. Dylan Harper abandonó la cancha en el último minuto después de sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda, cuya gravedad no había sido confirmada.

Lakers remontan 18 puntos y Grimes anota 47

Los Los Angeles Lakers derrotaron 118-114 a los Charlotte Hornets en tiempo extra, después de remontar una desventaja de 18 puntos en la segunda mitad.

Quentin Grimes fue la gran figura del encuentro con 47 puntos, su mejor marca personal, y encestó 10 triples. Luka Doncic también tuvo una destacada actuación ofensiva.

Los Hornets ganaban 111-108 cuando quedaban 12 segundos en el último cuarto. Después de un tiro libre fallado por Charlotte y una recuperación de Matisse Thybulle, Doncic condujo el balón y asistió a Grimes, quien anotó un triple en los últimos segundos para forzar la prórroga.

Los Lakers dominaron el tiempo extra con un parcial de 7-0 y ampliaron a nueve su cadena de victorias consecutivas, la más larga actualmente en la NBA.

Grimes igualó una marca histórica de la franquicia al convertirse en el segundo jugador de los Lakers en conseguir al menos 10 triples en un partido, después de Kobe Bryant.

Knicks vuelven a vencer a Toronto

Los New York Knicks derrotaron 111-102 a los Toronto Raptors y sumaron su segunda victoria consecutiva ante el equipo canadiense, al que también habían vencido el domingo.

Jalen Brunson encabezó el ataque neoyorquino con 31 puntos, mientras Karl-Anthony Towns aportó 16 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias.

Los Knicks extendieron a 15 su racha de victorias consecutivas ante Toronto, que no consigue derrotarlos desde enero de 2023.

Ja’Kobe Walter fue el principal anotador de los Raptors con 25 puntos, pero Toronto no pudo evitar la derrota.

Minnesota consigue un triunfo dramático ante Portland

Los Minnesota Timberwolves vencieron 106-105 a los Portland Trail Blazers y alcanzaron un registro de 11-4, con el que igualaron su mejor comienzo de temporada.

Jaden McDaniels anotó la canasta decisiva a 2,6 segundos del final, después de que Minnesota recuperara el balón en un saque de Portland.

Ayo Dosunmu fue el máximo anotador de los Timberwolves con 30 puntos, mientras McDaniels añadió 22. Damian Lillard terminó con 25 puntos por Portland.

Los Trail Blazers tuvieron la oportunidad de ganar en los últimos segundos, pero Lillard no pudo concretar su intento y Trey Lyles intervino defensivamente para impedir la anotación.

Utah aplasta a los Clippers

Los Utah Jazz derrotaron 132-107 a Los Angeles Clippers, con una destacada actuación ofensiva de Brice Sensabaugh, quien anotó 40 puntos, capturó 11 rebotes y repartió cinco asistencias.

Keyonte George también tuvo una actuación sobresaliente con 30 puntos y 11 asistencias, para contribuir a la victoria de Utah.

NBA: partidos de este miércoles 18 de noviembre de 2026

La NBA tiene programados 12 partidos para este miércoles, con enfrentamientos entre equipos de ambas conferencias y varios duelos de interés en la lucha por las primeras posiciones.

Estos son los partidos y sus horarios, expresados en la hora de República Dominicana.

Partido Hora (RD) Memphis Grizzlies vs. Cleveland Cavaliers 8:00 p. m. Houston Rockets vs. Indiana Pacers 8:00 p. m. Milwaukee Bucks vs. Miami Heat 8:00 p. m. Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic 8:00 p. m. Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets 8:30 p. m. Washington Wizards vs. Toronto Raptors 8:30 p. m. Detroit Pistons vs. New Orleans Pelicans 9:00 p. m. Atlanta Hawks vs. Oklahoma City Thunder 9:00 p. m. Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks . 9:00 p. m. Boston Celtics vs. Denver Nuggets 10:30 p. m. Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers 11:00 p. m. Phoenix Suns vs. Sacramento Kings 11:00 p. m.

Entre los partidos de mayor interés figura el enfrentamiento entre Boston Celtics y Denver Nuggets, previsto para las 10:30 p. m., así como el duelo entre Milwaukee Bucks y Miami Heat, que comenzará a las 8:00 p. m.

También sobresale el partido entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, programado para las 9:00 p. m.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden consultar la programación de CDN Deportes para conocer los partidos seleccionados para transmisión en la televisión dominicana.

Otra alternativa es NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la liga, sujeto a las condiciones de disponibilidad y restricciones territoriales aplicables.

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