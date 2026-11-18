La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continuará este miércoles 18 de noviembre con tres enfrentamientos correspondientes a la temporada regular 2026-2027, encabezados por el duelo entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La jornada también incluirá el partido entre las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao, en San Francisco de Macorís, así como el enfrentamiento de los Leones del Escogido y los Toros del Este, en La Romana.

Los tres encuentros se disputarán luego de una jornada del martes marcada por resultados ajustados, en la que Escogido, Gigantes y Estrellas consiguieron victorias por diferencia de una carrera.

Partidos de hoy en Lidom

La jornada comenzará a las 7:00 de la noche, cuando las Estrellas Orientales visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

A las 7:30 de la noche, las Águilas Cibaeñas se enfrentarán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, mientras que, a esa misma hora, los Leones del Escogido visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

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Águilas y Licey se enfrentan en el Quisqueya

Los Tigres del Licey recibirán a las Águilas Cibaeñas en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, protagonizado por los dos equipos con mayor cantidad de campeonatos en el béisbol profesional dominicano.

El conjunto azul llega al compromiso ocupando el segundo lugar, con récord de 14 victorias y 11 derrotas, mientras que las Águilas se encuentran en la quinta posición, con marca de 9-15.

Los Tigres buscarán recuperarse de su derrota 2-1 ante las Estrellas Orientales, mientras que las Águilas intentarán regresar a la ruta ganadora tras caer 9-8 frente a los Gigantes del Cibao en 11 entradas.

Estrellas y Gigantes disputan un importante encuentro

Las Estrellas Orientales enfrentarán a los Gigantes del Cibao en un partido que tendrá incidencia directa en las posiciones intermedias de la tabla.

Ambos conjuntos llegan después de conseguir victorias en entradas extras durante la jornada anterior.

Los orientales, que ocupan el tercer lugar con marca de 13-12, buscarán mantenerse cerca del Licey, mientras que los Gigantes, ubicados en la cuarta posición con 12-12, intentarán avanzar en la clasificación.

Actualmente, apenas medio juego separa a los dos equipos, por lo que el resultado podría modificar el orden de las posiciones.

Escogido buscará ampliar su ventaja ante los Toros

Los Leones del Escogido, que encabezan el campeonato con récord de 17-8, visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Los escarlatas llegan después de imponerse 11-10 a los Toros en un partido de 21 carreras disputado el martes, que se decidió en el cierre del noveno episodio.

Por su parte, los romanenses buscarán recuperarse de esa derrota y mejorar su posición en la tabla, donde ocupan el último lugar con marca de 9-16.

El Escogido mantiene una ventaja de tres juegos sobre los Tigres del Licey, su más cercano perseguidor, mientras que los Toros se encuentran a ocho juegos del primer lugar.

Así marcha la tabla de posiciones de Lidom

Tras los encuentros disputados el martes 17 de noviembre, los Leones del Escogido se mantienen en el primer lugar con 17 victorias y ocho derrotas, para un porcentaje de .680.

Los Tigres del Licey ocupan la segunda posición con 14-11 (.560), a tres juegos de distancia, seguidos por las Estrellas Orientales, que registran 13-12 (.520) y están a cuatro encuentros de la cima.

En el cuarto puesto aparecen los Gigantes del Cibao, con 12-12 (.500), a 4.5 juegos del primer lugar.

Las Águilas Cibaeñas se encuentran en la quinta posición con 9-15 (.375), a 7.5 juegos, mientras que los Toros del Este cierran la clasificación con 9-16 (.360), a ocho encuentros de los líderes.

La jornada de este miércoles representa una nueva oportunidad para que los equipos que persiguen al Escogido reduzcan las diferencias, mientras que los escarlatas intentarán consolidar su ventaja en el primer lugar del campeonato.