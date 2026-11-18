La jornada del martes 17 de noviembre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) dejó tres emocionantes enfrentamientos, todos definidos por una sola carrera, con victorias para los Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales, en una noche en la que los equipos locales se impusieron en sus últimas oportunidades ofensivas.

Los Leones del Escogido vencieron 11-10 a los Toros del Este en un partido de constantes remontadas, mientras que los Gigantes del Cibao superaron 9-8 a las Águilas Cibaeñas en 11 entradas y las Estrellas Orientales derrotaron 2-1 a los Tigres del Licey en diez episodios.

La cartelera produjo un total de 41 carreras entre los seis conjuntos, con dos encuentros que necesitaron entradas adicionales y otro que se decidió en el cierre del noveno episodio.

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Los resultados permitieron al Escogido fortalecer su posición en el primer lugar del campeonato, mientras que las Estrellas y los Gigantes sumaron importantes victorias en la lucha por la clasificación.

Escogido supera 11-10 a los Toros en un duelo de constantes remontadas

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones del Escogido consiguieron una dramática victoria 11-10 sobre los Toros del Este, luego de fabricar dos carreras en el cierre del noveno episodio.

Los escarlatas comenzaron dominando el encuentro con tres anotaciones en la primera entrada y ampliaron su ventaja a lo largo de los primeros episodios.

Sin embargo, los Toros reaccionaron con cuatro carreras en el cuarto capítulo y protagonizaron una remontada de cinco anotaciones en el sexto, que les permitió tomar ventaja 9-7.

El Escogido respondió en el séptimo episodio cuando José Marmolejos conectó un cuadrangular de dos carreras, su quinto de la temporada, para igualar el marcador a nueve.

Los romanenses recuperaron la ventaja en la novena entrada, pero los Leones volvieron a reaccionar en su último turno ofensivo.

Jonathan Guzmán conectó un doble y, posteriormente, los escarlatas llenaron las bases. Ramón Laureano recibió una transferencia que permitió empatar el encuentro, antes de que un lanzamiento desviado de Lucas Sims facilitara la anotación decisiva de Darlin Moquete.

Por los Leones, Jonathan Guzmán terminó con cuatro imparables y cuatro carreras impulsadas, mientras que José Marmolejos conectó tres hits, incluyendo un jonrón, y remolcó otras cuatro anotaciones.

Con la victoria, el Escogido mejoró su récord a 17-8, mientras que los Toros quedaron con marca de 9-16.

Gigantes remontan desventaja de cinco carreras y vencen 9-8 a las Águilas

Los Gigantes del Cibao protagonizaron otra de las remontadas de la jornada al superar 9-8 a las Águilas Cibaeñas en 11 entradas, durante un partido celebrado en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Las Águilas llegaron a dominar el encuentro 6-1, apoyadas en una destacada actuación ofensiva de Leody Taveras, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras.

Uno de sus batazos fue un jonrón de tres anotaciones en el cuarto episodio, que amplió la ventaja del conjunto cibaeño.

Sin embargo, los Gigantes reaccionaron en el quinto capítulo con un ataque de cinco carreras, incluyendo un cuadrangular de tres anotaciones de Noelvi Marte, para igualar el marcador a seis.

El enfrentamiento continuó con intercambios de ventajas y se extendió hasta las entradas extras.

En el décimo episodio, Leody Taveras volvió a producir con un doble que colocó a las Águilas delante 8-7, pero los Gigantes consiguieron igualar nuevamente las acciones.

La carrera decisiva llegó en el cierre del undécimo capítulo, cuando Agustín Ramírez conectó un elevado de sacrificio que permitió anotar a Eddinson Paulino.

Hánsel Robles se acreditó la victoria, mientras que Luis Peña cargó con la derrota.

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 12-12, mientras que las Águilas descendieron a 9-15.

Estrellas vencen 2-1 al Licey en diez entradas

En el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales consiguieron una ajustada victoria 2-1 sobre los Tigres del Licey, en un encuentro que se extendió hasta el décimo episodio.

Los orientales tomaron ventaja en la cuarta entrada gracias a un cuadrangular solitario de David Villar, que estableció el 1-0 y se mantuvo como la única anotación del partido durante buena parte del enfrentamiento.

El conjunto azul logró empatar las acciones en el noveno capítulo, cuando Cristhian Adames recibió una base por bolas con las bases llenas, permitiendo que Emilio Bonifacio anotara la carrera del empate.

La igualdad obligó a disputar entradas adicionales, hasta que José Tena, entrando como bateador emergente, conectó un sencillo al jardín izquierdo en el cierre del décimo episodio.

El batazo permitió que Jorge Mateo anotara desde la segunda base para sellar la victoria de los orientales.

El relevista Melkis Hernández se acreditó el triunfo, mientras que Michel Otáñez cargó con la derrota.

Con este resultado, las Estrellas mejoraron su marca a 13-12 y consiguieron su cuarta victoria consecutiva, mientras que los Tigres del Licey quedaron con récord de 14-11.

Así quedó la tabla de posiciones de Lidom

Tras los tres encuentros del martes, los Leones del Escogido se mantienen en el primer lugar del campeonato, con tres juegos de ventaja sobre los Tigres del Licey.

La jornada dejó como particularidad que los tres equipos ganadores decidieron sus encuentros en su último turno al bate, con el Escogido resolviendo en nueve entradas, las Estrellas en diez y los Gigantes en once.