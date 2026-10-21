Resultados NBA, primera jornada:

Boston Celtics vs. Detroit Pistons 113 – 121. Detroit remontó una desventaja de 22 puntos con una racha de 23-0 en el último cuarto. Paul George anotó 38 puntos en su debut con Boston.

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks 106 – 100 Los 76ers amargaron la noche de entrega de anillos de los campeones defensores. Tyrese Maxey lideró con 28 puntos en el debut de LeBron James con Filadelfia.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs 116 – 104 Rematch de las finales de conferencia pasadas. Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos para asegurar la victoria de OKC.

Los dos mejores jugadores de la 1ra. jronada

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers): Fue la gran figura en la victoria número 106-100 sobre los vigentes campeones, los New York Knicks. Registró 28 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 3 robos y 3 bloqueos en 39 minutos de juego, liderando la ofensiva de Filadelfia en una noche donde los reflectores apuntaban al debut de LeBron James.

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Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): El dos veces MVP guio con autoridad el triunfo de OKC 116-104 en su visita a los San Antonio Spurs. Terminó el encuentro rozando la perfección con 32 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 3 bloqueos, silenciando la duela texana.

¿Cómo fue la jornada inaugural de la NBA?

LeBron James y sus Philadelphia 76ers abrieron el martes la temporada de la NBA con un triunfo 106-100 ante los campeones New York Knicks, mientras Victor Wembanyama vivió una pesadilla en la derrota de Spurs ante Thunder.

La primera jornada del curso tuvo como epicentro el Madison Square Garden de Nueva York, donde los Knicks colgaron la bandera de campeones por primera vez en 53 años.

La tan esperada celebración no pudo ser completa para los aficionados neoyorquinos, que después vieron cómo su equipo sucumbía ante la colección de estrellas que se han reunido en los Sixers.

En su primera aparición con Philadelphia, a sus casi 42 años, LeBron James completó un registro de 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

También dejó varias destacadas acciones como un alley oop que le sirvió Jaylen Brown, el otro fichaje que ha catapultado a Philadelphia al grupo de favoritos.

LeBron, que este año estuvo tentado de unirse a los Knicks, no ocultó su satisfacción por arrebatarles la victoria en una ocasión tan esperada.

"Fue una gran noche para los aficionados de Nueva York, fueron más de 50 años", recordó LeBron. "Los aficionados nunca olvidarán este momento. Nosotros estamos contentos de haber podido jugar en una noche y un recinto tan histórico".

LeBron, como se espera de él en su temporada 24 en activo, ejerció un rol de facilitador para figuras más jóvenes como Jaylen Brown y Tyrese Maxey, que alcanzaron 19 y 28 puntos.

Del lado de los Knicks, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns sumaron 21 y 19 puntos.

Knicks cuelgan la esperada bandera

Antes del salto inicial, el Madison se vistió de gala para la entrega de los anillos de campeón y el alzamiento de la bandera en el techo.

Se iza el estandarte de los New York Knicks como campeones del mundo durante la ceremonia de entrega de anillos, previa al partido contra los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, el 20 de octubre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El capitán Brunson dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19.000 hinchas, incluidas algunas celebridades incondicionales, como Spike Lee y Ben Stiller, y otras ocasionales como el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano", dijo el base tras recibir su anillo de campeón de manos de Walt Frazier, líder de los últimos Knicks campeones en 1973.

Thunder envía un mensaje

El primer menú del curso deparó también un choque entre los dos colosos de la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, encabezados por los favoritos al premio MVP, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Gilgeous-Alexander, aspirante a un tercer galardón seguido, lideró con 32 puntos un convincente triunfo de Oklahoma City por 116-104 facilitado por una nefasta actuación ofensiva de Wembanyama.

Vista detallada de la camiseta de Shai Gilgeous-Alexander (n.º 2) de los Oklahoma City Thunder (Photo by Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El fenómeno francés se quedó en 12 puntos en 34 minutos después de fallar sus 12 primeros lanzamientos de campo. Su estadística final de 1-13 fue la peor de su carrera, con un único tiro de campo que anotó con la bocina final del tercer cuarto.

El francés, que añadió 13 rebotes y 6 tapones, fue incluso desafiado por el novato español Aday Mara en varias disputas entre estos gigantes de más de 2,20 metros de altura.

Mara firmó 7 puntos en 12 minutos de un esperanzador debut en la NBA y le colocó un monumental tapón a Wembanyama en el aire cuando el francés estaba a punto de una volcada.

"Fallé muchos tiros que normalmente no fallo. Estuve indeciso, puede que lo pensara demasiado", reflexionó el francés. "No tengo que hacer más, tengo que pensar menos, probablemente".

Oklahoma City estaba ultramotivado por responder a la eliminación que sufrió a manos de los Spurs en los pasados playoffs, que les apartó de la carrera por el segundo anillo consecutivo.

Los visitantes llegaron a tener 26 puntos de ventaja y no bajaron la guardia cuando San Antonio se acercó en el último cuarto gracias al empuje de los jóvenes Stephon Castle (24 puntos) y Dylan Harper (18).

El reencuentro entre las dos franquicias llamadas a disputar la supremacía en el Oeste tuvo momentos de alta tensión.

El base de los Spurs De’Aaron Fox recibió una falta flagrante tras mandar al suelo al pívot Chet Holmgren en el segundo cuarto, lo que encendió una trifulca que se resolvió con otras cuatro técnicas.

Detroit remonta a Boston

John Collins, con el número 20 de los Detroit Pistons, intenta superar a Paul George, con el número 13 de los Boston Celtics, durante la segunda mitad del encuentro en el Little Caesars Arena, el 20 de octubre de 2026 en Detroit, Michigan. (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El telón de la temporada 81 se subió en Detroit con un triunfo de los Pistons 121-113 ante los Boston Celtics en el que remontaron 22 puntos de desventaja.

Cade Cunningham, líder de los locales, llegó a 22 puntos y 8 asistencias pero fueron los tiradores Duncan Robinson (21 puntos) y Javonte Green (19) los que encendieron el parcial decisivo de 23-0 de Detroit en el último cuarto.

Paul George brilló con 38 puntos para los Celtics, la mayor anotación para un debutante en la historia de la emblemática franquicia verde.

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