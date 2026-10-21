Philadelphia abrió la temporada 2026-2027 con una victoria que refuerza las expectativas generadas por la llegada de James y Jaylen Brown.

Los visitantes no dominaron desde el comienzo, pero encontraron soluciones ofensivas y defensivas para remontar ante un rival que celebraba su primer campeonato en 53 años.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador del partido con 28 puntos. Brown, en su estreno con Philadelphia tras llegar procedente de Boston, aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. James añadió 14 puntos y nueve rebotes, además de seis asistencias.

Tyrese Maxey, del equipo Philadelphia 76ers, avanza hacia la canasta durante el tercer cuarto del partido contra Mikal Bridges, de los New York Knicks, en el Madison Square Garden, el 20 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Joel Embiid también contribuyó con 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias. Anfernee Simons y Kentavious Caldwell-Pope, otras incorporaciones de Philadelphia, sumaron triples importantes para ampliar las opciones ofensivas del equipo.

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Un tercer cuarto que cambió el partido

Los Knicks llegaron al descanso con ventaja de 58-54, después de aprovechar algunos pasajes de desacierto de los visitantes. Sin embargo, Philadelphia reaccionó en el tercer período y cerró ese tramo con una racha de 11 puntos consecutivos, culminada por un triple de Brown sobre la bocina, para colocarse arriba 83-76.

Maxey amplió la diferencia a nueve puntos al comienzo del último cuarto. Nueva York intentó acercarse y redujo la distancia a 96-95 mediante un triple de Karl-Anthony Towns, pero Embiid respondió también desde larga distancia y los Sixers conservaron el control del marcador hasta el final.

Los Knicks celebraron el título, pero sin ganar

La derrota contrastó con la ceremonia previa al encuentro, en la que Nueva York entregó los anillos de campeón a sus jugadores y elevó el estandarte de su título al techo del Madison Square Garden.

La conquista de 2026 puso fin a una espera de 53 años desde el último campeonato de la franquicia, obtenido en 1973. Los Knicks habían derrotado a los San Antonio Spurs en las Finales y comenzaron la nueva campaña con la aspiración de defender la corona.

Jalen Brunson terminó con 21 puntos, pero tuvo dificultades para encontrar el aro: convirtió seis de sus 19 lanzamientos de campo. Towns registró 19 puntos y 12 rebotes. El equipo neoyorquino encestó el 37 % de sus tiros de campo y el 33,3 % de sus intentos de tres puntos, cifras insuficientes para contener la reacción de Philadelphia.

LeBron inicia otro capítulo de su carrera

A sus 41 años, James comenzó su temporada número 24 en la NBA con su cuarto equipo, después de sus etapas en Cleveland, Miami y Los Angeles Lakers. Su llegada a Philadelphia forma parte de una apuesta por reunir talento experimentado alrededor de figuras como Maxey y Embiid, con la intención de competir por el campeonato.

La victoria en Nueva York constituye un primer resultado significativo para una plantilla que todavía debe consolidar sus mecanismos de juego. El triunfo, sin embargo, no basta para establecer que los Sixers sean favoritos al título: la temporada apenas comienza y la consistencia del grupo será una prueba más exigente que una sola noche inaugural.

James valoró el escenario en el que debutó con Philadelphia y reconoció que aún estaba recuperando el ritmo junto a sus nuevos compañeros. Su experiencia y capacidad para facilitar el juego serán parte de las herramientas con las que el equipo buscará convertir las expectativas en resultados.

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