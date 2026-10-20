Los Toros del Este remontaron este martes una desventaja temprana para derrotar 7-4 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco A. Micheli, durante la jornada de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Con el triunfo, los Toros colocaron su récord en 3-1, mientras las Águilas quedaron con marca de 1-3.

El conjunto cibaeño tomó ventaja en el primer episodio y amplió la diferencia en el segundo, llegando a colocar el encuentro 3-0.

Los Toros comenzaron a descontar en el cierre del segundo capítulo con un jonrón solitario de Enmanuel Valdez, batazo que recorrió 383 pies y salió a 104.7 millas por hora.

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Toros explotaron en el tercero

La reacción decisiva llegó en la parte baja del tercer episodio.

Eguy Rosario conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, con Gilberto Celestino en circulación, para igualar el partido 3-3.

Posteriormente, Allan Castro disparó otro jonrón por el jardín central para dar ventaja 4-3 a los Toros.

La ofensiva continuó con un doble de Yairo Muñoz al jardín izquierdo que permitió anotar a Enmanuel Valdez y colocó el marcador 5-3.

Los Toros agregaron dos anotaciones más en el séptimo episodio para ampliar su ventaja a 7-3. Una de ellas llegó mediante un sencillo de Yairo Muñoz que llevó al plato a Mike Rosario.

Las Águilas lograron descontar con una carrera en la octava entrada, pero no pudieron completar la remontada.

Los Toros terminaron el encuentro con siete carreras, 11 imparables y un error, mientras las Águilas registraron cuatro anotaciones, seis hits y dos errores.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más