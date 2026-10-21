Licey y Toros quedan empatados en la cima tras jornada de victorias para azules, romanenses y Escogido

Los Tigres del Licey y los Toros del Este terminaron este martes 20 de octubre igualados en el primer lugar de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), luego de completar una jornada en la que también los Leones del Escogido consiguieron su primera victoria.

Licey y Toros presentan récord de 3-1, mientras Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales quedaron con marca de 2-2. Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido ocupan las últimas posiciones con 1-3.

Licey desata su ofensiva ante los Gigantes

La victoria más amplia de la jornada correspondió al Licey, que castigó 14-1 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

Los azules conectaron 11 imparables y jugaron sin cometer errores, mientras limitaron a los Gigantes a una carrera y cuatro hits.

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Kevin Alcántara encabezó la ofensiva con dos cuadrangulares. Su primer batazo salió en el segundo episodio y recorrió 448 pies, mientras en el cuarto volvió a sacar la pelota con Mel Rojas Jr. en circulación.

Alcántara también produjo otra carrera con un sencillo en el sexto capítulo.

Los Tigres terminaron de romper el encuentro en las entradas finales, con tres carreras en el sexto, tres en el séptimo, cuatro en el octavo y una en el noveno. Elier Hernández aportó un jonrón de tres carreras en el octavo.

Con el triunfo, Licey mejoró su marca a 3-1, mientras los Gigantes descendieron a 2-2.

Toros remontan ante las Águilas

Los Toros del Este también alcanzaron su tercera victoria al imponerse 7-4 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

Las Águilas llegaron a tomar ventaja de 3-0, pero los Toros reaccionaron con una carrera en el segundo episodio y cuatro en el tercero para cambiar el rumbo del encuentro.

Enmanuel Valdez inició la reacción con un cuadrangular solitario. En el tercer capítulo, Eguy Rosario disparó un jonrón de dos carreras para igualar 3-3 y Allan Castro conectó otro cuadrangular que puso a los Toros delante.

Un doble de Yairo Muñoz produjo otra carrera para completar el rally de cuatro anotaciones del tercero.

Los romanenses agregaron dos vueltas en el séptimo y terminaron el encuentro con 11 imparables.

Con el resultado, los Toros colocaron su récord en 3-1 y permanecen junto al Licey en la primera posición. Las Águilas quedaron con 1-3.

Escogido consigue su primera victoria

Los Leones del Escogido dejaron atrás tres derrotas consecutivas al superar 5-3 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

José Marmolejos abrió la anotación con un cuadrangular solitario en el segundo episodio, aunque las Estrellas empataron en el tercero.

El Escogido retomó el control en el cierre de ese capítulo, cuando John Gil conectó un sencillo productor y posteriormente Franchy Cordero llevó otra vuelta al plato.

En el cuarto, Andy Ibáñez produjo otra carrera con un doble y los Leones agregaron una quinta anotación para construir la ventaja definitiva.

Las Estrellas llegaron al noveno episodio perdiendo 5-3 y colocaron corredores en circulación, pero la amenaza terminó cuando Raimel Tapia se ponchó para el último out.

El Escogido mejoró a 1-3, mientras las Estrellas quedaron con 2-2.

Así queda la tabla de posiciones

Tras completarse los tres partidos, Licey y Toros comparten la cima con récord de 3-1 y porcentaje de .750.

Gigantes y Estrellas aparecen a un juego de distancia, ambos con marca de 2-2 y porcentaje de .500.

En el fondo se encuentran Águilas y Escogido, con récord de 1-3 y porcentaje de .250, a dos juegos de los líderes.

La clasificación queda de la siguiente manera:

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más