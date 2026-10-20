Los Leones del Escogido consiguieron este martes su primera victoria de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al derrotar 5-3 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El conjunto rojo terminó el encuentro con nueve imparables y un error, mientras las Estrellas conectaron ocho hits y cometieron dos errores defensivos.

El Escogido abrió el marcador en la parte baja del segundo episodio con un jonrón solitario de José Marmolejos, su primero de la campaña, conectado por el jardín derecho. El batazo salió a 100.2 millas por hora y recorrió 396 pies.

Las Estrellas igualaron el encuentro 1-1 en la tercera entrada, cuando Raimel Tapia conectó un rodado por primera base que permitió la anotación de Aaron Schunk.

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Escogido tomó control desde el tercer episodio

Los Leones recuperaron inmediatamente la ventaja en el cierre del tercero. John Gil conectó un sencillo al jardín central que llevó al plato a Andy Ibáñez para colocar el partido 2-1.

Más adelante en la misma entrada, Franchy Cordero produjo la tercera carrera roja con un sencillo por la zona de la segunda base, jugada en la que anotó Erik González y se produjo además un error defensivo de Josh Lester.

El Escogido amplió su ventaja a 4-1 en el cuarto episodio, gracias a un doble de Andy Ibáñez que permitió anotar a Michael De La Cruz.

Los Leones agregaron posteriormente una quinta carrera para tomar una ventaja que resultó suficiente ante el intento de reacción de las Estrellas.

Estrellas amenazaron en el noveno

El conjunto oriental llegó al noveno episodio perdiendo 5-3 y consiguió colocar corredores en circulación.

Con un out, Ismael Munguia conectó sencillo al jardín izquierdo que llevó a Aaron Schunk hasta la segunda base. Sin embargo, Harold Ramírez fue retirado con una línea al jardín central y Raimel Tapia se ponchó tirándole para finalizar el partido.

La victoria permite al Escogido abandonar la columna de equipos sin triunfos después de comenzar el campeonato con tres derrotas consecutivas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más