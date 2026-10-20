Los Tigres del Licey desplegaron una ofensiva demoledora este martes para derrotar 14-1 a los Gigantes del Cibao, en un partido de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto azul terminó con 14 carreras, 11 hits y sin errores, mientras los Gigantes fueron limitados a una carrera y cuatro imparables, además de cometer dos errores defensivos.

Kevin Alcántara encabezó el ataque del Licey con dos cuadrangulares y cuatro carreras remolcadas.

El jardinero abrió el marcador en la segunda entrada con un jonrón solitario de 448 pies por el jardín central, conectado a una velocidad de salida de 107.8 millas por hora.

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Los Gigantes igualaron 1-1 en el cierre del tercer episodio, cuando Carlos Jorge conectó un rodado por primera base que permitió anotar a Jefferson Rojas.

Alcántara volvió a castigar

Licey recuperó la ventaja en la cuarta entrada con el segundo cuadrangular de Alcántara en el partido, un batazo de 417 pies por el jardín central con Mel Rojas Jr. en circulación, para colocar el encuentro 3-1.

En el sexto, Alcántara volvió a producir al conectar un sencillo al jardín izquierdo que llevó al plato a Estevan Florial.

A partir de ese episodio, la ofensiva azul terminó de desbordarse. Los Tigres marcaron tres carreras en el sexto, tres en el séptimo, cuatro en el octavo y una en el noveno.

Uno de los batazos más importantes de la parte final llegó en el octavo episodio, cuando Elier Hernández conectó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, con Ramón Hernández y Estevan Florial en circulación, para ampliar la ventaja a 13-1.

El cuadrangular de Hernández recorrió 374 pies y salió del bate a 99 millas por hora.

El Licey agregó una carrera más en la novena entrada para completar la victoria por 14-1, mientras los Gigantes no volvieron a anotar después de empatar momentáneamente el partido en el tercer episodio.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más