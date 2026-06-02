Las Reinas del Caribe llegan a la VNL 2026 entre el peso de su historia y el reto del relevo generacional; conoce a nuestras representantes

La Selección Nacional Femenina de Voleibol de República Dominicana, las reconocidas Reinas del Caribe, inicia este 3 de junio su participación en la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2026 (VNL), uno de los torneos más exigentes del calendario internacional y principal escenario anual de competencia entre selecciones de élite.

La edición de este año se disputará del 3 de junio al 26 de julio de 2026 y reunirá a 18 selecciones en una fase preliminar distribuida en distintas sedes internacionales. La ronda final está pautada para celebrarse en el Macau East Asian Games Dome, en Macao, China, del 22 al 26 de julio.

Para República Dominicana, esta VNL tiene un significado especial. El equipo llega en medio de una etapa de transición marcada por la salida de figuras históricas, el ascenso de nuevos talentos y la responsabilidad de sostener el prestigio competitivo que ha convertido a las Reinas del Caribe en una referencia del voleibol latinoamericano y mundial.

Qué es la VNL y qué está en juego

La Liga de Naciones de Voleibol Femenino es una competencia organizada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y reúne cada año a las principales selecciones del mundo.

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En la edición de 2026, la fase preliminar se desarrollará en varias ciudades y las mejores selecciones de la clasificación general avanzarán a la etapa final, donde se disputará el título del torneo.

La campeona defensora es Italia, selección que llega como una de las grandes favoritas tras consolidarse en los últimos años como potencia dominante del voleibol femenino internacional. Para República Dominicana, el objetivo será competir con consistencia, sumar victorias ante rivales directos y buscar un lugar entre los equipos que pelearán la ronda decisiva.

Brasilia, primer escenario del desafío dominicano

Las Reinas del Caribe abrirán su participación en Brasilia, Brasil, sede de una de las paradas de la primera semana de la fase preliminar. En esa ciudad competirán selecciones de alto nivel como Brasil, Italia, Turquía, Países Bajos, Bulgaria y República Dominicana.

El calendario dominicano de la primera semana incluye cuatro partidos en cinco días:

3 de junio, vs. Turquía

4 de junio, vs. Brasil

5 de junio, vs. Bulgaria

7 de junio, vs. Países Bajos

El debut será ante Turquía, una de las selecciones más fuertes del circuito internacional. Luego llegará el duelo contra Brasil, anfitrión de la sede y potencia histórica del voleibol mundial. La primera semana continuará contra Bulgaria y cerrará ante Países Bajos, en una ruta exigente desde el inicio.

Se trata de un arranque de alto nivel para el conjunto dominicano, que tendrá que medir su estado competitivo ante rivales con mayor recorrido reciente en la élite, sin perder de vista que cada resultado puede ser determinante en la clasificación general.

Bethania se va, Brayelin toma el mando

Esta edición de la VNL llega marcada por un cambio de era. En marzo de 2026, la legendaria atacante Bethania de la Cruz anunció su retiro del voleibol profesional, cerrando una carrera que la convirtió en una de las jugadoras más importantes de la historia del voleibol dominicano y latinoamericano.

Su partida deja un vacío enorme. Durante más de una década, Bethania fue símbolo de carácter, potencia ofensiva y liderazgo competitivo. Su nombre quedó asociado a los años de mayor proyección internacional de las Reinas del Caribe, a los partidos memorables, a las remontadas y a la consolidación de una identidad dominicana respetada en el voleibol mundial.

Pero su salida también abre paso a una nueva etapa. En ese contexto, Brayelin Martínez asume un papel central dentro del equipo, con la responsabilidad de liderar la transición y mantener viva la ambición competitiva de la selección nacional.

Brayelin Martínez, la capitana de una nueva etapa

Brayelin Martínez, atacante receptora y capitana, es hoy una de las figuras más representativas del voleibol dominicano.

Nacida el 11 de septiembre de 1996, en Santo Domingo, Martínez se formó desde las categorías juveniles y fue parte de una generación que dio triunfos importantes al país, incluido el Campeonato Mundial Sub-20 de 2015. También acumula títulos en la Copa Panamericana y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A nivel de clubes, ha militado en ligas de alto nivel en Europa y América, experiencia que la ha convertido en una jugadora más completa, madura y preparada para conducir al equipo en escenarios de presión.

Potente en el ataque, fuerte en la red y con peso dentro del vestuario, Brayelin representa el puente entre la generación histórica y el nuevo ciclo. Su liderazgo será clave no solo por los puntos que pueda aportar, sino por la estabilidad emocional y competitiva que debe transmitir a una nómina en proceso de renovación.

Brenda Castillo, garantía defensiva

Brenda Castillo continúa siendo una de las grandes fortalezas de República Dominicana. La líbero ha sido considerada durante años como una de las mejores del mundo en su posición, gracias a su lectura del juego, rapidez de reacción, seguridad defensiva y capacidad para sostener al equipo en momentos críticos.

Su presencia en cancha ofrece confianza a las atacantes y ordena la segunda línea del conjunto dominicano. En un torneo como la VNL, donde cada rival exige alto nivel de recepción, defensa y concentración, Brenda vuelve a ser una pieza indispensable.

En 2026, Castillo también reafirmó su peso internacional al firmar un contrato por dos años con un club de la Liga de Turquía, una de las competencias más fuertes del voleibol femenino. Ese paso consolida su condición de atleta de élite y confirma que sigue siendo una de las dominicanas más cotizadas en el circuito profesional.

Junto a Niverka Marte, también viene de sumar nuevos logros en competencia de clubes, lo que refuerza la importancia de ambas dentro de la estructura del equipo nacional.

Niverka Marte, la directora del juego

Niverka Marte vuelve a ocupar un rol esencial como armadora de las Reinas del Caribe. Su función va más allá de distribuir balones: es quien ordena el ritmo, interpreta el partido, decide los tiempos del ataque y conecta a las principales rematadoras del equipo.

La armadora vivió en 2025 un proceso personal importante, pues estuvo embarazada durante la VNL anterior. Su regreso en 2026 representa una de las noticias más relevantes del ciclo, porque devuelve al equipo experiencia, criterio táctico y fluidez ofensiva.

Con Niverka en cancha, República Dominicana recupera una jugadora capaz de leer bloqueos, acelerar o pausar el juego según la necesidad del momento, y manejar con inteligencia los partidos más cerrados.

Su presencia será especialmente importante en una nómina que mezcla figuras consolidadas con nuevas jugadoras. En ese tipo de transición, una armadora con experiencia puede marcar la diferencia entre un equipo talentoso y un equipo realmente competitivo.

Gaila González, potencia para los momentos decisivos

Gaila González es una de las atacantes más explosivas del equipo dominicano. Su potencia de remate, su capacidad para atacar balones difíciles y su presencia en el bloqueo la han convertido en una figura recurrente en las campañas recientes de las Reinas del Caribe.

En torneos como la VNL, donde los partidos se definen por detalles, Gaila forma parte del grupo de jugadoras llamadas a asumir responsabilidad ofensiva en momentos de presión. Su físico, alcance y carácter competitivo la colocan entre las piezas que pueden cambiar el ritmo de un set.

Su experiencia en competencias internacionales también le permite enfrentar con mayor madurez a selecciones de alto nivel, especialmente en una primera semana donde República Dominicana tendrá rivales de gran exigencia.

Yonkaira Peña, experiencia y versatilidad ofensiva

Yonkaira Peña aporta una combinación valiosa de experiencia, versatilidad y capacidad ofensiva. Es una jugadora reconocida internacionalmente, con recorrido en ligas de distintos continentes y acostumbrada a competir en escenarios de alta demanda.

Durante la temporada 2025-2026, disputó la Proliga de Indonesia con Jakarta Popsivo Polwan, donde fue una de las figuras del torneo. Su paso por ligas asiáticas, europeas y americanas le da al equipo dominicano una atacante con perfil global, preparada para adaptarse a diferentes estilos de juego.

En esta VNL, Yonkaira puede ser clave por su capacidad de aportar desde distintas funciones ofensivas, ofrecer soluciones en momentos de bloqueo rival y sostener la intensidad del equipo cuando el calendario obligue a administrar cargas.

Yanlis Féliz, una revelación del ciclo reciente

Yanlis Féliz aparece como una de las grandes revelaciones de esta etapa. Su desempeño en la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 le abrió las puertas de la selección para integrar la nómina de la VNL, en una muestra de la apuesta por jugadoras jóvenes que ya han demostrado nivel competitivo fuera del país.

Su convocatoria representa una señal clara del proceso de renovación. No se trata únicamente de sumar nombres nuevos, sino de integrar atletas que han ganado experiencia reciente, que llegan con ritmo de competencia y que pueden aportar energía a un grupo que necesita mirar hacia el futuro.

Féliz tendrá la oportunidad de medirse ante algunas de las mejores selecciones del mundo, un escenario ideal para acelerar su crecimiento y confirmar si puede convertirse en una pieza estable del proyecto dominicano.

Katielle Alonzo, apuesta de futuro

Katielle Alonzo, con apenas 20 años, forma parte del grupo de jugadoras que simbolizan el relevo generacional de las Reinas del Caribe.

La atacante ya cuenta con experiencia profesional internacional tras jugar en Deportivo Géminis de Perú, bajo la dirección de Natalia Málaga. Su desempeño en esa liga la puso en el radar de la selección dominicana y fortaleció su candidatura para formar parte del equipo en la VNL 2026.

Aunque todavía está en una etapa temprana de su carrera, su convocatoria confirma que el cuerpo técnico busca abrir espacio a jugadoras con proyección, condiciones físicas y experiencia reciente en ligas competitivas.

Para Alonzo, la VNL puede convertirse en un punto de inflexión. Competir ante selecciones de primer nivel le permitirá medir su desarrollo, acelerar su madurez y ganar roce internacional en el mayor escenario anual de selecciones.

Florangel Terrero, fuerza en el centro de la red

Florangel Terrero, central, también forma parte de la renovación del equipo dominicano. Llegó a la selección tras su paso por la Liga Peruana, donde militó en Deportivo Géminis y se destacó especialmente en el bloqueo.

Su perfil responde a una necesidad importante para República Dominicana: fortalecer la presencia en el centro de la red, mejorar la defensa ante ataques rápidos y competir con mayor solidez frente a selecciones que poseen centrales de alto nivel.

En un torneo como la VNL, donde los rivales suelen castigar cualquier debilidad táctica, el aporte de Terrero puede ser valioso para dar profundidad al plantel y ofrecer alternativas en una posición de alta exigencia física y técnica.

Arianna Rodríguez, profundidad en una posición clave

Arianna Rodríguez integra el grupo de armadoras convocadas para la VNL 2026 y representa otra pieza dentro del proceso de construcción de profundidad en el equipo nacional.

Su presencia permite ampliar las opciones del cuerpo técnico en una posición estratégica. La armadora no solo distribuye el juego, también condiciona el ritmo ofensivo, interpreta las debilidades del rival y ayuda a mantener la estabilidad del equipo en momentos de presión.

Junto a Niverka Marte, Rodríguez forma parte de una estructura que busca asegurar continuidad, competencia interna y alternativas reales para una selección que tendrá un calendario intenso y rivales de alta exigencia.

La era post-Bethania: renovación con identidad

La partida de Bethania de la Cruz no significa el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa.

Durante años, Bethania fue el símbolo ofensivo de República Dominicana, una jugadora capaz de imponer respeto por su potencia, jerarquía y liderazgo. Su retiro, anunciado tras una carrera marcada por grandes momentos internacionales, deja una huella imborrable en el voleibol dominicano.

Sin embargo, las Reinas del Caribe no se detienen. La selección apuesta ahora por una combinación de experiencia y renovación. Figuras como Brenda Castillo, Niverka Marte, Brayelin Martínez, Gaila González y Yonkaira Peña sostienen el peso competitivo del equipo, mientras jugadoras como Yanlis Féliz, Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Arianna Rodríguez representan la nueva energía del proyecto.

El mensaje es claro: el relevo está en marcha, pero no desde la ruptura, sino desde la continuidad de una identidad que el voleibol dominicano ha construido con carácter, disciplina y resultados.

Una selección que busca sostenerse entre las grandes

República Dominicana llega a esta edición con el desafío de mantenerse competitiva ante selecciones que figuran entre las principales potencias del mundo.

La FIVB ha destacado que el programa dominicano ha logrado sostenerse como un proyecto capaz de competir frente a equipos líderes del circuito internacional. En la VNL 2025, las Reinas terminaron en la posición número 12, con cinco victorias y siete derrotas, y consiguieron triunfos importantes ante selecciones como Serbia, Países Bajos, Tailandia y Bélgica.

Ese antecedente confirma que República Dominicana tiene capacidad para competir, pero también deja claro el reto: mejorar la regularidad, reducir errores en momentos decisivos y elevar el nivel frente a rivales ubicados en la parte alta de la clasificación.

En la VNL no basta con jugar bien por momentos. La competencia exige profundidad de plantilla, resistencia física, lectura táctica y capacidad para responder bajo presión, especialmente en semanas con varios partidos consecutivos.

El horizonte: Santo Domingo 2026

Más allá de la VNL, las Reinas del Caribe tienen otro objetivo que las motiva de manera especial: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán en suelo dominicano.

Competir ante su propia gente representa un estímulo adicional para una selección acostumbrada a cargar con altas expectativas. Para muchas de estas jugadoras, jugar en casa no será solo una experiencia deportiva, sino también emocional.

Brayelin Martínez lo resumió con claridad al afirmar que jugar en su país será “maravilloso”, en referencia al compromiso que tendrá el equipo ante el público dominicano.

En ese sentido, la VNL 2026 funciona como un banco de pruebas. Será el espacio donde el equipo podrá ajustar su sistema, fortalecer la química interna, medir el rendimiento de las nuevas piezas y definir qué tan preparada está esta generación para competir en los grandes escenarios del ciclo.

Un equipo entre memoria, presente y futuro

Las Reinas del Caribe llegan a Brasilia con una mezcla de memoria, responsabilidad y futuro.

La memoria está en el legado de Bethania de la Cruz y de una generación que elevó el nombre del voleibol dominicano. El presente se sostiene en figuras de jerarquía como Brayelin Martínez, Brenda Castillo, Niverka Marte, Gaila González y Yonkaira Peña. El futuro aparece en los nombres de Yanlis Féliz, Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Arianna Rodríguez.

La VNL 2026 será, por tanto, mucho más que un torneo. Será una prueba de carácter para una selección que busca confirmar que puede renovarse sin perder su esencia, competir sin depender de una sola figura y seguir ocupando un lugar de respeto entre las grandes potencias del voleibol femenino.

En Brasilia empieza una nueva historia para las Reinas del Caribe. Una historia con exigencia, presión y memoria, pero también con talento, orgullo y la oportunidad de demostrar que el voleibol dominicano todavía tiene mucho que decir en el escenario mundial.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más