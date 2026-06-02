MLB: resultados y posiciones. Ketel Marte tumba a los Dodgers y Detroit histórico con tres jonrones consecutivos

El dominicano Ketel Marte fue la figura de la noche en el Chase Field al conectar un jonrón de dos carreras que resultó decisivo en la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Dodgers de Los Ángeles 4-1. El pelotero oriundo de Nizao, provincia Peravia, continúa siendo el motor ofensivo de Arizona en lo que va de temporada.

Los Dodgers, que llegaban como favoritos, no pudieron sostener su nivel ante una rotación que funcionó con efectividad. La derrota de Los Ángeles contrasta con el momento de Arizona, que aprovechó el turno en casa para sumar un triunfo importante en la División Oeste de la Liga Nacional.

Resultados, marcadores del 1 de junio de 2026

Visitante Resultado Local Detroit Tigers 10 – 9 Tampa Bay Rays Miami Marlins 7 – 3 Washington Nationals Kansas City Royals . 9 – 2 Cincinnati Reds San Francisco Giants 2 – 16 Milwaukee Brewers Chicago White Sox 6 – 9 Minnesota Twins Texas Rangers 2 – 1 St. Louis Cardinals Colorado Rockies 9 – 8 Los Angeles Angels New York Mets 2 – 3 Seattle Mariners Los Angeles Dodgers 1 – 4 Arizona Diamondbacks

Los Tigres despiertan con tres jonrones seguidos y vencen a los Rays 10-9

El calendario pasó de mayo a junio y los Detroit Tigers parecieron despertar de golpe. En el tercer episodio del partido inaugural de la serie ante los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, Dillon Dingler (428 pies), Kerry Carpenter (391 pies) y Riley Greene (428 pies) conectaron tres jonrones consecutivos frente al abridor derecho Griffin Jax, en la racha más explosiva de los Tigres desde agosto de 2020.

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La andanada de cuadrangulares formó parte de un cuarto episodio de cuatro carreras que catapultó a Detroit a una victoria 10-9, la primera de solo cuatro en sus últimos 20 juegos. Dingler agregó su segundo jonrón del partido en el quinto inning, y Hao-Yu Lee sumó otro en el sexto para inflar el marcador.

El triunfo no fue tranquilo: seis relevistas tuvieron que trabajar en los últimos 17 outs, y el derecho Will Vest necesitó 40 lanzamientos para cerrar el juego ante una remontada de los Rays que incluyó tres carreras en el sexto y cuatro en el octavo episodio.

Royals rompen racha de seis derrotas con paliza 9-2 a los Reds

Lane Thomas conectó un grand slam en el primer inning y el abridor Luinder Avila lanzó cinco entradas de récord personal para que los Kansas City Royals cortaran una racha de seis derrotas consecutivas con una victoria 9-2 sobre los Cincinnati Reds.

Avila (1-2) permitió una carrera en dos hits, dio cuatro bases por bolas y ponchó a cinco en 86 lanzamientos, también máximo en su carrera. El abridor titular de los Reds, Lyon Richardson, no pudo salir del primer inning tras el grand slam de Thomas.

El partido fue además el debut en Grandes Ligas del prospecto Edwin Arroyo, promovido desde Triple-A Louisville en un movimiento que estuvo directamente ligado a la baja por lesión de Elly De La Cruz.

Giants blanquean a los Brewers 2-0 con jonrón de Matt Chapman

Matt Chapman conectó un jonrón solitario frente al lanzador Shane Drohan para que los San Francisco Giants abrieran la serie de cuatro juegos en Milwaukee con un triunfo 2-0 sobre los Brewers. La victoria fue el resultado más destacado de una noche en que la pitchería de San Francisco mantuvo en cero al conjunto local.

Otros resultados del 1 de junio

Miami Marlins 27, Washington Nationals (final): Los Marlins se impusieron en un partido de alto puntaje en la capital federal.

Los Marlins se impusieron en un partido de alto puntaje en la capital federal. Texas Rangers 2, St. Louis Cardinals 1: Los Rangers ganaron en un duelo cerrado en el Busch Stadium.

Los Rangers ganaron en un duelo cerrado en el Busch Stadium. Colorado Rockies 9, Los Ángeles Angels 8: Colorado se llevó un partido de alto voltaje ofensivo en Anaheim.

Colorado se llevó un partido de alto voltaje ofensivo en Anaheim. New York Mets 2, Seattle Mariners 3: Los Marineros se impusieron en un encuentro ajustado.

Los Marineros se impusieron en un encuentro ajustado. Chicago White Sox 6, Minnesota Twins 9: Minnesota se llevó el partido en el Guaranteed Rate Field.

Los dominicanos en la jornada del 1 de junio

Ketel Marte (Arizona Diamondbacks) — Figura de la noche

El shortstop natural de El Seibo fue el dominicano más destacado de la jornada. Marte conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en el octavo inning que selló la victoria 4-1 de Arizona sobre los Dodgers. El golpe fue descrito como un cuadrangular "sin dudas", y representó uno de los hits más importantes de la temporada para los Diamondbacks, que con este triunfo se afirman con marca de 32-27.

Elly De La Cruz (Cincinnati Reds) — Baja por lesión

La peor noticia del día para el béisbol dominicano llegó desde Cincinnati: el shortstop Elly De La Cruz, de 24 años y dos veces Todos Estrellas, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por un desgarro en el tendón de la corva derecho. La lesión ocurrió el domingo 31 de mayo mientras De La Cruz redondeaba primera base en el quinto inning ante los Braves. El mánager Terry Francona estimó una ausencia de dos a cuatro semanas, según informó MLB.com. En un movimiento relacionado, los Reds designaron para asignación al lanzador derecho Yunior Marté, también dominicano.

Sandy Alcántara (Miami Marlins)

El as dominicano de los Marlins tomó el montículo en Washington en el partido del 1 de junio. La actuación de Alcántara formó parte de la victoria de Miami en un partido de alto puntaje ante los Nationals.

Tabla de posiciones de la MLB Grandes Ligas

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