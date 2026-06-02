Jassel Pérez ha finalizado ya la fase regular de la Liga Endesa con el Covirán Granada, descendido como colista a Primera FEB (segunda categoría del baloncesto español), y rápidamente ha firmado un contrato temporal para finalizar la temporada en el país caribeño.

El dominicano se incorpora hasta final de curso a los Vaqueros de Bayamón, uno de los clubes más laureados de Puerto Rico que busca proclamarse campeón del Baloncesto Superior Nacional, informó la propia entidad.

Jassel Pérez ha disputado 23 partidos en la Liga Endesa con el Covirán Granada en los que ha promediado 11,3 puntos, 3,8 rebotes, 1,8 asistencias, 1,7 recuperaciones y una valoración de 11,6 créditos.

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, anunció recientemente que varios clubes españoles habían preguntado por el jugador, que seguramente tenga ofertas para seguir la próxima campaña en la Liga Endesa tras el periplo que ahora inicia por Puerto Rico.