El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, se perderá una racha de 276 juegos consecutivos disputados, que comenzó la temporada pasada, luego de que el equipo lo colocara en la lista de lesionados por 10 días tras sufrir una lesión en la corva derecha durante el partido del domingo contra los Bravos de Atlanta.

Major League Baseball (MLB) informó este lunes que es la primera vez en su carrera que De La Cruz va a la lista de lesionados. Debutó con los Rojos en 2023.

De La Cruz, de 24 años, se mostró inicialmente optimista de haber evitado algo grave tras abandonar el partido del domingo, en la quinta entrada, luego de pegar un batazo entre los jardines central y derecho que la lesión evitó que, al menos, fuera un doblete, tomando en cuenta la velocidad del jugador.

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En 58 juegos esta temporada, De La Cruz batea para .280 con un OPS de .855, y está empatado con Sal Stewart como líder del equipo en jonrones (12), carreras impulsadas (37) y bases robadas (10).

El dominicano se ha consolidado como una de las caras de las Grandes Ligas, gracias a su versatilidad en el terreno. Es uno de los peloteros más veloces y electrizantes del juego. Es una pesadilla para los lanzadores cuando está en las bases.

Para reemplazar a De La Cruz, los Rojos subieron de Triple A a su prospecto número 3, Edwin Arroyo.

Arroyo, de 22 años, batea para .323 con un OPS de .945, 11 jonrones y 34 carreras impulsadas en 53 juegos con Louisville esta temporada. Se le considera un excelente defensor, y su bateo ha mejorado notablemente en 2026.

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