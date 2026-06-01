MLB: resultados y posiciones. Grand slam de Soto y los Mets barren a Marlins

Cuatro victorias seguidas para Nueva York

Carson Benge abrió el partido con su primer jonrón de inicio de juego como novato, convirtiéndose en el primer Mets en lograrlo desde Kirk Nieuwenhuis en 2012. Marcus Semien aportó un jonrón de dos carreras y Luis Torrens un sencillo de dos impulsadas. Los Mets igualaron su racha ganadora más larga de la temporada con cuatro victorias consecutivas y anotaron 25 carreras en la serie, en contraste con las apenas dos que produjeron el fin de semana anterior cuando fueron barridos en Miami. Nueva York mejoró a 26-33 en la temporada.

Resultados de los juegos del domingo 31 de mayo

Liga Americana

Orioles de Baltimore 9 – 5 Azulejos de Toronto Rayos de Tampa Bay 5 – 2 Ángelinos de Los Ángeles Medias Rojas de Boston 9 – 4 Guardianes de Cleveland Medias Blancas de Chicago 2 – 1 Tigres de Detroit Vigilantes de Texas 6 – 3 Reales de Kansas City Marineros de Seattle 3 – 2 Cascabeles de Arizona (en 10 entradas) Yanquis de Nueva York 13 – 8 Atleticos de Oakland



Liga Nacional

Nacionales de Washington 4 – 2 Padres de San Diego

Piratas de Pittsburgh 9 – 3 Gemelos de Minnesota

Mets de Nueva York 10 – 1 Marlins de Miami

Rojos de Cincinnati 6 – 4 Bravos de Atlanta

Cerveceros de Milwaukee 2 – 0 Astros de Houston

Gigantes de San Francisco 19 – 6 Rockies de Colorado

Dodgers de Los Ángeles 9 – 1 Filis de Filadelfia

Cardenales de San Luis 5 – 1 Cachorros de Chicago

Yankees explotan con 13 carreras en un inning histórico

Un discurso encendido del capitán Aaron Judge fue la chispa que necesitaban los New York Yankees. Los Bombarderos del Bronx anotaron 13 carreras en el tercer inning para vencer a los Athletics 13-8, en la actuación ofensiva más explosiva de la franquicia desde el 21 de junio de 2005.

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El inning que paralizó a Sacramento

Ben Rice fue el gran protagonista del episodio histórico: conectó un doble de dos carreras y un triple de dos carreras para acumular cuatro impulsadas en ese único inning. Los primeros 12 bateadores de Nueva York llegaron a base de manera consecutiva, algo que el equipo no lograba en casi 77 años. Aaron Judge aportó un sencillo remolcador y Cody Bellinger también se sumó a la fiesta ofensiva.

El lanzador de los Athletics Jacob Lopez (4-3) fue el principal castigado. El mánager Aaron Boone resumió la jornada con una sola palabra: "Remarkable" (extraordinario). El marcador final fue 13-8, con los Yankees superando a los A’s en el cómputo de la temporada (36-23 vs. 28-31).

Phillies remontan y vencen a los Dodgers en Los Ángeles

Los Philadelphia Phillies protagonizaron una remontada dramática al vencer a los Los Angeles Dodgers 4-3, gracias a un jonrón de dos carreras de Edmundo Sosa en el octavo inning que revirtió una desventaja de 3-2. El relevista de los Dodgers Tanner Scott no pudo ejecutar y los Phillies lo castigaron. La victoria dejó a Filadelfia con marca de 30-29 en la temporada.

Mariners superan a los Diamondbacks en 10 innings y alcanzan el .500

Los Seattle Mariners vencieron a los Arizona Diamondbacks 3-2 en 10 innings para completar su quinta victoria consecutiva y alcanzar la marca de .500 (31-29). El abridor Bryan Woo fue brillante en su labor, mientras cuatro jonrones de los Mariners sostuvieron la ofensiva. Los Diamondbacks cayeron a 31-27.

Otros resultados del domingo 31 de mayo

Liga Americana

Texas Rangers 6, Kansas City Royals 3 — Los Rangers mejoraron a 28-31 con la victoria sobre los Royals (22-37).

— Los Rangers mejoraron a 28-31 con la victoria sobre los Royals (22-37). Tampa Bay Rays 5, Los Ángeles Angels 2 — Shane McClanahan brilló en el montículo y Jonathan Aranda aportó con el madero para que Tampa Bay (36-20) se impusiera a los Angels (23-37).

— Shane McClanahan brilló en el montículo y Jonathan Aranda aportó con el madero para que Tampa Bay (36-20) se impusiera a los Angels (23-37). Baltimore Orioles 9, Toronto Blue Jays 5 — Los Orioles (28-32) remontaron ante los Blue Jays (29-31).

Liga Nacional

Colorado Rockies 6, San Francisco Giants 19 — Los Gigantes aplastaron a los Rockies con 19 carreras. San Francisco mejoró a 23-36 y Colorado cayó a 22-38.

— Los Gigantes aplastaron a los Rockies con 19 carreras. San Francisco mejoró a 23-36 y Colorado cayó a 22-38. St. Louis Cardinals 5, Chicago Cubs 1 — Los Cardinals (31-26) se impusieron a los Cubs (32-28).

— Los Cardinals (31-26) se impusieron a los Cubs (32-28). Pittsburgh Pirates 9, Minnesota Twins 3 — Los Pirates (32-28) dominaron a los Twins (27-33).

— Los Pirates (32-28) dominaron a los Twins (27-33). Cleveland Guardians 4, Boston Red Sox 9 — Los Red Sox (25-33) se llevaron la victoria sobre los Guardians (34-27).

— Los Red Sox (25-33) se llevaron la victoria sobre los Guardians (34-27). Atlanta Braves 4, Cincinnati Reds 6 — Los Reds (30-28) superaron a los Braves (40-20) en un resultado sorpresa.

Los dominicanos en la jornada del 31 de mayo

Juan Soto (New York Mets) — La figura del día

El jardinero de San Pedro de Macorís fue el dominicano más destacado de la jornada. Su grand slam en el sexto inning ante los Marlins —el jonrón número 13 de su temporada y el tercero de su carrera con bases llenas— fue el golpe definitivo en la paliza 10-1 de los Mets. Soto reafirma su condición de uno de los bateadores más peligrosos de las Grandes Ligas.

Julio Rodríguez (Seattle Mariners) — Poder en el extra inning

El jardinero central de Loma de Cabrera siguió en racha en el partido de 10 innings ante los Diamondbacks (3-2). Rodríguez conectó un jonrón en el encuentro, su noveno del mes de mayo, lo que lo convierte en el jugador con más cuadrangulares en un solo mes en la historia de los Mariners para ese período. Su producción ha sido clave en la racha de cinco victorias consecutivas de Seattle.