Ver un partido de las Finales NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York cuesta cerca de cuatro veces más respecto a hacerlo en el Frost Bank Center de la ciudad texana.

Con el emparejamiento de las Finales ya definido y a falta de pocos días para el arranque de la serie, el asiento más barato en el Frost Bank Center de San Antonio se vendía en la noche estadounidense de este domingo por 958 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Calendario de las Finales NBA 2026

Todos los encuentros se disputarán a las 8:30 PM, hora dominicana

Partido Fecha Enfrentamiento Sede Juego 1 Miércoles, 3 de junio Spurs vs Knicks en San Antonio Frost Bank Center (Texas) Juego 2 Viernes, 5 de junio Spurs vs Knicks en San Antonio Frost Bank Center (Texas) Juego 3 Lunes, 8 de junio Knicks vs Spurs en New York Madison Square Garden (NY) Juego 4 Miércoles, 10 de junio Knicks vs Spurs en New York Madison Square Garden (NY) Juego 5* Sábado, 13 de junio Spurs vs Knicks en San Antonio Frost Bank Center (Texas) Juego 6* Martes, 16 de junio Knicks vs Spurs en New York Madison Square Garden (NY) Juego 7* Viernes, 19 de junio Spurs vs Knicks en San Antonio Frost Bank Center (Texas)

Las entradas más caras para el primer capítulo de estas Finales alcanzan los 10.193 dólares en la misma plataforma.

Acudir al tercer partido, fijado el 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, costaba un mínimo de 4.258 dólares.

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Los boletos más caros superaban los 38.500 dólares.

Los Spurs se clasificaron para sus primeras Finales desde 2014 tras eliminar a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste, en siete partidos.

Los Knicks arrollaron 4-0 a los Cleveland Cavaliers y regresarán a las Finales por primera vez desde 1999.

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