Las Reinas del Caribe listas para enfrentar a Turquía este miércoles en Brasilia

La selección dominicana de voleibol, reconocida mundialmente como Las Reinas del Caribe, abrirá su participación este miércoles frente a Turquía, en el Ginásio Nilson Nelson de Brasilia, en el primero de cuatro encuentros que disputará esta semana en la Volleyball World (VNL) femenina, programada del 3 al 8 de junio.

Según el calendario oficial, el grupo de Brasilia incluye a selecciones de alto nivel como Italia —campeona mundial en ejercicio—, Brasil, Turquía, Holanda y Bulgaria, lo que convierte esta semana en un termómetro real del estado del equipo dominicano.

Las Reinas del Caribe se han consolidado en la última década como la potencia dominante del voleibol femenino en la región NORCECA. Su clasificación sistemática a la VNL —el torneo de selecciones más importante del calendario anual de la FIVB— refleja ese estatus, aunque el salto al podio mundial sigue siendo la asignatura pendiente del proyecto.

Calendario de partidos del Grupo 2 en Brasilia (Fase 1)

Todos los horarios corresponden a la hora local de República Dominicana

Miércoles, 3 de junio: República Dominicana vs. Turquía – 12:00 p.m. Jueves, 4 de junio: República Dominicana vs. Brasil – (Horario por confirmar) Viernes, 5 de junio: República Dominicana vs. Países Bajos – (Horario por confirmar) Sábado, 6 de junio: República Dominicana vs. Italia – (Horario por confirmar)

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Dónde ver y seguir los encuentros

Volleyball TV Los partidos de la VNL 2026 estarán disponibles para transmisión exclusiva y en vivo a través de la plataforma de suscripción

La VNL 2026: tres semanas, tres continentes

La edición 2026 de la Liga de Naciones femenina se desarrolla en tres etapas: la primera semana en Brasilia (3-8 de junio), la segunda en Ankara, Turquía (17-21 de junio), y la tercera en Kansai, Japón (8-12 de julio). Las finales cerrarán el ciclo en una sede aún por confirmar.

Para República Dominicana, el arranque en Brasil representa una oportunidad de medir fuerzas ante rivales de primer nivel y acumular puntos en la clasificación general del torneo.

Con respaldo diplomático para la VNL 2026

Las integrantes de la selección fueron recibidas este por el embajador de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata Pimentel, en la sede de la Embajada dominicana en Brasilia.

Takata Pimentel entregó un reconocimiento institucional a la capitana del equipo, Brayelin Martínez, como muestra del respaldo oficial a la participación dominicana en la competencia.

"Agradezco a nombre de todas mis compañeras y del cuerpo técnico", expresó Martínez, quien lidera un plantel que llega a Brasil bajo la conducción del entrenador Marcos Kwiek.

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