Las Estrellas Orientales derrotaron este viernes 8-3 a los Tigres del Licey, durante un encuentro celebrado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, correspondiente a la serie regular de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto oriental consiguió su tercera victoria de la temporada, mejorando su récord a 3-2, mientras que los Tigres del Licey quedaron con marca de 4-2, empatados con los Gigantes del Cibao en el primer lugar de la tabla de posiciones.

La ofensiva de las Estrellas estuvo encabezada por Raimel Tapia, César Prieto y Leo Bernal, quienes impulsaron dos carreras cada uno, combinándose para producir seis de las ocho anotaciones del equipo.

Con el triunfo, las Estrellas pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas y también detuvieron la cadena de tres victorias seguidas que mantenía el conjunto azul.

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Los orientales finalizaron el partido con ocho carreras, 12 imparables y dos errores defensivos, mientras que el Licey registró tres anotaciones, ocho hits y un error.

Estrellas fabricaron cinco carreras en la primera entrada

Los Tigres del Licey comenzaron tomando la delantera en el primer episodio, cuando Gustavo Núñez abrió con un doble y avanzó a tercera gracias a un sencillo de Sergio Alcántara.

Posteriormente, Ramón Hernández conectó un rodado que provocó un out forzado en segunda base, permitiendo que Núñez anotara la primera carrera del partido y colocara el marcador 1-0.

Sin embargo, las Estrellas Orientales respondieron inmediatamente con un ataque de cinco carreras en la parte baja de esa misma entrada.

Ismael Munguía recibió una base por bolas, mientras que Harold Ramírez y Raimel Tapia conectaron sencillos para llenar las bases.

Después de un ponche de Óscar González, Josh Lester y Marco Luciano dispararon sencillos productores de una carrera cada uno, colocando a los orientales delante 2-1.

La tercera anotación llegó mediante un elevado de sacrificio de Leo Bernal, mientras que César Prieto conectó un triple hacia el jardín derecho que impulsó otras dos carreras, ampliando la ventaja a 5-1.

Licey intentó reaccionar, pero las Estrellas ampliaron la ventaja

En el tercer episodio, las Estrellas Orientales agregaron una carrera más gracias a un sencillo de Leo Bernal hacia el jardín central, que permitió anotar a Josh Lester, quien había llegado a las bases por un error del campocorto Sergio Alcántara.

Con esa anotación, el conjunto local aumentó su ventaja a 6-1.

Los Tigres del Licey reaccionaron en la cuarta entrada con dos carreras, buscando reducir la diferencia.

Estevan Florial abrió el episodio con un sencillo y posteriormente anotó gracias a un doble de Ángel Ortiz.

Luego, José Barrero llegó a la primera base mediante un error defensivo de César Prieto, jugada que permitió a Ortiz anotar y acercar a los azules 6-3.

No obstante, las Estrellas volvieron a responder en la sexta entrada.

Ismael Munguía recibió una base por bolas y avanzó hasta la tercera almohadilla gracias a un sencillo de Harold Ramírez, quien posteriormente se robó la segunda base.

Con dos corredores en posición anotadora, Raimel Tapia conectó un sencillo al jardín central frente al lanzador Andrew Pérez, impulsando ambas carreras y colocando el marcador definitivo 8-3.

Hancel Rincón consigue la victoria y Adonis Medina carga con la derrota

El lanzador ganador fue Hancel Rincón (1-0), quien trabajó el quinto episodio, durante el cual concedió una base por bolas y registró un ponche.

Por su parte, Adonis Medina (1-1) cargó con la derrota luego de permitir seis carreras, cinco de ellas limpias, y nueve imparables durante cuatro entradas.

El abridor de las Estrellas, Óscar de la Cruz, lanzó cuatro episodios, en los que permitió cinco hits y tres carreras, dos de ellas limpias.

Jugadores más destacados del partido

Por las Estrellas Orientales, Raimel Tapia fue una de las principales figuras ofensivas al batear de 4-3, con una carrera anotada y dos remolcadas.

César Prieto terminó de 3-1, con un triple y dos carreras impulsadas, mientras que Leo Bernal también bateó de 3-1, con dos remolcadas.

Entre los tres jugadores produjeron seis de las ocho carreras anotadas por el conjunto oriental.

Por los Tigres del Licey, Ángel Ortiz destacó al conectar dos imparables en cuatro turnos, con una carrera anotada y una impulsada.

Mientras tanto, Ramón Hernández terminó de 4-1, con una carrera remolcada.

Licey comparte el liderato con los Gigantes del Cibao

La derrota de los Tigres del Licey provocó un empate en el primer lugar de la tabla de posiciones de LIDOM, donde el conjunto azul y los Gigantes del Cibao presentan récord de 4-2.

Las Estrellas Orientales (3-2) ocupan el tercer puesto, seguidas por los Toros del Este (3-3).

En la quinta posición se encuentran los Leones del Escogido (2-4), quienes este viernes derrotaron 9-5 a las Águilas Cibaeñas, enviando al conjunto amarillo al último lugar de la clasificación, con marca de 1-4.

Próximos partidos de LIDOM: sábado 24 de octubre

Los Tigres del Licey viajarán a Santiago para enfrentar este sábado a las Águilas Cibaeñas, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Estadio Cibao, en el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos durante la presente temporada.

Por su parte, las Estrellas Orientales permanecerán en San Pedro de Macorís para recibir a los Gigantes del Cibao a las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas.

La jornada comenzará a las 4:00 de la tarde, cuando los Toros del Este visiten a los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más