La temporada regular 2026-2027 de la NBA continúa este viernes 23 de octubre con 12 partidos, de acuerdo con el calendario oficial de la liga.

La jornada comenzará a las 4:00 de la tarde, hora de República Dominicana, con el encuentro entre los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks, y concluirá con tres partidos programados para las 10:00 de la noche.

Entre los principales atractivos figuran la visita de los New York Knicks, vigentes campeones, a los Boston Celtics; el enfrentamiento entre los Houston Rockets y los San Antonio Spurs en Austin, Texas, y el choque entre los LA Clippers y Los Angeles Lakers.

Partidos de hoy NBA: calendario del 23 octubre 2026

Estos son los 12 encuentros programados para este viernes, con los horarios convertidos a la hora dominicana.

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Partido Horario Estadio / sede Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks 4:00 p. m. Fiserv Forum, Milwaukee New York Knicks vs. Boston Celtics 7:00 p. m. TD Garden, Boston Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets 7:00 p. m. Spectrum Center, Charlotte Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers 7:00 p. m. Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis Minnesota Timberwolves vs. Orlando Magic 7:00 p. m. Kia Center, Orlando Toronto Raptors vs. Washington Wizards 7:00 p. m. Capital One Arena, Washington Detroit Pistons vs. Miami Heat 8:00 p. m. Kaseya Center, Miami New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz 9:30 p. m. Delta Center, Salt Lake City Houston Rockets vs. San Antonio Spurs 9:30 p. m. Moody Center, Austin Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors 10:00 p. m. Chase Center, San Francisco LA Clippers vs. Los Angeles Lakers 10:00 p. m. Crypto.com Arena, Los Ángeles Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings 10:00 p. m. Golden 1 Center, Sacramento

Los horarios corresponden a la hora del este de Estados Unidos, que coincide con la de República Dominicana.

Tablas de posiciones

Conferencia Este

Conferencia Oeste

(G: Ganados, P: Perdidos, %V: Porcentaje de victorias, Dif: Diferencia de partidos respecto al líder, Racha: Partidos ganados o perdidos consecutivamente).

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Destacados de esta noche

Knicks contra Celtics: el campeón visita Boston

Los New York Knicks visitarán a los Boston Celtics a las 7:00 de la noche en el TD Garden. El enfrentamiento reúne a dos franquicias históricas de la Conferencia Este y será el primer partido de la doble cartelera de viernes de Prime Video en Estados Unidos.

La previa oficial de la NBA destaca un elemento adicional: Mitchell Robinson se enfrentará a su antiguo equipo después de haber contribuido al campeonato de Nueva York.

Rockets contra Spurs: Kevin Durant vuelve a Austin

Los Houston Rockets se medirán con los San Antonio Spurs a las 9:30 de la noche en el Moody Center de Austin, sede universitaria de Texas.

El partido tiene un atractivo particular para Kevin Durant, estrella de Houston y antiguo jugador de la Universidad de Texas. El encuentro enfrentará a dos equipos texanos y cerrará la doble cartelera de Prime Video anunciada para Estados Unidos.

San Antonio buscará aprovechar la localía en Austin, mientras Houston llega con la expectativa de consolidar su nuevo proyecto alrededor de Durant. La actuación de Victor Wembanyama será uno de los focos de atención del encuentro.

Clippers contra Lakers: duelo de Los Ángeles

Los LA Clippers visitarán a los Los Angeles Lakers a las 10:00 de la noche en el Crypto.com Arena. El enfrentamiento entre las dos franquicias angelinas será uno de los principales atractivos de la última franja horaria.

La rivalidad local y las aspiraciones de ambos equipos en la Conferencia Oeste convierten el encuentro en una cita relevante de la jornada. Los aficionados podrán seguir también, a la misma hora, los partidos Memphis-Golden State y Portland-Sacramento.

Otros partidos que completan la cartelera

La jornada incluye seis encuentros programados para las 7:00 de la noche, además del partido entre Detroit y Miami, a las 8:00 p. m., y el choque entre Nueva Orleans y Utah, a las 9:30 p. m.

Los duelos de la noche permitirán observar el inicio de temporada de equipos que buscan establecer su posición en las conferencias Este y Oeste. Al tratarse de los primeros compromisos del calendario, los resultados contribuirán a definir el arranque de cada franquicia, sin que todavía permitan extraer conclusiones definitivas sobre la temporada.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: Los aficionados pueden consultar la programación del canal y sus plataformas oficiales para comprobar qué encuentros estarán disponibles este viernes. No debe darse por confirmada la transmisión de los 12 partidos sin una parrilla específica.

ESPN y Disney+: ESPN anunció la cobertura de la temporada 2026-2027 en el Caribe a través de sus canales y de ESPN en Disney+. Su programación inicial incluyó encuentros de los días 21 y 22 de octubre. Para los partidos de este viernes, es necesario consultar la guía regional y verificar cuáles están incluidos.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: La plataforma oficial permite consultar las opciones de suscripción para ver partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar por territorio y por las restricciones de transmisión aplicables.

Prime Video: En Estados Unidos, la programación oficial de la NBA incluye Knicks-Celtics, a las 7:00 p. m., y Rockets-Spurs, a las 9:30 p. m. La disponibilidad en República Dominicana debe comprobarse directamente en la plataforma.

NBA.com y la aplicación oficial: Permiten consultar el calendario, las estadísticas, los resúmenes y las opciones oficiales para seguir la competición.

Antes del inicio de cada partido, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar qué encuentros pueden ver desde República Dominicana.

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