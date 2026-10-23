Partidos de hoy en LIDOM: Licey busca mantener el liderato y Águilas enfrenta al Escogido este viernes

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continuará este viernes 23 de octubre con dos partidos correspondientes a la serie regular de la temporada 2026-2027, en una jornada que tendrá como protagonistas a los Tigres del Licey, Estrellas Orientales, Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido.

Los encuentros están programados para comenzar a las 7:15 y 7:30 de la noche, en los estadios Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, y Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, respectivamente.

La jornada llega después de que los Gigantes del Cibao derrotaran 7-6 a los Toros del Este en diez entradas durante el único partido celebrado el jueves, resultado que colocó al conjunto de San Francisco de Macorís a medio juego del liderato.

Partidos de hoy: viernes 23 de octubre

Las Águilas Cibaeñas se enfrentarán a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 p. m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

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Mientras tanto, los Tigres del Licey visitarán a las Estrellas Orientales a las 7:30 p. m., en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Águilas y Escogido buscan salir del fondo de la tabla

Las Águilas Cibaeñas (1-3) visitarán a los Leones del Escogido (1-4) a partir de las 7:15 p. m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El encuentro enfrentará a los dos equipos que ocupan las últimas posiciones de la clasificación, por lo que una victoria resultará importante para sus aspiraciones de mejorar en la tabla.

Las Águilas, que ocupan el quinto lugar, no pudieron disputar su compromiso del miércoles ante las Estrellas Orientales, debido a las lluvias que provocaron su posposición en el Estadio Cibao, de Santiago.

Por su parte, los Leones del Escogido llegan después de sufrir una derrota 14-9 ante los Gigantes del Cibao, en un encuentro en el que permitieron nueve carreras durante el octavo episodio.

Licey enfrenta a las Estrellas para defender el primer lugar

En el segundo partido de la jornada, los Tigres del Licey (4-1) visitarán a las Estrellas Orientales (2-2) a las 7:30 p. m., en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

El conjunto azul llega como líder de la serie regular, con un porcentaje de victorias de .800, aunque seguido de cerca por los Gigantes del Cibao (4-2), que presentan promedio de .667.

El Licey viene de conseguir una victoria 3-0 sobre los Toros del Este, en un partido del miércoles en el que su cuerpo de lanzadores completó las nueve entradas sin permitir imparables.

Las Estrellas, mientras tanto, ocupan el cuarto puesto con marca de 2-2 y buscarán acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

Así marcha la tabla de posiciones de LIDOM

Antes de los partidos de hoy, la clasificación de la temporada 2026-2027 se encuentra de la siguiente manera:

Lluvias amenazan la jornada de este viernes

Los dos partidos programados para hoy podrían verse afectados por las condiciones meteorológicas adversas que han provocado precipitaciones en distintas zonas de la República Dominicana.

Las lluvias anunciadas para este viernes representan una amenaza para la celebración de los encuentros en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, aunque una posible suspensión dependerá de las condiciones que se presenten en cada estadio y de las decisiones de las autoridades de la liga.

Durante la presente semana, el calendario de LIDOM ya se ha visto afectado por las precipitaciones, incluyendo la posposición del partido entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas del pasado miércoles. De producirse nuevas suspensiones, los encuentros tendrían que ser reprogramados dentro del calendario de la serie regular.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más