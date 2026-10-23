Cinco peloteros dominicanos forman parte de los equipos que disputarán la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, una final que comenzará este viernes 23 de octubre y que enfrentará a dos franquicias en busca de su primer campeonato.

La representación dominicana estará integrada por los jugadores de posición Junior Caminero y Jorge Mateo, y el lanzador Freddy Peralta, con Tampa Bay; mientras que el receptor Gary Sánchez y el relevista Abner Uribe vestirán el uniforme de Milwaukee.

La presencia quisqueyana tendrá especial relevancia en los Rays, donde Caminero y Peralta fueron piezas determinantes para alcanzar el campeonato de la Liga Americana.

El conjunto de Tampa Bay aseguró su clasificación al vencer 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el sexto partido de la Serie de Campeonato, disputado el lunes 19 de octubre.

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Junior Caminero, poder ofensivo de Tampa Bay

NUEVA YORK: Junior Caminero #13 de los Rays de Tampa Bay recorre las bases tras conectar un jonrón en el Yankee Stadium el 28 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Foto de EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

El antesalista Junior Caminero llega al Clásico de Otoño después de una temporada regular de alto rendimiento ofensivo. El dominicano conectó 42 cuadrangulares e impulsó 101 carreras, cifras que lo convirtieron en una de las principales amenazas con el bate de los Rays.

Caminero, de 22 años, encabezó varios departamentos ofensivos de su equipo y terminó entre los mejores bateadores de la Liga Americana en producción de carreras, dobles, imparables y porcentaje de embasarse más slugging (OPS).

Su poder será uno de los recursos que Tampa Bay intentará aprovechar frente al cuerpo de lanzadores de Milwaukee, que viene de eliminar en cuatro partidos consecutivos a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones.

Freddy Peralta, el brazo dominicano de los Rays

Freddy Peralta, del Tampa Bay Rays, durante la sexta entrada de un partido contra los Cleveland Guardians, correspondiente al sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en el Tropicana Field el 19 de octubre de 2026 en St. Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Foto de Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)" title=" Freddy Peralta, del Tampa Bay Rays, durante la sexta entrada de un partido contra los Cleveland Guardians, correspondiente al sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en el Tropicana Field el 19 de octubre de 2026 en St. Petersburg, Florida. 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El lanzador derecho Freddy Peralta constituye otra de las principales figuras dominicanas de la final. Nacido en Moca, provincia Espaillat, el pitcher llegó a Tampa Bay durante la temporada después de pasar por los Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York.

Su incorporación resultó decisiva para las aspiraciones de los Rays. En la Serie de Campeonato de la Liga Americana trabajó en momentos cruciales, contribuyó a contener la ofensiva de Cleveland y recibió el premio al jugador más valioso (MVP) de esa serie.

Peralta llega así a su primera Serie Mundial, en la que tendrá un componente especial: enfrentará a la organización con la que debutó en las Grandes Ligas en 2018 y para la que lanzó hasta 2025.

En la postemporada, el dominicano registró una efectividad de 0.75 en sus tres apariciones antes del inicio de la final, con 10 ponches en 12 entradas, según las estadísticas divulgadas por la prensa deportiva dominicana.

Jorge Mateo completa la representación de Tampa Bay

Jorge Mateo, con el número 9, de los Tampa Bay Rays, pone fuera a Nathaniel Lowe, con el número 46, de los Cleveland Guardians, durante la cuarta entrada del sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Tropicana Field, el 19 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida. Mike Stobe/Getty Images/AFP (Foto de Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

El dominicano Jorge Mateo también forma parte de la representación de los Rays. El jugador, nacido en Santo Domingo Oeste, se desempeña principalmente en el cuadro interior y aporta velocidad y versatilidad defensiva.

Su presencia amplía la participación dominicana en un equipo que combina bateadores de poder, jugadores de velocidad y un cuerpo de lanzadores que fue determinante para superar la Serie de Campeonato.

Gary Sánchez y Abner Uribe, con Milwaukee

Por los Cerveceros, el receptor Gary Sánchez y el relevista Abner Uribe serán los representantes dominicanos.

Sánchez, nacido en Santo Domingo, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas y capacidad para producir extrabases y cuadrangulares.

Su labor detrás del plato también será importante en la estrategia de Milwaukee para manejar a sus lanzadores durante una serie que podría extenderse hasta siete encuentros.

Uribe, también nacido en Santo Domingo, se ha consolidado como una opción relevante en el bullpen de los Cerveceros. Su función será contribuir a preservar las ventajas y enfrentar a los bateadores rivales en entradas de alta presión.

Milwaukee llega a la final después de barrer a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, resultado que le permitió avanzar al Clásico de Otoño con cuatro victorias consecutivas.

Dos equipos en busca de su primer título

La Serie Mundial comenzará en Milwaukee este viernes. Los dos primeros encuentros se jugarán en casa de los Cerveceros, mientras que los siguientes dos están programados en el estadio de los Rays, con partidos adicionales si fueran necesarios.

La confrontación tiene un atractivo histórico: tanto Tampa Bay como Milwaukee intentarán conquistar por primera vez el campeonato de las Grandes Ligas.

Para República Dominicana, la serie representa una nueva oportunidad de seguir la actuación de sus peloteros en el escenario más importante del béisbol profesional.

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