Los Toros del Este y los Gigantes del Cibao protagonizarán este jueves 22 de octubre el único partido programado en la temporada 2026-2027 de la pelota invernal dominicana.

El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, con ambos conjuntos igualados con récord de 3-2 (.600).

Toros y Gigantes comparten el segundo lugar de la tabla, a un juego de los Tigres del Licey, líderes con marca de 4-1, por lo que el ganador del partido terminará la noche con récord de 4-2.

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Toros buscan recuperarse y Gigantes mantener el impulso

Los Toros llegan después de caer 3-0 ante el Licey en La Romana, en un encuentro en el que la ofensiva romanense terminó sin conectar imparables.

Los Gigantes, por su parte, vienen de una victoria 14-9 sobre los Leones del Escogido, conseguida después de fabricar nueve carreras en la octava entrada.

Marcell Ozuna encabezó aquella remontada con un jonrón con las bases llenas.

Licey contra Estrellas y Águilas contra Escogido jugarán el viernes

Los otros cuatro equipos del campeonato no tienen compromisos este jueves y regresarán al terreno el viernes 23 de octubre.

Las Águilas Cibaeñas visitarán a los Leones del Escogido a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Media hora más tarde, a las 7:30, los Tigres del Licey visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

La programación, sin embargo, estará sujeta a las condiciones meteorológicas que afectan al país.

Lluvias podrían provocar retrasos o nuevas suspensiones

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene varias provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico debido a una vaguada en distintos niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire con elevado contenido de humedad.

El organismo prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante este jueves y el viernes, con especial incidencia en el litoral caribeño y otras zonas del territorio nacional.

Entre las demarcaciones bajo vigilancia meteorológica se encuentran el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, precisamente las localidades donde están programados los dos partidos del viernes.

Las condiciones también han motivado al Centro de Operaciones de Emergencias a elevar los niveles preventivos en distintas provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Hasta el momento, LIDOM no ha anunciado modificaciones en los partidos del viernes, pero la persistencia de las lluvias podría ocasionar retrasos o suspensiones si las condiciones de los terrenos no permiten jugar.

El mal tiempo ya afectó el calendario esta semana. El encuentro entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas, pautado para el miércoles en el Estadio Cibao, tuvo que ser pospuesto por las lluvias.

Nuevas suspensiones obligarían a la liga a buscar fechas disponibles para reubicar los encuentros dentro de una serie regular que está programada para concluir el 23 de diciembre.

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