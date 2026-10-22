Cada temporada de béisbol invernal, la rivalidad entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que mezcla historia y sentido de pertenencia: ¿el Licey es de la capital o del Cibao?

La respuesta está en la historia de su fundación. Los Tigres del Licey nacieron en Santo Domingo en 1907, pero el nombre que identifica al equipo tiene una conexión con el Cibao, específicamente con un arroyo mencionado en los relatos sobre el origen de la denominación del conjunto azul.

La diferencia es importante: el lugar de fundación del club y el origen de su nombre son dos asuntos distintos. La historia institucional del equipo sitúa su nacimiento en la capital dominicana, mientras que la elección de su nombre remite a la región norte.

¿Dónde se fundaron los Tigres del Licey?

El Licey surgió en Santo Domingo en noviembre de 1907, cuando un grupo de deportistas decidió formar un club que pudiera competir con los equipos de béisbol que existían en aquella época.

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Según la historia publicada por el propio equipo, la reunión fundacional se celebró en la residencia de Vicente María Vallejo, ubicada en la calle El Conde número 85, en la entonces capital dominicana.

Entre los deportistas que participaron en la creación del club figuran Luis Fiallo, Jacinto «Pichán» Vallejo, Luis Castillo, Salvador Piñeyro, Álvaro Álvarez, Ángel Mieses Lajara, Federico Fiallo y George Pou, entre otros.

El propósito era establecer un conjunto capaz de enfrentarse a los clubes que dominaban el béisbol de entonces, entre ellos el Ozama y el Nuevo Club.

La fecha de fundación que tradicionalmente celebra la organización es el 7 de noviembre de 1907, aunque los relatos históricos citados en la propia documentación del Licey también recogen diferencias sobre el día exacto en que se produjo la reunión.

¿Por qué el equipo se llama Licey?

El nombre no fue elegido durante la reunión fundacional. De acuerdo con la historia publicada por el club, los integrantes no consiguieron ponerse de acuerdo inicialmente sobre una denominación que cumpliera con las características que buscaban.

La propuesta llegó días después por parte de Francisco —conocido como Pancho— Fiallo, hermano de Luis Fiallo, uno de los fundadores, quien residía en Moca.

Pancho Fiallo sugirió el nombre Licey, relacionado con un arroyo situado entre Moca y La Vega. Según el relato histórico difundido por el equipo, el curso de agua podía desbordarse durante las lluvias, lo que dificultaba el paso de quienes transitaban por la zona.

La historia también recoge una versión según la cual el vínculo personal de Fiallo con el Cibao pudo influir en su propuesta, aunque ese detalle se presenta como una posibilidad y no como un hecho comprobado.

De esta manera, el nombre que terminó identificando al conjunto capitaleño quedó asociado a un elemento geográfico de la región norte.

¿El origen del nombre convierte al Licey en un equipo cibaeño?

No. El origen de una denominación no determina por sí solo el lugar donde fue fundado un club deportivo.

En el caso de los Tigres del Licey, los relatos históricos sitúan la creación de la organización en Santo Domingo y relacionan la elección del nombre con una propuesta inspirada en el Cibao.

Por eso, aunque el equipo tenga una conexión histórica con la región norte a través de su nombre, su fundación se produjo en la capital dominicana.

La distinción también ayuda a entender por qué el debate puede reaparecer entre los seguidores del béisbol: una cosa es el origen institucional del equipo y otra, las asociaciones geográficas y culturales que despierta su denominación.

¿Cuándo surgieron los nombres de Tigres y Azules?

El Licey no recibió desde su fundación los sobrenombres con los que se conoce actualmente a sus jugadores y fanáticos.

La historia publicada por el club señala que sus primeros uniformes fueron de color kaki gris y, posteriormente, kaki amarillo. Durante esa etapa, los jugadores llegaron a ser conocidos como «los amarillitos».

Hacia 1910, el equipo incorporó un uniforme blanco crema con finas rayas azules. Ese diseño contribuyó a que comenzara a identificarse como el conjunto azul. Las rayas del uniforme también se relacionan con la adopción del sobrenombre de Tigres.

Así, los nombres con los que hoy se reconoce al equipo se consolidaron después de su fundación, como parte de la evolución de su identidad deportiva.

Una historia que conecta a Santo Domingo con el Cibao

La historia de los Tigres del Licey permite separar dos referencias que suelen confundirse: el club nació en Santo Domingo, mientras que el nombre que adoptó fue sugerido por una persona que residía en Moca y se vinculó con un arroyo del Cibao.

Más que una contradicción, se trata de dos elementos distintos de la historia del equipo: su origen como organización deportiva y la procedencia de la denominación que conserva hasta hoy.

Por tanto, si la pregunta es dónde se fundó el Licey, la respuesta histórica es Santo Domingo. La conexión cibaeña corresponde al origen de su nombre, no al lugar donde nació el club.

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