Licey queda solo en la cima tras jornada de victorias para Tigres y Gigantes

Los Tigres del Licey quedaron solos en la primera posición del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano tras vencer este miércoles 3-0 a los Toros del Este, en una jornada en la que los Gigantes del Cibao derrotaron 14-9 a los Leones del Escogido.

El tercer encuentro programado, entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas, fue pospuesto debido a las condiciones climáticas en Santiago.

Con los resultados, el Licey mejoró su récord a 4-1, para porcentaje de .800, mientras Gigantes y Toros quedaron igualados en la segunda posición con marca de 3-2 (.600).

Licey domina a los Toros y se adueña de la cima

En el Estadio Francisco Micheli, el cuerpo de lanzadores del Licey silenció por completo a la ofensiva de los Toros y completó las nueve entradas sin permitir hits.

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Los Tigres fabricaron una carrera en la cuarta entrada, otra en la sexta y una más en la octava para sellar la victoria 3-0.

Estevan Florial tuvo participación directa en dos de las anotaciones. En el cuarto episodio conectó un sencillo que, combinado con un error defensivo, permitió anotar a Ramón Hernández, y en el octavo disparó un doble remolcador de Cristhian Adames.

La segunda carrera azul llegó en la sexta entrada cuando Sergio Alcántara anotó por un balk.

Con el resultado, Licey pasó a comandar en solitario la tabla, mientras los Toros sufrieron su segunda derrota y descendieron al empate por la segunda posición.

Gigantes explotan en el octavo y remontan al Escogido

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Gigantes protagonizaron la gran remontada de la noche al derrotar 14-9 al Escogido.

Los Leones llegaron a dominar el encuentro 8-5, pero los Gigantes fabricaron nueve carreras en la parte alta del octavo episodio para cambiar por completo el partido.

El batazo principal fue un jonrón con las bases llenas de Marcell Ozuna, que puso a los Gigantes al frente 11-8 dentro del amplio rally.

Ozuna también había conectado anteriormente un doble productor de dos carreras.

El Escogido había tomado ventaja desde la primera entrada con un cuadrangular de tres carreras de Sócrates Brito, pero no pudo contener la reacción de los Gigantes en los episodios finales.

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 3-2, mientras los Leones cayeron a 1-4, la peor marca del campeonato hasta el momento.

Así quedó la tabla de posiciones

Tras los resultados de este miércoles, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Estrellas y Águilas aparecen con un partido menos que Licey, Gigantes, Toros y Escogido debido a la posposición de su encuentro de este miércoles en el Estadio Cibao.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más