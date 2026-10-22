Anthony Edwards amargó este miércoles el debut de Giannis Antetokounmpo con los Miami Heat con 45 puntos y 9 triples, en una jornada de la NBA marcada por los estrenos ganadores de Anthony Davis y Kawhi Leonard, el regreso de Tyrese Haliburton y el debut del español Sergio de Larrea.

Edwards lideró el triunfo de los Minnesota Timberwolves por 131-106 en el campo de Miami junto a un LaMelo Ball que, en su debut, aportó 21 puntos (5 triples) y 6 asistencias.

Antetokounmpo respondió con 35 puntos y 6 rebotes tras dejar Milwaukee después de 13 temporadas, dos MVP y el título de 2021.

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Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards 116 – 128 Victoria de Washington por 12 puntos.

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic 132 – 125 Atlanta se impuso como visitante.

Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat 131 – 106 Minnesota dominó con solvencia en Miami.

Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets 110 – 103 Triunfo de Charlotte a domicilio.

Chicago Bulls vs. Toronto Raptors 92 – 135 Toronto aplastó a Chicago por 43 puntos.

Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans 123 – 120 Ajustada victoria de Indiana fuera de casa.

Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies 103 – 123 Memphis defendió su localía por 20 puntos.

Dallas Mavericks vs. Houston Rockets 110 – 128 Houston se llevó el duelo tejano con solidez.

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors 127 – 105 Los Lakers pasaron por encima de los Warriors.

Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns 124 – 83 Paliza histórica de Portland en casa.

Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings 121 – 96 Victoria contundente de los Clippers.

Los dos mejores jugadores de la jornada del miércoles 21

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): Lideró la jornada de anotación con una actuación espectacular de 45 puntos y 10 rebotes, comandando la contundente victoria de los Timberwolves 131-106 frente al Miami Heat.

Paolo Banchero (Orlando Magic): Registró un sensacional doble-doble de 35 puntos, 10 asistencias y 83.3% de efectividad en tiros de campo, en el duelo de su equipo ante los Atlanta Hawks

Anthony Davis iguala a Jamison

Anthony Davis estrenó su etapa con los Washington Wizards con 34 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias en la victoria por 128-116 ante los Milwaukee Bucks.

Sus 34 puntos igualaron la mejor marca anotadora en un debut con Washington, establecida por Antawn Jamison en 2004. Davis convirtió 11 de sus 20 tiros de campo y 11 de sus 14 lanzamientos libres.

Sin AJ Dybantsa, primera elección absoluta en el último draft, Trae Young acompañó al pívot con 20 puntos y 13 asistencias.

Los Bucks tuvieron como máximos anotadores a Tyler Herro, con 24 puntos y 9 asistencias, y el mexicano Jaime Jaquez Jr., con 22 puntos y 7 rebotes.

Kawhi vuelve y Haliburton se emociona

Kawhi Leonard regresó a Toronto, donde conquistó el campeonato de 2019, con 23 puntos y 6 rebotes en la victoria de los Raptors por 135-92 ante los Chicago Bulls.

Leonard compartió el liderato anotador con Scottie Barnes e Immanuel Quickley, ambos con 23 puntos. RJ Barrett contribuyó con 20 en un triunfo por 43 puntos de diferencia que marcó el debut del brasileño Tiago Splitter como entrenador de Chicago.

Tyrese Haliburton volvió tras un año de baja por la lesión del tendón de Aquiles sufrida en las Finales de 2025 y firmó 23 puntos y 12 asistencias en la victoria de los Indiana Pacers por 123-120 en el campo de los New Orleans Pelicans.

El base se emocionó al finalizar el encuentro al pensar en su largo proceso de recuperación.

Kevin Durant lidera y De Larrea debuta con derrota

Sergio de Larrea debutó en la NBA en la derrota de los Dallas Mavericks por 128-110 en el campo de los Houston Rockets. El español jugó 6 minutos y 51 segundos, sin puntos, con 2 rebotes y 1 asistencia.

Kevin Durant y Jabari Smith Jr. lideraron a Houston con 30 puntos cada uno. Alperen Sengun añadió 23 puntos y 10 rebotes, Amen Thompson sumó 16 puntos y 10 rebotes y Fred VanVleet repartió 11 asistencias. Cooper Flagg anotó 32 puntos para Dallas.

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández también perdieron, en su caso en casa, por 110-103 ante los Charlotte Hornets.

Grayson Allen lideró a Charlotte con 21 puntos y 5 triples, Naz Reid sumó 20 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias y Dennis Schroder aportó 19 puntos.

Brooklyn no pudo aprovechar los 33 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias de Julius Randle.

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