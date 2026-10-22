La temporada regular de la NBA 2026-2027 comenzó el martes 20 de octubre. Los dominicanos afrontan una nueva campaña con trayectorias diferentes. Los dos principales: Al Horford busca prolongar su carrera en la liga y Karl-Anthony Towns continúa como una de las figuras de Nueva York.

A su vez, Yaxel Lendeborg y David Jones García intentan consolidar sus oportunidades en el baloncesto profesional estadounidense.

Horford encabeza la representación dominicana

La temporada regular 2026-2027 de la NBA comenzó el martes 20 de octubre con una cartelera que incluyó el partido entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks, en el que Karl-Anthony Towns registró 19 puntos y 12 rebotes.

La competición continuó el miércoles 21 con el estreno de Golden State frente a Los Angeles Lakers, que se impusieron por 127-105.

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La presencia dominicana en la liga reúne a jugadores con distintas experiencias y vínculos con el país. Al Horford, nacido en Puerto Plata, representa la trayectoria más extensa entre los cuatro incluidos en esta cobertura.

Towns, nacido en Estados Unidos, tiene ascendencia dominicana y ha representado al país en el baloncesto internacional. Lendeborg nació en Puerto Rico y tiene raíces dominicanas, mientras David Jones García nació en Santo Domingo.

Al Horford: Puerto Plata, 3 de junio de 1986

Al Horford nació el 3 de junio de 1986 en Puerto Plata, República Dominicana. El pívot de Golden State afronta una nueva temporada en la NBA después de una carrera que incluye cinco participaciones en el Juego de las Estrellas y un campeonato de liga con los Boston Celtics.

Su experiencia será un recurso para los Warriors, que comenzaron la campaña con una derrota ante los Lakers. La gestión de sus minutos será un aspecto relevante durante el calendario, dada su edad y la exigencia física de una temporada regular extensa.

Karl-Anthony Towns: Edison, Nueva Jersey, 15 de noviembre de 1995

Karl-Anthony Towns nació el 15 de noviembre de 1995 en Edison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El pívot de los New York Knicks tiene ascendencia dominicana por parte de su madre y ha representado a la República Dominicana en competiciones internacionales.

En el estreno de Nueva York frente a Philadelphia, Towns terminó con 19 puntos y 12 rebotes, aunque los Knicks perdieron por 106-100. Su producción individual no evitó la derrota, pero le permitió comenzar la temporada con un doble-doble.

El legado de Al Horford (Ganador Histórico)

Horford se consagra por su longevidad, IQ de baloncesto y éxito colectivo. Su carrera está marcada por la consistencia:

• Campeón de la NBA: Logró el anillo de campeonato con los Boston Celtics en 2024, siendo una pieza defensiva y de liderazgo fundamental.

• Cinco veces All-Star: Fue la cara de la representación dominicana en la élite de la liga durante más de una década.

• Impacto Histórico: En octubre de 2026, alcanzó la histórica cifra de 20 temporadas en la NBA, un hito de durabilidad física y mental que muy pocos atletas logran en la historia de cualquier deporte global.

El dominio de Karl-Anthony Towns (Élite Individual)

Towns supera a Horford si la evaluación se basa puramente en habilidades individuales y potencia ofensiva:

• Premios Individuales: Fue Novato del Año (2016), ha sido 4 veces All-Star y dos veces elegido en los Equipos Ideales de la NBA (All-NBA Third Team).

• Campeón reinante: Sumó su primer anillo de campeonato recientemente con los New York Knicks en la temporada 2025-26 como pieza estelar.

• Hito ofensivo: Es catalogado como uno de los mejores pívots tiradores de la historia de la liga, habiendo ganado el Concurso de Triples de la NBA en 2022.

Lendeborg y Jones García buscan consolidarse

Yaxel Lendeborg: San Juan, Puerto Rico, 30 de septiembre de 2002

Yaxel Lendeborg nació el 30 de septiembre de 2002 en San Juan, Puerto Rico. El alero fue seleccionado en el puesto número 11 del draft de 2026 por los Golden State Warriors.

En su debut de temporada ante los Lakers, Lendeborg quedó involucrado en un intercambio con Luka Dončić que terminó con una falta técnica. El episodio acompañó una noche difícil para Golden State, que perdió por 22 puntos.

La ficha de la NBA lo identifica como estadounidense. Por ello, su inclusión en la cobertura dominicana debe entenderse en función de sus raíces familiares y su vinculación con el baloncesto dominicano, sin confundir esos elementos con el lugar donde nació.

David Jones García: Santo Domingo, 24 de noviembre de 2001

David Jones García nació el 24 de noviembre de 2001 en Santo Domingo, República Dominicana. El escolta pertenece a los San Antonio Spurs y cuenta con un contrato de doble vía, modalidad que permite alternar entre la plantilla principal y el equipo afiliado de la G League, según las condiciones contractuales.

Su reto es ganar continuidad y aprovechar las oportunidades que tenga con San Antonio. La participación efectiva en los partidos dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de su evolución durante la temporada.

La temporada regular apenas comienza

La primera semana de competición permitirá observar cómo se distribuyen los minutos y las responsabilidades en las franquicias de los jugadores dominicanos.

Horford aporta experiencia; Towns llega con la responsabilidad de contribuir a las aspiraciones de los Knicks, y Lendeborg y Jones García afrontan el desafío de afianzarse en sus respectivas organizaciones.

La temporada es larga y los primeros resultados no determinan por sí solos el rumbo de los equipos. Para los jugadores dominicanos, el seguimiento deberá centrarse en su participación real, su rendimiento estadístico y la evolución de sus funciones a medida que avance la campaña.

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