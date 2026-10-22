El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra LeBron James por lo que consideró un comportamiento irrespetuoso de la superestrella de la NBA durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense publicó un video de la leyenda del baloncesto LeBron James nacido en Akron (Ohio, EEUU), el 30 de diciembre de 1984, realizando aparentes movimientos de calentamiento, mientras estaba alineado con sus compañeros de los Philadelphia 76ers.

"Mientras escucha nuestro Himno Nacional, ¡LeBron James le falta el respeto a nuestro país! Lo dije desde el principio: no sirve, es una TOTAL DESGRACIA", escribió Trump en su red social Truth Social.

"¡LeBron James debería disculparse con todos esos Grandes Guerreros y Héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que representa nuestro país!", agregó.

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El video utilizado por Trump llevaba un subtítulo interno que decía: "LeBron trabajando su swing de golf antes del partido". Mostraba al jugador realizando movimientos de swing lateral y lanzamientos de baloncesto.

No es claro cuándo se filmó el video y no hubo reacción inmediata de James, de 41 años, que inició su temporada número 24 en la NBA con su cuarto equipo, los 76ers.

En el pasado, Trump ha criticado a deportistas -en particular a deportistas negros- por el comportamiento que muestran durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos.

Durante su primer mandato, el republicano señaló al astro de la NFL Colin Kaepernick por su decisión de arrodillarse para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

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