Con un recital de 36 puntos, Jayson Tatum comandó el triunfo del viernes de los Boston Celtics por 107-103 sobre los New York Knick, que han arrancado la defensa del título de la NBA con dos derrotas al hilo.

NBA: resultados del viernes 23 de octubre de 2026

1. Atlanta Hawks 128 – 81 Charlotte Hornets

2. Boston Celtics 107 – 103 New York Knicks

3. Dallas Mavericks 121 – 105 Indiana Pacers

4. Toronto Raptors 112 – 102 Washington Wizards

5. Minnesota Timberwolves 115 – 93 Orlando Magic

6. Detroit Pistons 128 – 111 Miami Heat

7. Chicago Bulls 132 – 125 Milwaukee Bucks

8. Utah Jazz 120 – 119 New Orleans Pelicans

9. Houston Rockets 114 – 110 San Antonio Spurs

10. Portland Trail Blazers 128 – 120 Sacramento Kings

11. Memphis Grizzlies 111 – 108 Golden State Warriors

12. Los Angeles Lakers 125 – 117 LA Clippers

NBA: Tablas de posiciones

La temporada regular 2026-2027 está en sus primeros días. Las tablas siguientes reflejan los resultados disputados hasta el viernes 23 de octubre, antes de los partidos programados para el sábado 24.

Abreviaturas: JJ, juegos jugados; G, ganados; P, perdidos; %G, porcentaje de victorias; DIF., juegos detrás del líder de conferencia.

Conferencia Este

Clasificación del Este Pos. Equipo G-P %G DIF. 1 Atlanta Hawks 2-0 1.000 — 2 Detroit Pistons 2-0 1.000 — 3 Philadelphia 76ers 2-0 1.000 — 4 Toronto Raptors 2-0 1.000 — 5 Washington Wizards 1-1 .500 1 6 Boston Celtics 1-1 .500 1 7 Chicago Bulls 1-1 .500 1 8 Charlotte Hornets 1-1 .500 1 9 Indiana Pacers 1-1 .500 1 10 Brooklyn Nets 0-1 .000 1,5 11 Cleveland Cavaliers 0-1 .000 1,5 12 Orlando Magic 0-2 .000 2 13 Miami Heat 0-2 .000 2 14 New York Knicks 0-2 .000 2 15 Milwaukee Bucks 0-2 .000 2

Conferencia Oeste

Pos. Equipo G-P %G DIF. 1 Los Angeles Lakers 2-0 1.000 — 2 Oklahoma City Thunder 2-0 1.000 — 3 Houston Rockets 2-0 1.000 — 4 Portland Trail Blazers 2-0 1.000 — 5 Memphis Grizzlies 2-0 1.000 — 6 Minnesota Timberwolves 2-0 1.000 — 7 LA Clippers 1-1 .500 1 8 Utah Jazz 1-1 .500 1 9 Dallas Mavericks 1-1 .500 1 10 Denver Nuggets 0-1 .000 1,5 11 Phoenix Suns 0-1 .000 1,5 12 New Orleans Pelicans 0-2 .000 2 13 San Antonio Spurs 0-2 .000 2 14 Golden State Warriors 0-2 .000 2 15 Sacramento Kings 0-2 .000 2

Claves de la clasificación

Este: Atlanta, Detroit, Filadelfia y Toronto aparecen invictos, con dos victorias. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Oeste: Lakers, Oklahoma City, Houston, Portland, Memphis y Minnesota figuran con marca de 2-0.

Formato de los playoffs: los seis primeros de cada conferencia acceden directamente a la primera ronda; los equipos ubicados del séptimo al décimo puesto disputan el torneo play-in.

A continuación las escenas más destacadas en la jornada del viernes de la liga de básquetbol norteamericana:

Celtics estrenan casillero

Tras un gris debut en la derrota inaugural ante Detroit, Jayson Tatum asumió el viernes los galones de los Celtics frente a su público en el TD Garden.

El alero, que se perdió gran parte de la pasada temporada por una rotura del tendón de Aquiles, firmó una magnífica cuenta de 36 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 3 robos.

Nueve de los puntos de Tatum llegaron en el último cuarto, cuando los Knicks se acercaron a sólo un punto después de arrancar el parcial con una desventaja de 12.

"Fue un partido muy bien equilibrado de JT en ambos lados de la cancha, y se pudo ver un poco de su grandeza", dijo el entrenador de Boston, Joe Mazzulla, sobre la actuación de su estrella.

Apoyando a Tatum estuvo el alero Paul George, relevo del traspasado Jaylen Brown, y el pívot Neemias Queta, ambos con 15 puntos.

Los Knicks estuvieron liderados por los 22 puntos de Karl-Anthony Towns, mientras que el capitán Jalen Brunson sumó 19.

Los neoyorquinos sufrieron dos derrotas en el arranque de una temporada en la que quieren ser el primer equipo desde 2018 en ganar el título dos años seguidos.

Antetokounmpo no gana en Miami

Los Knicks no son el único equipo en arrancar con un inesperado registro 0-2. El Miami Heat también arrastra ese balance en un deslucido inicio de la era de Giannis Antetokounmpo, el gran fichaje del año en la NBA.

Los 36 puntos y 12 rebotes del astro griego no impidieron una segunda y rotunda derrota de Miami en casa ante los Detroit Pistons por 128-111.

Los visitantes ni siquiera necesitaron de una gran noche de su líder, Cade Cunningham, que se quedó en 16 puntos y 8 asistencias y cometió 7 pérdidas de balón.

El ala-pívot John Collins, refuerzo este año de Detroit, asumió la responsabilidad en ataque con 23 puntos tras la salida por lesión del pívot All-Star Jalen Duren tras solo 10 minutos de juego.

Los Hawks se comen a los Hornets

Los Atlanta Hawks le asestaron una paliza 128-81 a domicilio a los Charlotte Hornets con la que entraron en los libros de historia de la franquicia.

Los Hawks nunca habían ganado antes con 47 puntos de ventaja. Su ventaja más abultada había sido los 46 puntos que le sacaron a los Sacramento Kings en otra masacre 126-80 en noviembre de 2017.

Frente a su público, los Hornets se vieron abrumados por la asfixiante defensa de Atlanta, que provocó 25 pérdidas de balón.

Tan solo el escolta Dyson Daniels, uno de los marcadores más temidos de la liga, acumuló hasta 7 robos, además de anotar 11 puntos y capturar 9 rebotes.

El ala-pívot Jalen Johnson fue el máximo anotador de la noche con 19 puntos para que Atlanta siga invicto en sus dos partidos de este inicio de temporada.

Los Hornets, en cambio, sufrieron su primera derrota de esta campaña, en la que se desprendieron de su figura LaMelo Ball y otras piezas clave como el alero Miles Bridges.

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