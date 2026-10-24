Los Leones del Escogido derrotaron este viernes 9-5 a las Águilas Cibaeñas, gracias a una ofensiva encabezada por Jonathan Guzmán, quien conectó un cuadrangular de tres carreras para devolverle la ventaja al conjunto escarlata, durante un encuentro celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Con la victoria, los actuales bicampeones nacionales mejoraron su récord a 2-4, mientras que las Águilas Cibaeñas quedaron con marca de 1-4, descendiendo al último lugar de la tabla de posiciones de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto escarlata terminó el partido con nueve carreras, 11 imparables y un error, mientras que las Águilas registraron cinco anotaciones, cinco hits y cuatro errores defensivos.

Águilas remontaron, pero Escogido respondió con jonrón de Guzmán

Los Leones del Escogido comenzaron el encuentro con una ofensiva de tres carreras en la primera entrada, tomando rápidamente el control del marcador.

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Sin embargo, las Águilas Cibaeñas reaccionaron con una anotación en el tercer episodio y otras tres en el cuarto, gracias a un cuadrangular de Christopher Morel con dos corredores en circulación.

El batazo de Morel, conectado ante el abridor escarlata Lael Lockhart, permitió al conjunto cibaeño tomar momentáneamente la ventaja 4-3.

No obstante, la respuesta del Escogido llegó inmediatamente en la parte baja del cuarto episodio, cuando Jonathan Guzmán conectó un jonrón de tres carreras frente al lanzador Jorge Tavárez, devolviendo la ventaja a los Leones 6-4.

El cuadrangular de Guzmán resultó determinante para cambiar el rumbo del encuentro y encaminar a los escarlatas hacia su segunda victoria.

En el quinto episodio, el Escogido agregó tres carreras adicionales, ampliando su ventaja a 9-4.

Las Águilas consiguieron su quinta anotación en la novena entrada, pero no lograron completar otra remontada.

Juan Mercedes gana y Jorge Tavárez pierde

El lanzador ganador fue Juan Mercedes (1-0), quien trabajó una entrada perfecta, retirando a los tres bateadores que enfrentó.

La derrota recayó sobre Jorge Tavárez (0-1), quien lanzó tres entradas, permitió cuatro imparables y tres carreras limpias, concedió una base por bolas, ponchó a tres bateadores y permitió un cuadrangular.

Por su parte, el abridor de los Leones, Lael Lockhart, trabajó 3.1 entradas, durante las cuales permitió tres imparables, cuatro carreras, tres de ellas limpias, concedió dos boletos y registró dos ponches.

Jugadores más destacados del encuentro

Por las Águilas Cibaeñas, Christopher Morel bateó de 4-1, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres remolcadas.

Jorge Bonifacio terminó de 2-2, con un triple y una carrera anotada; Aderlin Rodríguez conectó un imparable en cuatro turnos y anotó una carrera, mientras que Willy Vásquez bateó de 4-1, con un doble y una carrera impulsada.

Por los Leones del Escogido, Jonathan Guzmán encabezó la ofensiva al batear de 4-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres impulsadas.

También destacó Marco Hernández, quien terminó de 4-3, con un doble, una carrera anotada y dos remolcadas.

Andy Ibáñez conectó dos imparables en cuatro turnos, mientras que Vidal Bruján bateó de 5-1, con un doble y una anotada.

Asimismo, Erick González, José Marmolejos y Sócrates Brito conectaron un imparable cada uno. Brito también aportó una carrera remolcada.

Así queda la tabla de posiciones de LIDOM

Tras los partidos celebrados este viernes, los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey comparten el liderato de la temporada 2026-2027, ambos con récord de 4-2.

Las Estrellas Orientales ocupan el tercer lugar con marca de 3-2, seguidas por los Toros del Este (3-3).

En las últimas posiciones se encuentran los Leones del Escogido (2-4), quienes ascendieron al quinto puesto con su victoria, mientras que las Águilas Cibaeñas (1-4) quedaron en el fondo de la clasificación.

Próximos partidos de LIDOM: sábado 24 de octubre

La jornada de este sábado 24 de octubre tendrá tres encuentros correspondientes a la serie regular del béisbol invernal dominicano.

Los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Posteriormente, los Tigres del Licey se enfrentarán a las Águilas Cibaeñas a las 6:00 de la tarde, en el Estadio Cibao, de Santiago, donde el conjunto amarillo buscará recuperarse de su derrota ante el Escogido.

Finalmente, los Gigantes del Cibao visitarán a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más