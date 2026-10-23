Impulsados por sus figuras venezolanas, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este viernes 3×2 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol.

La joven perla venezolana Jackson Chourio y su compatriota William Contreras se combinaron para remolcar dos carreras y pegar cuatro hits en el triunfal regreso de Milwaukee a una Serie Mundial tras 44 años de ausencia.

Los locales sobrevivieron el asedio de Tampa en una última entrada de locura y tomaron el mando de este Clásico de Otoño en el que ambos equipos pugnan por el primer título de su historia.

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El segundo episodio de la final, al mejor de siete partidos, se disputará el sábado también en Milwaukee.

Los locales dominaron desde la entrada inicial, en la que anotaron dos carreras, pero Tampa tuvo a su mano darle la vuelta cuando llenó las bases en el último inning.

La confusión se apropió del American Family Field cuando Milwaukee hizo una doble matanza que parecía dar por terminado el partido.

Kevin Cash, mánager de los Rays, salió rápidamente de la caseta para pedir la revisión de la jugada, que fue anulada al detectarse que el pie de Cooper Pratt, campocorto de Milwaukee, estaba fuera de la segunda base por centímetros.

La decisión derivó en una carrera para Tampa con la que se acercaba 3×2 todavía con casa llena.

El cerrador de Milwaukee, Trevor Megill, apagó el fuego al ponchar a Jonny DeLuca y sentenciar el triunfo de los locales.

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