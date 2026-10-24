Así terminaron los partidos de este viernes: empate en el primer lugar y Águilas bajan al sótano

La jornada de este viernes 23 de octubre de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) dejó un empate en el primer lugar de la clasificación y a las Águilas Cibaeñas en el sótano, luego de las victorias de las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido en la continuación de la temporada 2026-2027.

Las Estrellas Orientales derrotaron 8-3 a los Tigres del Licey en el Estadio Tetelo Vargas, mientras que los Leones del Escogido se impusieron 9-5 sobre las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con estos resultados, los Tigres del Licey (4-2) y los Gigantes del Cibao (4-2) quedaron empatados en el primer lugar de la clasificación, ambos con un porcentaje de victorias de .667.

Por su parte, las Estrellas Orientales (3-2) se colocaron a medio juego de la primera posición, mientras que los Leones del Escogido (2-4) consiguieron salir del último lugar, posición que ahora ocupan las Águilas Cibaeñas (1-4).

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Estrellas derrotan 8-3 al Licey y frenan su racha ganadora

Las Estrellas Orientales aprovecharon una ofensiva de 12 imparables para derrotar 8-3 a los Tigres del Licey, en un encuentro celebrado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

El conjunto oriental estuvo encabezado por Raimel Tapia, César Prieto y Leo Bernal, quienes impulsaron dos carreras cada uno, combinándose para producir seis de las ocho anotaciones del equipo.

Aunque el Licey tomó ventaja 1-0 en la primera entrada, gracias a una carrera anotada por Gustavo Núñez, las Estrellas respondieron inmediatamente con un ataque de cinco anotaciones en la parte baja del mismo episodio.

Durante esa ofensiva, Josh Lester y Marco Luciano conectaron sencillos remolcadores, Leo Bernal produjo una carrera mediante un elevado de sacrificio y César Prieto disparó un triple que impulsó otras dos.

Las Estrellas agregaron una carrera en el tercer episodio, mientras que los Tigres descontaron con dos en el cuarto para acercarse 6-3.

Sin embargo, Raimel Tapia conectó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada, ampliando la ventaja de los orientales y estableciendo el marcador definitivo 8-3.

El lanzador ganador fue Hancel Rincón (1-0), mientras que Adonis Medina (1-1) cargó con la derrota, después de permitir seis carreras, cinco de ellas limpias, y nueve imparables en cuatro episodios.

Con esta victoria, las Estrellas (3-2) cortaron una racha de dos derrotas consecutivas y terminaron con la cadena de tres triunfos seguidos del Licey.

Escogido vence 9-5 a las Águilas con jonrón de Jonathan Guzmán

En el segundo partido de la jornada, los Leones del Escogido consiguieron su segunda victoria de la temporada al derrotar 9-5 a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los escarlatas comenzaron tomando ventaja de 3-0 en la primera entrada, pero las Águilas reaccionaron con una carrera en el tercer episodio y otras tres en el cuarto.

La remontada del conjunto cibaeño estuvo encabezada por Christopher Morel, quien conectó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para colocar momentáneamente el marcador 4-3.

Sin embargo, los Leones respondieron en la parte baja de esa misma entrada con un jonrón de tres carreras de Jonathan Guzmán, frente al lanzador Jorge Tavárez, recuperando la ventaja 6-4.

Los escarlatas ampliaron la diferencia con tres anotaciones adicionales en el quinto episodio, mientras que las Águilas consiguieron su última carrera en el noveno.

Jonathan Guzmán terminó de 4-2, con un cuadrangular y tres carreras impulsadas, mientras que Marco Hernández bateó de 4-3, con un doble y dos remolcadas.

El lanzador ganador fue Juan Mercedes (1-0), mientras que Jorge Tavárez (0-1) sufrió la derrota.

Con este resultado, los Leones del Escogido (2-4) ascendieron al quinto lugar, dejando a las Águilas Cibaeñas (1-4) en el fondo de la clasificación.

Así queda la tabla de posiciones de LIDOM

Después de los dos partidos disputados este viernes, los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao comparten el primer lugar de la serie regular, mientras que las Estrellas Orientales se mantienen cerca de los primeros puestos.

La clasificación refleja una lucha cerrada en los primeros lugares, con los Tigres, Gigantes y Estrellas separados por apenas medio juego.

Mientras tanto, los Toros del Este se mantienen en la cuarta posición, con marca de 3-3, seguidos por los Leones y las Águilas.

Próximos partidos de LIDOM: sábado 24 de octubre

La jornada de este sábado 24 de octubre tendrá tres encuentros, incluyendo el primer enfrentamiento de la temporada entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

Los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Posteriormente, los Tigres del Licey viajarán a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a las 6:00 de la tarde, en el Estadio Cibao. El conjunto azul buscará recuperar el primer lugar en solitario, mientras que las Águilas intentarán salir del último puesto.

Finalmente, los Gigantes del Cibao visitarán a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, en un enfrentamiento entre dos de los equipos que ocupan las primeras posiciones del campeonato.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más