Así va la pelota dominicana: Toros y Águilas se enfrentan hoy en partido reasignado tras una jornada de emocionantes resultados

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tendrá este jueves 12 de noviembre un solo partido, cuando los Toros del Este visiten a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, en Santiago, a partir de las 7:30 de la noche.

El encuentro corresponde al partido reasignado del martes 10 de noviembre, que fue suspendido debido a las lluvias. Ambos conjuntos llegan después de conseguir victorias en la jornada del miércoles y buscarán mejorar sus posiciones en la tabla del campeonato 2026-2027.

Los Toros del Este, que ocupan el quinto lugar con ocho victorias y 12 derrotas, intentarán conseguir su noveno triunfo, mientras que las Águilas Cibaeñas, ubicadas en la última posición con 7-12, buscarán acercarse a sus rivales.

El enfrentamiento adquiere importancia porque ambos equipos están separados por apenas medio juego en la clasificación.

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La jornada anterior dejó tres resultados importantes: los Toros derrotaron 6-5 a los Leones del Escogido, las Águilas vencieron 3-2 a los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales superaron 8-6 a los Gigantes del Cibao.

Así quedaron los partidos de ayer en LIDOM

Águilas Cibaeñas 3-2 Tigres del Licey

Las Águilas Cibaeñas consiguieron una importante victoria 3-2 sobre los Tigres del Licey, gracias a un cuadrangular de Juan Carlos Escarra en la séptima entrada, que rompió el empate y definió el encuentro celebrado en el Estadio Cibao, de Santiago.

El conjunto cibaeño comenzó atacando desde el primer episodio, cuando fabricó dos carreras. Luis Liberato conectó un sencillo al jardín izquierdo, mientras que Jasson Domínguez disparó un doble al jardín derecho.

En esa misma entrada, Juan Carlos Escarra contribuyó con un sencillo productor.

Los Tigres comenzaron a descontar en el quinto episodio y lograron igualar las acciones 2-2 en la sexta entrada, cuando Sergio Alcántara conectó un sencillo que permitió anotar a Gustavo Núñez.

Sin embargo, en el cierre de la séptima entrada, Escarra disparó su primer jonrón de la temporada, un batazo solitario entre los jardines derecho y central que puso nuevamente delante a las Águilas 3-2.

La victoria correspondió a Leandro López (1-0), mientras que Humberto Mejía (0-1) cargó con la derrota. Jonathan Aro se acreditó su segundo salvamento.

Las Águilas finalizaron con tres carreras, cinco imparables y ningún error, mientras que el Licey registró dos anotaciones, tres hits y ningún error.

Con este resultado, los amarillos mejoraron su marca a 7-12, mientras que los azules quedaron con 13-8.

Toros del Este 6-5 Leones del Escogido

Los Toros del Este derrotaron 6-5 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un encuentro que se decidió en la novena entrada.

La figura ofensiva fue Félix Reyes, quien conectó tres imparables en cinco turnos, incluido un doble, y remolcó cuatro carreras, dos de ellas en el último episodio.

Los Toros tomaron ventaja desde la primera entrada, cuando anotaron tres carreras. En ese episodio, Reyes disparó un doble al jardín central que llevó al plato a Gilberto Celestino y Juan Brito.

El conjunto rojo respondió con una anotación en el cierre del primero y otras dos en el segundo, para igualar las acciones 3-3.

Los Toros recuperaron la ventaja en el sexto episodio, pero los Leones volvieron a empatar el partido 4-4 en la séptima entrada, gracias a un doble de José Marmolejos que permitió anotar a Jonathan Guzmán.

La jugada decisiva llegó en la novena entrada, cuando Félix Reyes conectó un sencillo al jardín central que impulsó a Ismael Alcántara y Bryan de la Cruz, colocando el marcador 6-4.

El Escogido intentó reaccionar en su última oportunidad ofensiva, cuando Orlando Calixte conectó un triple al jardín central. Los Leones consiguieron anotar una carrera, pero no pudieron completar la remontada.

Yaramil Hiraldo obtuvo la victoria, Kelly Austin sufrió la derrota y Joe Record consiguió el salvamento.

Los Toros terminaron el encuentro con seis carreras, 12 imparables y dos errores, mientras que el Escogido registró cinco anotaciones, seis hits y tres errores.

Con el triunfo, los Toros mejoraron su registro a 8-12, mientras que los Leones quedaron con 14-7.

Estrellas Orientales 8-6 Gigantes del Cibao

Las Estrellas Orientales superaron 8-6 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, en un partido caracterizado por los constantes cambios en el marcador.

Aaron Schunk encabezó la ofensiva del conjunto oriental con tres imparables y tres carreras impulsadas, mientras que Óscar González conectó el batazo que permitió tomar la ventaja definitiva.

Los Gigantes comenzaron anotando dos carreras en la primera entrada, pero las Estrellas respondieron con otras dos para igualar el encuentro.

En el segundo episodio, ambos equipos volvieron a producir carreras y, al concluir esa entrada, el conjunto oriental dominaba 4-3.

Sin embargo, en la tercera entrada, Agustín Ramírez conectó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Nomar Mazara y Marcell Ozuna.

El cuadrangular, su tercero de la temporada, puso a los Gigantes delante 6-4.

Las Estrellas respondieron en el cierre de ese mismo episodio, cuando Aaron Schunk disparó un doble al jardín izquierdo que impulsó a Josh Lester y Óscar González, empatando nuevamente el partido 6-6.

La diferencia definitiva llegó en la quinta entrada.

Óscar González conectó un doble al jardín derecho que permitió anotar a Edgar Quero, mientras que Schunk agregó un sencillo productor que llevó al plato a Josh Lester, colocando el marcador 8-6.

La victoria correspondió a Gregory Santos (2-0), mientras que Luis Velásquez (0-1) sufrió la derrota. Luis García consiguió su tercer salvamento de la temporada.

Las Estrellas finalizaron con ocho carreras, 12 imparables y un error, mientras que los Gigantes registraron seis anotaciones, ocho hits y tres errores.

Con el triunfo, el conjunto de San Pedro de Macorís mejoró su marca a 9-11, mientras que los Gigantes quedaron con 10-11.

Así está la tabla de posiciones de LIDOM

Después de los resultados del miércoles, los Leones del Escogido conservan el primer lugar de la tabla, con 14 victorias y siete derrotas, para un porcentaje de .667.

Los Tigres del Licey permanecen en la segunda posición, con 13 triunfos y ocho derrotas, a un juego de los Leones.

Los Gigantes del Cibao ocupan el tercer lugar, con registro de 10-11, seguidos por las Estrellas Orientales, que acumulan 9-11.

En las últimas dos posiciones se encuentran los Toros del Este (8-12) y las Águilas Cibaeñas (7-12).

La clasificación, actualizada tras los partidos del 11 de noviembre, queda de la siguiente manera:

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. PCT: porcentaje de victorias. DIF: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

La tabla refleja una ventaja de un juego entre el primer y segundo puesto, mientras que los Gigantes y las Estrellas están separados por medio encuentro.

En la parte baja, Toros y Águilas también tienen medio juego de diferencia, por lo que el resultado de este jueves será importante para ambos equipos.

Partido de hoy, jueves 12 de noviembre

La jornada de este jueves contempla un único partido, correspondiente al encuentro reasignado entre los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas.

El encuentro, originalmente previsto para el martes, fue pospuesto por las condiciones del tiempo y se disputará este jueves como el único compromiso del calendario.

Ambos equipos llegan con victorias en sus respectivos compromisos del miércoles, por lo que buscarán mantener ese impulso.

Para los Toros del Este, un triunfo significaría acercarse a las Estrellas Orientales, que ocupan el cuarto lugar. En cambio, las Águilas Cibaeñas tienen la oportunidad de alcanzar a los Toros en cantidad de victorias y reducir la diferencia en la clasificación.

Con los otros cuatro equipos fuera de acción, el enfrentamiento de Santiago será el único que podría modificar la tabla de posiciones durante la jornada de este jueves.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más