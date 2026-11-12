El baloncesto dominicano está de luto tras el fallecimiento del entrenador Melvyn López, uno de los dirigentes más exitosos en la historia de este deporte en el país, quien murió la noche del miércoles 11 de noviembre, a los 52 años.

López permaneció ingresado durante varios días en un centro de salud debido a complicaciones médicas que lo obligaron a apartarse de sus responsabilidades como entrenador durante la etapa final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y destacó la amistad que lo unía al veterano dirigente, así como su entrega al baloncesto dominicano.

Conocido como «El Señor de los Anillos», López desarrolló una carrera de más de tres décadas, en la que acumuló más de 30 campeonatos en diferentes competiciones nacionales y dejó una huella importante en varias generaciones de jugadores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una trayectoria ligada al Mauricio Báez

Una de las etapas más destacadas de su carrera estuvo vinculada al club Mauricio Báez, de Villa Juana, institución en la que comenzó a trabajar en 1994 como entrenador de las categorías menores.

Con el conjunto mauriciano conquistó siete campeonatos del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, correspondientes a las temporadas de 1999, 2000, 2016, 2021, 2023, 2024 y 2025.

A esos títulos sumó una corona con San Lázaro en 2008, para completar ocho campeonatos y convertirse en el entrenador más ganador en la historia del torneo capitalino.

Su última conquista con el Mauricio Báez llegó en 2025, cuando el equipo derrotó a San Carlos y obtuvo su tercer campeonato consecutivo.

Éxitos en Santiago y la Liga Nacional de Baloncesto

La trayectoria de López también estuvo marcada por sus resultados en el baloncesto superior de Santiago, donde conquistó siete campeonatos.

Cinco de esas coronas las consiguió con Sameji, incluyendo cuatro consecutivas entre 2004 y 2007. También ganó con el Club Domingo Paulino (CDP), en 2012, y el Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en 2015.

En 2026 volvió a conquistar el campeonato con Sameji, consolidándose como el dirigente más ganador en la historia del torneo superior santiaguero.

En el baloncesto profesional dominicano también dejó su marca al conducir a los Metros de Santiago a los títulos de la antigua Liga Dominicana de Baloncesto en 2006 y 2007.

En 2025 regresó a la dirección del conjunto santiagués y recibió el reconocimiento como Dirigente del Año de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), distinción que también había obtenido en 2008.

Su paso por la selección nacional

López también tuvo una destacada participación en el programa de selecciones nacionales de República Dominicana, tanto en categorías formativas como en el equipo masculino de mayores.

En 2016 fue designado entrenador de la selección absoluta, con la que conquistó la medalla de bronce en el Centrobasket celebrado en Panamá.

También formó parte del proceso que llevó al conjunto dominicano a clasificarse para el Mundial de Baloncesto de China 2019, en cuyo torneo integró el cuerpo técnico encabezado por el argentino Néstor «Che» García.

En 2021 dirigió al equipo dominicano durante el torneo preolímpico de Belgrado, Serbia, en el que alcanzó las semifinales.

Su trayectoria también incluyó participaciones en competiciones internacionales de categorías menores y en el equipo femenino nacional.

Con su fallecimiento, el baloncesto dominicano pierde a uno de sus entrenadores más laureados, cuya carrera quedó marcada por los campeonatos, su trabajo en la formación de jugadores y su prolongada vinculación con las principales instituciones de esta disciplina en el país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más