La jornada del miércoles 11 de noviembre dejó diez encuentros en la NBA, con victorias de Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Denver Nuggets, Orlando Magic, Indiana Pacers, Houston Rockets y Portland Trail Blazers.

Wembanyama fue el mejor jugador de la jornada. Nikola Jokic, con 27 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, y James Harden, con 32 puntos, también tuvieron actuaciones sobresalientes

Los Lakers derrotaron 123-112 a los Milwaukee Bucks, con 32 puntos de Luka Doncic, mientras San Antonio superó 124-119 a Chicago y consiguió su décima victoria consecutiva.

También sobresalieron el triunfo de Cleveland sobre New York por 115-107, impulsado por los 32 puntos de James Harden, y la victoria de Houston ante Golden State por 115-108, que puso fin a la racha de ocho triunfos de los Warriors.

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Los Trail Blazers, por su parte, volvieron a derrotar al Oklahoma City Thunder, esta vez por 118-108, después de haberlo vencido 123-103 el martes.

Resultados de la NBA del miércoles 11 de noviembre de 2026

Partido Resultado Washington Wizards – Indiana Pacers 101-114 Boston Celtics – Toronto Raptors 98-93 Cleveland Cavaliers – New York Knicks 115-107 Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 145-111 San Antonio Spurs – Chicago Bulls 124-119 Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 123-112 Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 123-118 Orlando Magic – Utah Jazz 123-108 Golden State Warriors – Houston Rockets 108-115 Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers . 108-118

Lakers amplían su racha ganadora ante Milwaukee

Los Angeles Lakers derrotaron 123-112 a los Milwaukee Bucks, con Luka Doncic como principal figura ofensiva, gracias a sus 32 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Sandro Mamukelashvili agregó 23 tantos y Austin Reaves consiguió 18 antes de abandonar el encuentro por una lesión en el talón izquierdo.

Por Milwaukee, Tyler Herro anotó 27 puntos y siete asistencias, mientras Jaime Jaquez Jr. aportó 25 puntos y cinco rebotes.

Los Bucks sufrieron su octava derrota consecutiva y quedaron con balance de una victoria y 11 derrotas. Los Lakers, por su parte, alcanzaron siete triunfos consecutivos y llegaron a 11 victorias en la temporada.

San Antonio consigue su décima victoria consecutiva

Los San Antonio Spurs vencieron 124-119 a los Chicago Bulls después de remontar una desventaja de 22 puntos.

Victor Wembanyama encabezó a los ganadores con 32 puntos, nueve rebotes y cinco bloqueos, mientras Dylan Harper aportó 18 tantos y diez asistencias.

De’Aaron Fox agregó 17 puntos y nueve asistencias. Por Chicago, Jalen Smith consiguió 23 puntos, igualando su mejor marca personal.

La victoria permitió a San Antonio extender a diez su cadena de triunfos consecutivos. Chicago, en cambio, acumuló ocho derrotas seguidas.

Cleveland derrota a los Knicks con 32 puntos de Harden

Los Cleveland Cavaliers superaron 115-107 a los New York Knicks en el Madison Square Garden.

James Harden fue el máximo anotador del encuentro con 32 puntos, su mejor registro de la temporada, mientras Donovan Mitchell agregó 23 tantos, siete rebotes y seis asistencias.

Por New York, Jalen Brunson consiguió 27 puntos y Karl-Anthony Towns terminó con 21 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias.

La derrota puso fin a una cadena de cuatro victorias consecutivas de los Knicks.

Houston termina con la racha de ocho victorias de Golden State

Los Houston Rockets derrotaron 115-108 a los Golden State Warriors y pusieron fin a una cadena de ocho triunfos consecutivos del conjunto californiano.

Alperen Sengun consiguió 19 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, mientras Kevin Durant aportó 20 tantos y Amen Thompson terminó con 19.

El encuentro estuvo marcado por la salida de Stephen Curry durante el primer cuarto, después de presentar molestias en el abdomen del lado derecho. El jugador anotó tres puntos en aproximadamente seis minutos y no regresó a la cancha. El entrenador Steve Kerr informó después del partido que Curry se había sometido a una resonancia magnética, cuyos resultados todavía no se conocían.

Por Golden State, el novato Yaxel Lendeborg encabezó la ofensiva con 25 puntos y diez rebotes. Brandin Podziemski agregó 22 tantos.

El dominicano Al Horford registró dos puntos, un rebote y cuatro asistencias en 20 minutos de participación.

Portland vuelve a imponerse al campeón Oklahoma City

Los Portland Trail Blazers derrotaron 118-108 al Oklahoma City Thunder y consiguieron su segundo triunfo consecutivo frente al equipo que conquistó el campeonato de la NBA en la temporada anterior.

Deni Avdija encabezó a Portland con 28 puntos, seis asistencias y cuatro robos. Jrue Holiday y Sidy Cissoko aportaron 19 tantos cada uno.

Por Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander consiguió 31 puntos, mientras Isaiah Hartenstein terminó con 20 tantos y 11 rebotes.

Portland había derrotado 123-103 a Oklahoma City el martes 10 de noviembre. Los dos resultados consecutivos representaron un importante revés para el conjunto campeón, que había dominado los enfrentamientos anteriores entre ambos equipos.

Brooklyn, Boston, Denver y Orlando también ganan

Los Brooklyn Nets protagonizaron una de las victorias más amplias de la noche al superar 145-111 a los New Orleans Pelicans. Michael Porter Jr. y Egor Demin encabezaron a Brooklyn con 22 puntos cada uno. Por New Orleans, Zion Williamson consiguió 29 tantos.

Los Boston Celtics derrotaron 98-93 a los Toronto Raptors después de remontar una desventaja de 22 puntos. Jayson Tatum lideró a Boston con 24 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, mientras Derrick White aportó 19 tantos.

Los Denver Nuggets vencieron 123-118 a los Memphis Grizzlies, con 30 puntos y ocho asistencias de Jamal Murray. Nikola Jokic agregó 27 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.

En otro encuentro, los Orlando Magic superaron 123-108 a los Utah Jazz. Franz Wagner consiguió 38 puntos, igualando su mejor marca personal, mientras Desmond Bane aportó 25 tantos. Utah sufrió su décima derrota consecutiva.

Los Indiana Pacers también consiguieron una victoria al imponerse 114-101 a los Washington Wizards. Pascal Siakam lideró a Indiana con 28 puntos y ocho rebotes.

Partidos de la NBA de este jueves 12 de noviembre de 2026

La cartelera de este jueves contempla cuatro encuentros de la temporada regular, con partidos en Washington, Filadelfia, Minnesota y Phoenix.

Estos son los enfrentamientos y sus horarios en la República Dominicana:

Partido Hora (RD) Detroit Pistons vs. Washington Wizards 8:00 p. m. Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers 8:00 p. m. Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves . 9:00 p. m. Charlotte Hornets vs. Phoenix Suns 10:00 p. m.

Entre los encuentros de la jornada sobresale el enfrentamiento entre Dallas y Minnesota, mientras Philadelphia recibirá a Toronto y Phoenix jugará en casa frente a Charlotte.

Los horarios están expresados en hora de la República Dominicana, una hora por delante del horario del Este de Estados Unidos.

Towns y Horford, protagonistas dominicanos en la NBA

Los dominicanos Karl-Anthony Towns y Al Horford tuvieron participación en la jornada del miércoles.

Towns terminó con 21 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias en la derrota de los New York Knicks por 115-107 ante Cleveland. El pívot consiguió su undécimo doble-doble en igual número de partidos disputados esta temporada.

Horford, por su parte, anotó dos puntos, capturó un rebote y repartió cuatro asistencias en la derrota de Golden State frente a Houston.

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