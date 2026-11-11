Partidos de hoy en Lidom: Escogido defiende el primer lugar y Águilas buscan salir del sótano ante Licey

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continuará este miércoles 11 de noviembre con tres partidos, en una jornada en la que los Leones del Escogido buscarán mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Tigres del Licey intentarán recuperar terreno y las Águilas Cibaeñas buscarán abandonar el último puesto.

Los enfrentamientos serán entre los Toros del Este y los Leones del Escogido, a las 7:15 de la noche; los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, a las 7:30, y los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales, también a las 7:30 de la noche.

La jornada llega después de que el Escogido consiguiera una contundente victoria sobre las Estrellas y los Gigantes superaran al Licey en entradas extras, resultados que dejaron a los escarlatas solos en la primera posición del campeonato.

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Toros del Este vs. Leones del Escogido

Los Leones del Escogido (14-6) recibirán a los Toros del Este (7-12) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, a las 7:15 de la noche.

Los escarlatas llegan tras derrotar 10-2 a las Estrellas Orientales, en un encuentro en el que desplegaron una ofensiva de 14 imparables y anotaron cinco carreras desde la primera entrada.

Con esa victoria, el Escogido alcanzó su triunfo número 14 y se colocó como único ocupante del primer lugar, con un juego de ventaja sobre los Tigres del Licey.

Por su parte, los Toros buscarán mejorar su récord después de que su enfrentamiento del martes ante las Águilas fuera pospuesto por las condiciones del terreno de juego, debido a las lluvias en Santiago.

El conjunto romanense ocupa la quinta posición y necesita sumar victorias para acercarse a los equipos que se encuentran en la zona media de la clasificación.

Tigres del Licey vs. Águilas Cibaeñas

Las Águilas Cibaeñas (6-12) recibirán a los Tigres del Licey (13-7) en el Estadio Cibao, de Santiago, a las 7:30 de la noche, en otro enfrentamiento entre los tradicionales rivales del béisbol dominicano.

Los Tigres llegan después de perder 5-4 ante los Gigantes del Cibao en un partido que se extendió a 11 entradas, decidido por un cuadrangular de dos carreras de Agustín Ramírez.

La derrota dejó a los azules a un juego del Escogido, por lo que buscarán recuperarse para mantenerse cerca de la primera posición.

Mientras tanto, las Águilas intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir su séptima victoria del campeonato y mejorar su situación en la tabla.

El conjunto cibaeño ocupa el último lugar, con porcentaje de victorias de .333, aunque tiene un partido menos disputado que los Toros, que se encuentran inmediatamente por encima.

Gigantes del Cibao vs. Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales (8-11) recibirán a los Gigantes del Cibao (10-10) en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, a las 7:30 de la noche.

Los Gigantes llegan motivados después de vencer 5-4 al Licey en 11 entradas, resultado que les permitió alcanzar nuevamente la marca de .500 y consolidarse en la tercera posición.

El conjunto de San Francisco de Macorís buscará conseguir su victoria número 11 y reducir la distancia que lo separa de los dos primeros equipos.

En cambio, las Estrellas intentarán recuperarse de la derrota 10-2 ante los Leones del Escogido, en un partido en el que su ofensiva quedó limitada a cuatro imparables.

Los orientales ocupan la cuarta posición y una victoria les permitiría acercarse a los Gigantes, sus rivales directos en la clasificación.

Así está la tabla de posiciones de Lidom

La jornada de este miércoles comenzará con los Leones del Escogido en el primer lugar, seguidos por los Tigres del Licey, mientras que los Gigantes del Cibao encabezan el grupo de equipos que intentan acercarse a las dos primeras posiciones.

Los Leones lideran con porcentaje de victorias de .700, mientras que los Tigres se mantienen a un juego de distancia, con .650.

Los Gigantes ocupan el tercer lugar, a cuatro juegos, seguidos por las Estrellas, a 5.5; los Toros, a 6.5, y las Águilas, a siete juegos del primer lugar.

Los resultados de este miércoles podrían modificar tanto la diferencia entre los dos primeros equipos como las posiciones de los conjuntos que buscan recuperarse en la parte baja de la clasificación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más